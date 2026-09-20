Bảng xếp hạng huy chương ASIAD hôm nay (20.9): Trung Quốc dẫn đầu với 11 HCV, Việt Nam tốp 18

Việt Nam có 2 HCĐ trong ngày đầu tiên

Ngày 20.9, ASIAD 20 chính thức bước vào tranh tài với 31 bộ huy chương được trao. Đoàn thể thao Việt Nam khép lại ngày thi đấu đầu tiên với 2 HCĐ. Tấm huy chương đầu tiên được Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi mang về ở nội dung đôi nam nữ môn teqball. Cặp VĐV Việt Nam đánh bại Dsouza Quimcy Joaquim - Beg Mohamed Anas Imran của Ấn Độ với tỷ số 2-0 trong trận tranh HCĐ.

Đáng chú ý, Minh Tân - Gia Nghi từng vượt qua chính đối thủ này với tỷ số 2-0 ở tứ kết. Trong trận tranh huy chương, hai VĐV Việt Nam tiếp tục duy trì sự ổn định để giành chiến thắng, qua đó “mở hàng” huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Đây cũng là tấm huy chương đáng nhớ của teqball Việt Nam trong lần đầu môn thể thao này góp mặt tại ASIAD.

Hai VĐV Minh Tân và Gia Nghi giành HCĐ đôi nam nữ teqball ASIAD 20 ngày 20.9 ẢNH: QUANG TUYẾN

Khoảnh khắc đẹp của Minh Tân và Gia Nghi ẢNH: REUTERS

Bùi Ngọc Nhi (thứ 2 từ phải sang) nhận HCĐ ẢNH: REUTERS

Tấm HCĐ thứ hai thuộc về Bùi Ngọc Nhi ở nội dung kata cá nhân nữ môn karate. Võ sĩ Việt Nam vượt qua Leong Wai Yee Shannon của Singapore với tỷ số 4-1 trong trận tranh HCĐ.

Ngoài 2 tấm HCĐ, các VĐV Việt Nam cũng tiến gần đến bục nhận huy chương ở một số nội dung teqball, karate và MMA nhưng chưa thể giành thêm thành tích.

Với 2 HCĐ, đoàn thể thao Việt Nam tạm đứng thứ 18 trên bảng tổng sắp sau ngày thi đấu chính thức đầu tiên.

Trung Quốc bỏ xa chủ nhà Nhật Bản

Ở tốp đầu, đoàn thể thao Trung Quốc khởi đầu ASIAD 20 đầy ấn tượng với 11 HCV, 6 HCB và 3 HCĐ, qua đó dẫn đầu bảng tổng sắp sau ngày thi đấu đầu tiên.

Đáng chú ý, riêng môn bơi đã mang về cho Trung Quốc 6 HCV. Thành tích này giúp đoàn thể thao giàu thành tích nhất lịch sử ASIAD tạo khoảng cách đáng kể với các đối thủ.

Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ 2 với 6 HCV, 7 HCB và 7 HCĐ, kém Trung Quốc 5 HCV. Hàn Quốc xếp thứ 3 với 4 HCV, 3 HCB và 7 HCĐ.

Bảng xếp hạng huy chương sau ngày thi đấu chính thức đầu tiên 20.9. Với 2 HCĐ, đoàn thể thao Việt Nam tạm đứng thứ 18 trên bảng tổng sắp sau ngày thi đấu chính thức đầu tiên. Hai đoàn thể thao khác của Đông Nam Á là Malaysia và Campuchia cũng có 2 HCĐ, cùng xếp vị trí thứ 18 với Việt Nam

Kazakhstan đứng thứ 4 với 3 HCV và 2 HCĐ. Thái Lan vươn lên thứ 5 với 3 HCV, đồng thời là nước Đông Nam Á thành công nhất trong ngày đầu diễn ra giải đấu. Cả 3 HCV của Thái Lan trong ngày 20.9 đều đến từ teqball. Đoàn thể thao xứ chùa vàng toàn thắng ở cả 3 trận chung kết có VĐV góp mặt. Đáng chú ý, VĐV Suphawadi Wongkhamchan góp mặt ở 2 nội dung và đều giành HCV.

Myanmar cũng có HCV trong ngày đầu tiên và tạm đứng thứ 6 với 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Tính đến hết ngày 20.9, đã có 9/11 đoàn thể thao Đông Nam Á giành được huy chương tại ASIAD 20. Hai đoàn chưa có huy chương là Lào và Timor Leste.