Nguyễn Thùy Linh tái xuất ấn tượng

Đánh bại cựu số 1 trẻ thế giới

Giải cầu lông Trung Quốc mở rộng 2026 mà Nguyễn Thùy Linh góp mặt nằm trong hệ thống World Tour Super 1.000 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF). Đây là 1 trong 4 giải đấu thuộc cấp độ cao nhất trong hệ thống World Tour của BWF, cùng với giải Malaysia mở rộng, Indonesia mở rộng và giải All England. Giải đấu có tổng tiền thưởng lên tới 2 triệu USD (khoảng 52 tỉ đồng). Số tiền thưởng lớn, nên những tay vợt có vị trí cao trên bảng xếp hạng thế giới mới đủ điều kiện tham dự.

Nguyễn Thùy Linh đặt mục tiêu tiến sâu ở các giải quốc tế Ảnh: Độc Lập

Với hạng 26 thế giới, Nguyễn Thùy Linh là tay vợt VN duy nhất góp mặt tại giải. Ở trận ra quân nội dung đơn nữ hôm qua, tay vợt quê Phú Thọ chạm trán Hina Akechi (Nhật Bản, hạng 22 thế giới). Tài năng 22 tuổi của cầu lông Nhật Bản từng xếp hạng 1 trẻ thế giới và đang có phong độ cao. Hina Akechi tạo ra không ít khó khăn cho Nguyễn Thùy Linh nhưng tay vợt số 1 VN phát huy được bản lĩnh, kinh nghiệm, đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1, giành quyền vào vòng 2.

Việc vượt qua cựu số 1 trẻ thế giới, vào top 16 tay vợt xuất sắc ở nội dung đơn nữ giải cầu lông Trung Quốc mở rộng danh giá mang về cho Nguyễn Thùy Linh 6.000 USD (khoảng 150 triệu đồng) tiền thưởng cùng 5.400 điểm thưởng trên bảng xếp hạng thế giới. Đối thủ của Nguyễn Thùy Linh ở vòng 2 là tay vợt hạng 7 thế giới Ratchanok Intanon (Thái Lan).

Kiên trì khổ luyện

Kể từ sau khi dừng chân ở vòng 1 giải cầu lông Indonesia mở rộng hồi đầu tháng trước, Nguyễn Thùy Linh tạm hoãn kế hoạch tham dự các giải quốc tế. Tay vợt 29 tuổi quyết định sang Thái Lan tập huấn nhằm cải thiện thể lực lẫn chuyên môn.

Tại CLB cầu lông KIP ở Bangkok trong chuyến tập huấn kéo dài 3 tuần, Nguyễn Thùy Linh được cựu HLV trưởng đội tuyển cầu lông Thái Lan, ông Pakkawat Vilailak hỗ trợ chuyên môn. Cô cũng có bạn tập chất lượng là Pornpawee Chochuwong hiện xếp hạng 19 thế giới. Tại đây, Nguyễn Thùy Linh được tập thể lực, hồi phục với các chuyên gia và máy móc hiện đại.

Nhờ kiên trì tập luyện, Nguyễn Thùy Linh cho thấy nền tảng thể lực được cải thiện đáng kể trong trận đấu với Hina Akechi tại giải Trung Quốc. Nhiều người lo lắng cho thể lực của tay vợt số 1 VN khi phải vào ván 3 trước sức trẻ của đối thủ Nhật Bản nhưng Nguyễn Thùy Linh vẫn đứng vững và giành chiến thắng ấn tượng.

Từng vươn lên thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp là 17 thế giới, Nguyễn Thùy Linh chịu sự cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ. Chuỗi giải đấu không đạt kết quả tốt khiến cô tụt hạng.

Mới đây, Nguyễn Thùy Linh chia sẻ: "Nếu không thi đấu chuyên nghiệp nữa, mình sẽ làm giảng viên. Ngày ngày lên lớp dạy học sinh và chiều về thì tập yoga, chạy bộ, đọc sách, trồng cây hoa lá, và thiền. Có điều là mình thực sự vẫn rất đam mê, mình thích cảm giác được chạy trên sân, được nghe tiếng cầu, được mệt rũ sau mỗi trận đấu. Động lực lớn nhất của mình là bởi vì cơ thể mình còn ủng hộ việc mình tập luyện, thi đấu vượt ngưỡng kéo dài, mình có gia đình và những người yêu thương mình hết lòng ủng hộ".

Mục tiêu của Nguyễn Thùy Linh là tiến sâu ở các giải quốc tế nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng thế giới. Tay vợt số 1 VN cũng khát khao cùng đội tuyển cầu lông VN gặt hái thành công ở ASIAD 20 diễn ra tháng 9 tại Nhật Bản.