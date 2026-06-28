Đoàn TP.HCM thắng lớn tại giải vô địch cầu lông thiếu niên quốc gia 2026

Ngày 27.6, tại Cung Thể thao Tiên Sơn (TP.Đà Nẵng), giải vô địch cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia 2026 - Tranh giải Donex chính thức khép lại sau gần một tuần tranh tài.
Giải đấu do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Đà Nẵng phối hợp cùng Công ty CP DonexGroup tổ chức, quy tụ gần 600 VĐV của 27 đơn vị tỉnh, thành và ngành trên cả nước.
Các tay vợt tranh tài ở 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, thuộc các nhóm tuổi từ U.9 đến U.17. Hơn 800 trận đấu diễn ra liên tục, tạo nên bầu không khí sôi động và hấp dẫn.
Chất lượng chuyên môn tiếp tục được nâng cao
Theo BTC, giải năm nay ghi nhận nhiều trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, đặc biệt từ vòng tứ kết đến chung kết. Các tay vợt trẻ cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về kỹ thuật, thể lực và bản lĩnh thi đấu.
Khoảng cách giữa các địa phương cũng ngày càng được thu hẹp nhờ sự đầu tư bài bản cho công tác đào tạo trẻ. Điều này giúp các cuộc cạnh tranh ở hầu hết nhóm tuổi diễn ra quyết liệt và hấp dẫn hơn những mùa giải trước.
Nhiều gương mặt trẻ triển vọng
Bên cạnh những đơn vị giàu truyền thống, giải đấu năm nay chứng kiến sự trưởng thành của nhiều gương mặt mới, đặc biệt ở các nhóm tuổi U.11, U.13 và U.15. Không ít VĐV gây ấn tượng với tư duy chiến thuật tốt, khả năng xử lý cầu linh hoạt và tâm lý thi đấu tự tin.
Đáng chú ý, đoàn TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương có lực lượng trẻ mạnh nhất khi giành nhiều thành tích nổi bật tại giải. Kết quả này phản ánh hiệu quả của công tác đào tạo trẻ, đồng thời tạo nền tảng để các tay vợt triển vọng hướng tới đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia trong tương lai.
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