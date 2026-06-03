Nguyễn Thùy Linh nối dài mạch thua 'công chúa' cầu lông Thái Lan

Nguyễn Thùy Linh lực bất tòng tâm

Hôm nay (3.6), Nguyễn Thùy Linh (hạng 25 thế giới) xuất trận ở vòng 1 nội dung đơn nữ giải cầu lông Indonesia mở rộng 2026, chạm trán với nhà vô địch trẻ thế giới năm 2023 Pitchamon Opatniputh (hạng 24 thế giới).

Nguyễn Thùy Linh không thể vượt qua được sức trẻ của tay vợt Thái Lan Pitchamon Opatniputh ẢNH: NHẬT THỊNH

Cách đây tầm 10 ngày, Nguyễn Thùy Linh để thua Pitchamon Opatniputh với tỷ số 0-2 ở giải cầu lông Malaysia Masters. Tái đấu lần này, hoa khôi cầu lông Việt Nam vẫn không thể tạo bất ngờ trước sức trẻ của "công chúa" cầu lông Thái Lan Pitchamon Opatniputh.

Pitchamon Opatniputh cho thấy sự sung mãn khi nhập cuộc mạnh mẽ, chủ động điều cầu đa dạng nhằm "phá sức" Nguyễn Thùy Linh. Tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam cũng kiên trì trong từng cú đánh nhưng Pitchamon Opatniputh hiệu quả hơn và giành chiến thắng với điểm số cách biệt 21/8 ở ván 1.



Ở ván 2, Nguyễn Thùy Linh thi đấu rất nỗ lực nhưng vẫn không thể xoay chuyển được tình thế bởi Pitchamon Opatniputh phát huy hiệu quả những pha đánh cầu bền khiến tay vợt số 1 Việt Nam nhiều lần mắc lỗi. Chiến thắng với điểm số 21/13 ở ván 2 giúp Pitchamon Opatniputh khép lại thắng lợi chung cuộc 2-0 trước Nguyễn Thùy Linh và giành quyền vào vòng 2 nội dung đơn nữ giải cầu lông Indonesia mở rộng 2026.

Như vậy Nguyễn Thùy Linh để thua liên tiếp 3 trận trước tài năng 19 tuổi của cầu lông Thái Lan Pitchamon Opatniputh, chấp nhận dừng bước ở tại giải cầu lông Indonesia mở rộng 2026. Sau chuyến thi đấu lần này, theo kế hoạch Nguyễn Thùy Linh sẽ về nước tập luyện hướng đến các giải quốc tế trong thời gian tới, đặc biệt là ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản.



