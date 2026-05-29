Xác định đối thủ ‘khủng’ của Nguyễn Thùy Linh ở giải cầu lông có tiền thưởng 38 tỉ đồng

Hoàng Quỳnh
29/05/2026 19:25 GMT+7

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh chạm trán đối thủ xương xẩu ngay vòng 1 đơn nữ giải cầu lông Indonesia mở rộng 2026.

Nguyễn Thùy Linh tái đấu tài năng trẻ cầu lông Thái Lan

Giải cầu lông Indonesia mở rộng 2026 diễn ra từ ngày 2 đến 7.6 tại Jakarta, nằm trong hệ thống thi đấu World Tour Super 1.000 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF). Giải đấu này có tổng tiền thưởng lên tới 1,45 triệu USD (khoảng 38 tỉ đồng) nên thu hút hầu hết các tay vợt hàng đầu thế giới tham gia. Với hạng 25 thế giới, tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đủ điều kiện tham dự giải đấu danh giá hàng đầu trong hệ thống BWF.

Nguyễn Thùy Linh dồn quyết tâm cao ở giải cầu lông Indonesia mở rộng 2026

Theo kết quả bốc thăm vừa công bố, Nguyễn Thùy Linh đối đầu với tay vợt Thái Lan Pitchamon Opatniputh (hạng 24 thế giới) ở vòng 1 nội dung đơn nữ. Pitchamon Opatniputh năm nay 19 tuổi là tài năng trẻ số 1 của cầu lông Thái Lan và từng đoạt HCV trẻ thế giới nội dung đơn nữ vào năm 2023. Đây là đối thủ không xa lạ với Nguyễn Thùy Linh khi cả 2 đã 3 lần chạm trán. Lần đối đầu gần nhất giữa Nguyễn Thùy Linh với Pitchamon Opatniputh chỉ cách đây 1 tuần, tại vòng 2 đơn nữ giải cầu lông Malaysia Masters. Ở trận đấu đó, tay vợt Thái Lan phát huy được sức trẻ cùng tài năng, vượt qua đàn chị Nguyễn Thùy Linh với tỷ số 2-0 (21/18, 21/10).

Ở nhánh đấu của mình, nếu vượt qua được Pitchamon Opatniputh, Nguyễn Thùy Linh sẽ chạm trán với tay vợt thắng trong cặp đấu giữa Chiu Pin-Chian (Đài Loan, hạng 13 thế giới) với Ratchanok Intanon (Thái Lan, hạng 7 thế giới). Nhánh đấu này còn có những tay vợt đẳng cấp khác như Wang Zhi Yi (Trung Quốc, hạng 2 thế giới), Akane Yamaguchi (Nhật Bản, hạng 3 thế giới).

Sau khi sớm dừng bước ở vòng 1 đơn nữ giải cầu lông Singapore mở rộng, Nguyễn Thùy Linh tập trung chuẩn bị cho giải cầu lông Indonesia mở rộng cũng là giải đấu cuối trong chuyến du đấu ở khu vực Đông Nam Á lần này. Sau đó tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam trở lại guồng quay tập luyện hướng đến mục tiêu quan trọng là ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản.


