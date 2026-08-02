Thua trắng Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng nhì chặng 1 SEA V.Cup 2026

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lộ nhiều điểm yếu

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định sử dụng Nguyễn Thị Trà My chơi ở vị trí đối chuyền trong trận đấu quyết định ngôi vô địch chặng 1 SEA V.Cup với kình địch Thái Lan. Cặp chủ công của đội tuyển Việt Nam là Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh trong khi bộ đôi phụ công là Lê Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy; chuyền hai Võ Thị Kim Thoa và libero Nguyễn Khánh Đang.

Vi Thị Như Quỳnh cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa có được phong độ tốt khi đấu với Thái Lan ở trận đấu quyết định chức vô địch chặng 1 SEA V.Cup 2026 ẢNH: VFV

Thái Lan khởi đầu rất tốt với mạch ghi điểm tạo cách biệt 7/1 nhờ tấn công hiệu quả trong khi đội chủ nhà thi đấu thiếu gắn kết và mắc nhiều lỗi. Bị Thái Lan dẫn 11/5, HLV Tuấn Kiệt quyết định tung tay đập 17 tuổi Bùi Thị Ánh Thảo vào thay đội trưởng Thanh Thúy. Không thể xoay chuyển tình thế, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có sự thay đổi ở vị trí chuyền hai khi Vi Thị Yến Nhi vào thay Kim Thoa. Tuy nhiên trước Thái Lan chơi "thăng hoa", đội chủ nhà chấp nhận để thua 18/25 ở ván 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thua Thái Lan nên chỉ xếp hạng nhì tại chặng 1 SEA V.Cup diễn ra tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) ẢNH: VFV

Trần Thị Thanh Thúy trở lại ở ván 2 sau đó Nguyễn Thị Uyên vào sân thay thế Trà My chơi ở vị trí đối chuyền đã tạo chuyển biến tích cực với đội tuyển Việt Nam. Từ việc bị Thái Lan dẫn 5/1, đội chủ nhà liên tục gỡ điểm, cân bằng được 7/7. Tuy nhiên đội tuyển Thái Lan với sự xuất sắc của Sasipaporn, Ajcharaporn đã bùng nổ trở lại, vươn lên giành chiến thắng 25/17, vượt dẫn đội tuyển Việt Nam với tỷ số 2-0.

Trần Thị Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu nỗ lực ở ván 3 nhưng Thái Lan vẫn áp đảo, giành chiến thắng 25/14. Đây là ván đấu đội chủ nhà tiếp tục mắc nhiều lỗi bắt bước một nên không thể triển khai tấn công hiệu quả. Nhận thất bại chung cuộc 0-3, đội tuyển Việt Nam xếp hạng nhì chặng 1 SEA V.Cup còn Thái Lan lên ngôi vô địch.







