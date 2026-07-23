Nguyễn Thùy Linh thua ngược đáng tiếc trước cựu vô địch thế giới tại giải Trung Quốc

Nguyễn Thùy Linh thất thủ trước tay vợt Thái Lan

Nguyễn Thùy Linh (hạng 27 thế giới) có thành tích đối đầu ấn tượng trước Ratchanok Intanon (hạng 7 thế giới). Cụ thể ở lần đầu chạm trán năm 2023 tại giải Mỹ mở rộng, Nguyễn Thùy Linh để thua Intanon 1-2. Tuy nhiên tay vợt số 1 Việt Nam toàn thắng ở 2 lần gặp nhau sau đó là tại giải Đức mở rộng 2024 và tại giải vô địch thế giới năm 2025, cùng tỷ số 2-0.

Nguyễn Thùy Linh dừng chân đáng tiếc ở vòng 2 đơn nữ giải cầu lông Trung Quốc mở rộng 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Tay vợt 31 tuổi Ratchanok Intanon có bề dày thành tích đáng nể khi từng vô địch thế giới năm 2013, vô địch châu Á 2025, từng xếp số 1 trên bảng xếp hạng đơn nữ cầu lông thế giới năm 2016, đương kim vô địch SEA Games...

Tại giải cầu lông Trung Quốc mở rộng 2026 nằm trong hệ thống World Tour Super 1.000 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF), có tổng tiền thưởng lên tới 2 triệu USD (khoảng 52 tỉ đồng), Nguyễn Thùy Linh thắng Hina Akechi (Nhật Bản, hạng 22 thế giới) ở vòng 1 còn Ratchanok Intanon vượt qua Michelle Li (Canada, hạng 13 thế giới).

Hoa khôi cầu lông Việt Nam cho thấy mình là khắc tinh của Ratchanok Intanon khi khắc chế được lối chơi của đối thủ, liên tục dẫn điểm ở ván 1 trước khi giành chiến thắng 21/17. Đây là ván đấu Ratchanok Intanon có nhiều tình huống đánh cầu lỗi đáng tiếc còn Thùy Linh chơi tập trung và chắt chiu từng cơ hội.

Nguyễn Thùy Linh nhận 6.000 USD tiền thưởng cho thành tích nằm trong tốp 16 tay vợt xuất sắc ở nội dung đơn nữ giải cầu lông Trung Quốc mở rộng 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Ván đấu thứ 2 diễn ra hấp dẫn và gay cấn. Nỗ lực tấn công mạnh mẽ giúp Ratchanok Intanon liên tục dẫn điểm nhưng Nguyễn Thùy Linh kiên trì đeo bám. 2 tay vợt cống hiến cho người hâm mộ nhiều pha đánh cầu đẳng cấp, cứu thua ngoạn mục. Có thời điểm tay vợt số 1 Việt Nam thu ngắn cách biệt còn 2 điểm (13/15) nhưng đối thủ bứt phá, giành chiến thắng 21/16, cân bằng tỷ số 1-1.

Ván đấu thứ 3 quyết định chứng kiến màn so kè quyết liệt giữa Nguyễn Thùy Linh với Ratchanok Intanon. Tay vợt Thái Lan tận dụng tốt hơn các cơ hội ở cuối ván, vươn lên giành chiến thắng 21/15 và có được thắng lợi chung cuộc 2-1 cùng tấm vé vào tứ kết.

Thua ngược đáng tiếc trước Ratchanok Intanon sau 1 giờ đồng hồ tranh tài gay cấn, Nguyễn Thùy Linh dừng chân ở vòng 2 đơn nữ giải cầu lông Trung Quốc mở rộng 2026. Tay vợt số 1 Việt Nam ra về với phần thưởng 6.000 USD (khoảng 150 triệu đồng) cùng 5.400 điểm thưởng tích lũy trên bảng xếp hạng BWF.