Nguyễn Thùy Linh loại tài năng trẻ cầu lông Nhật Bản tại giải Trung Quốc mở rộng

Sau gần 2 tháng dành thời gian tập luyện, trong đó có chuyến tập huấn ở Thái Lan, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh trở lại với phong độ khá ấn tượng khi tái xuất ở giải cầu lông Trung Quốc mở rộng có tổng tiền thưởng lên tới 2 triệu USD (khoảng 52 tỉ đồng).

Nguyễn Thùy Linh ẢNH: ĐỘC LẬP

Đối thủ của Nguyễn Thùy Linh (hạng 26 thế giới) ở vòng 1 nội dung đơn nữ giải cầu lông Trung Quốc mở rộng là tay vợt Hina Akechi (Nhật Bản, hạng 22 thế giới). Tay vợt 21 tuổi này từng dẫn đầu trên bảng xếp hạng trẻ cầu lông thế giới. Ở lần chạm trán năm ngoái, Nguyễn Thùy Linh thắng Hina Akechi với tỷ số 2-0 nhưng đối thủ đang có phong độ cao, tiến sâu ở các giải quốc tế gần đây.

Nguyễn Thùy Linh nhập cuộc đầy mạnh mẽ và quyết tâm trước Hina Akechi. Sau khi giằng co ở những điểm số đầu tiên, tay vợt Đồng Nai bùng nổ với chuỗi ghi điểm ấn tượng, giành chiến thắng cách biệt 21/10 ở ván 1.

Hina Akechi phát huy sức trẻ ở ván 2, gây ra nhiều khó khăn với Nguyễn Thùy Linh và giành chiến thắng 21/10, cân bằng tỷ số 1-1. Đây là ván đấu tay vợt Nhật Bản chủ động điều cầu đa dạng, có độ khó cao khiến Nguyễn Thùy Linh có phần hụt hơi và mắc lỗi.

Tay vợt số 1 Việt Nam cho thấy nỗ lực đáng khen ở ván 3 quyết định trước Hina Akechi. Cô kiên trì và quyết đoán trong các pha xử lý cầu, vượt dẫn đối thủ với điểm số 9/5 rồi 13/8. Bản lĩnh cùng kinh nghiệm được tay vợt 29 tuổi của Việt Nam phát huy, qua đó giành chiến thắng 21/14, khép lại thắng lợi chung cuộc 2-1.

Chiến thắng ấn tượng trước Hina Akechi đưa Nguyễn Thùy Linh vào vòng 2 đơn nữ giải cầu lông Trung Quốc mở rộng 2026. Đối thủ của tay vợt số 1 Việt Nam ở vòng 2 là người thắng trong cặp đấu giữa Ratchanok Intanon (Thái Lan, hạng 7 thế giới) và Michelle Li (Canada, hạng 13 thế giới).