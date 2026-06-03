Lịch thi đấu giải cầu lông Indonesia mở rộng hôm nay: Nguyễn Thùy Linh xuất trận, đối thủ cực mạnh

Chờ Nguyễn Thùy Linh thi đấu bùng nổ

Giải cầu lông Indonesia mở rộng 2026 nằm trong hệ thống World Tour Super 1.000 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF). Đây là giải đấu ở cấp độ cao nhất trong hệ thống World Tour nên có tổng tiền thưởng lên tới 1,45 triệu USD (khoảng 38 tỉ đồng) và thu hút hầu hết các tay vợt hàng đầu thế giới. Với hạng 25 thế giới, Nguyễn Thùy Linh giành quyền tham dự nội dung đơn nữ.

Nguyễn Thùy Linh chạm trán nhà vô địch cầu lông trẻ thế giới năm 2023 Pitchamon Opatniputh tại giải cầu lông Indonesia mở rộng 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở trận ra quân lúc 10 giờ 40 hôm nay, Nguyễn Thùy Linh sẽ chạm trán tay vợt 19 tuổi đến từ Thái Lan Pitchamon Opatniputh (hạng 24 thế giới). Pitchamon Opatniputh từng đoạt HCV giải trẻ thế giới nội dung đơn nữ vào năm 2023. Nguyễn Thùy Linh và Pitchamon Opatniputh vừa đối đầu cách đây khoảng 10 ngày tại giải cầu lông Malaysia Masters với chiến thắng thuộc về sức trẻ của tay vợt Thái Lan.

Với sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng, Nguyễn Thùy Linh được kỳ vọng có được trạng thái sung mãn nhất đồng thời có đấu pháp phù hợp để khắc chế lối chơi của đối thủ. Nếu vượt qua được Pitchamon Opatniputh, Nguyễn Thùy Linh sẽ chạm trán với tay vợt thắng trong cặp đấu giữa Chiu Pin-Chian (Đài Loan, hạng 13 thế giới) với Ratchanok Intanon (Thái Lan, hạng 7 thế giới).

Trước giải cầu lông Indonesia mở rộng 2026, Nguyễn Thùy Linh góp mặt ở 2 giải cùng khu vực Đông Nam Á là Singapore mở rộng và Malaysia Masters. Thành tích tốt nhất của tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam là vào vòng 2 giải Malaysia Masters. Mục tiêu của Nguyễn Thùy Linh là nỗ lực tiến sâu ở các giải nhằm tích lũy điểm, cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Đó cũng là dịp để hoa khôi cầu lông Việt Nam trui rèn, chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất trong năm 2026 là ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản.