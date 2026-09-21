Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua trắng Indonesia, chỉ tranh hạng 7 chung cuộc: Kỳ ASIAD đáng buồn

Trận tranh hạng 5 đến 8 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với Indonesia đã có kết quả làm buồn lòng người hâm mộ quê nhà.

Đối chuyền Nguyễn Thị Trà My ra sân từ đầu trong trận đấu với Indonesia ẢNH: ĐỘC LẬP

So với các trận đấu trước đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có sự thay đổi đáng chú ý khi Nguyễn Thị Trà My ra sân từ đầu thi đấu ở vị trí đối chuyền. Đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy trở lại với vị trí chủ công bên cạnh tay đập 18 tuổi Phạm Quỳnh Hương. Bộ đôi phụ công là Trần Thị Bích Thủy và Lê Như Anh trong khi Võ Thị Kim Thoa vẫn giữ vị trí chuyền hai, Nguyễn Khánh Đang chơi libero.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bị Indonesia vượt qua chỉ sau 3 ván đấu ẢNH: ĐỘC LẬP

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu tốt hơn nhưng các tay đập Indonesia bùng nổ với chuỗi ghi điểm liên tiếp, bất ngờ vượt dẫn 21/11. Những điều chỉnh của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giúp đội tuyển Việt Nam ghi 8 điểm liên tiếp, thu ngắn cách biệt chỉ còn 2 điểm (19/21). Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội không thể lật ngược tình thế khi Indonesia kịp vươn lên giành chiến thắng 25/20 và vượt dẫn với tỷ số 1-0. Đây là ván đấu mà đội tuyển Việt Nam mắc quá nhiều lỗi kể cả tấn công lẫn phòng thủ.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu dưới sức khi chạm trán với Indonesia ở trận tranh hạng từ 5 đến 8 ẢNH: ĐỘC LẬP

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục khởi đầu tốt ở ván 2, tạo cách biệt 4 điểm (10/6) nhưng không giữ được lợi thế. Những tình huống tấn công hỏng, phối hợp thiếu ăn ý khiến đội tuyển Việt Nam đánh mất thế trận và Indonesia vươn lên cân bằng điểm số sau đó giành chiến thắng 25/21, vượt dẫn 2-0.

Thi đấu với trạng thái không tốt, từng vị trí không phát huy được hết khả năng khiến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để đội tuyển Indonesia áp đảo ở ván 3, giành chiến thắng 25/18, qua đó có được thắng lợi chung cuộc 3-0.

Trận thua trắng trước Indonesia đẩy đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xuống thi đấu trận tranh hạng 7 vào ngày mai. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam là đội thua trong trận đấu giữa Đài Loan với Kazakhstan.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp Kazakhstan ở trận tranh hạng 7 diễn ra 8 giờ sáng 22.9.



Việc để thua Indonesia là hồi chuông báo động với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bởi trong vòng chưa đầy 2 tháng, các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thua đối thủ này ở 2 lần chạm trán. Trước đó đây là đối thủ dưới cơ, thường để thua trước đội tuyển Việt Nam.

Tại ASIAD 19 năm 2023, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn được có mặt trong tốp 4 chung cuộc.



















