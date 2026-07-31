Đối thủ của Nguyễn Thùy Linh ở tứ kết giải cầu lông Đài Loan mạnh cỡ nào?

Nguyễn Thùy Linh có đối thủ đáng gờm

Giải cầu lông Đài Loan mở rộng 2026 nằm trong hệ thống World Tour Super 300 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF). Giải đấu này có tổng tiền thưởng 240.000 USD (khoảng 6,2 tỉ đồng), trong đó phần thưởng cho danh hiệu vô địch nội dung đơn là 18.000 USD (gần 500 triệu đồng). Với hạng 25 thế giới, Nguyễn Thùy Linh được chọn làm hạt giống số 6 nội dung đơn nữ của giải đấu này.

Nguyễn Thùy Linh chạm trán hạt giống số 1 Chiu Pin-chian tại tứ kết đơn nữ giải cầu lông Đài Loan mở rộng 2026

ẢNH: ĐỘC LẬP

Hành trình đến tứ kết của Nguyễn Thùy Linh khá thú vị khi đối thủ của cô đều là đại diện của chủ nhà Đài Loan. Ở vòng 1, tay vợt số 1 Việt Nam thắng Pai Yu-po với tỷ số 2-0 (21/18, 21/14). Đến vòng 2, Nguyễn Thùy Linh vượt qua Peng Yu-wei với tỷ số 2-1 (21/23, 21/15, 21/14). Ở tứ kết dự kiến diễn ra lúc 16 giờ hôm nay, Nguyễn Thùy Linh tiếp tục chạm trán với tay vợt chủ nhà khác là Chiu Pin-chian.

Chiu Pin-chian là đối thủ đáng gờm với Nguyễn Thùy Linh bởi cô hiện xếp hạng 17 thế giới và là hạt giống số 1 nội dung đơn nữ. Trong sự nghiệp, tay vợt 27 tuổi của cầu lông Đài Loan từng vươn lên hạng 11 thế giới. Thành tích đáng kể nhất của Chiu Pin-chian là vô địch đơn nữ giải cầu lông Hàn Quốc Mesters 2025 cũng là giải đấu ở cấp độ World Tour Super 300. Đáng chú ý, ở giải đấu đó Chiu Pin-chian vượt qua chính Nguyễn Thùy Linh ở chung kết.

Trong lần chạm trán gần nhất tại giải Indonesia Masters vào tháng 1 năm nay, Nguyễn Thùy Linh đánh bại Chiu Pin-chian với tỷ số 2-0 (21/17, 23/21). Nguyễn Thùy Linh và Chiu Pin-chian được đánh giá cân tài cân sức khi tái đấu ở tứ kết giải cầu lông Đài Loan mở rộng. Nguyễn Thùy Linh sau thời gian tập huấn gần 1 tháng tại Thái Lan đã trở lại khá ấn tượng khi giành quyền vào vòng 16 giải cầu lông Trung Quốc mở rộng ở cấp độ World Tour Super 1.000 kết thúc hôm 26.7 vừa qua. Trong khi đó Chiu Pin-chian có ưu thế thi đấu trên sân nhà cùng tài năng đã được khẳng định. Tại giải cầu lông Trung Quốc mở rộng, Chiu Pin-chian có tham dự nhưng dừng bước ngay ở vòng 1.







