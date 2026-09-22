Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay: Chờ tin vui từ karate, kỳ vọng có vàng!

Ở môn karate, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên sẽ bước vào tranh tài tứ kết nội dung kata đồng đội nữ lúc 8 giờ 10. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở tứ kết là Nepal. Nếu thắng, các võ sĩ Việt Nam sẽ vào bán kết gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Đài Loan với Ma Cao.

Trong số ba kỳ vọng vàng của Việt Nam, Nguyễn Thị Trâm đã từng giành HCV ASIAD 19 tại Hàng Châu, cùng với Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên. Năm 2025, Ngọc Trâm tiếp tục giành HCV SEA Games 33 cùng Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Thị Phương. Ngọc Trâm đã được vào biên chế ngành công an sau những thành tích tuyệt vời này.

Võ sĩ Bùi Ngọc Nhi cùng đội tuyển quyền karate Việt Nam săn vàng ASIAD 20 hôm nay ẢNH: REUTERS

Bùi Ngọc Nhi sẵn sàng tỏa sáng cùng các đồng đội ở môn karate ẢNH: REUTERS

Với việc không chạm trán với các đối thủ mạnh của Nhật Bản, Trung Quốc, cơ hội để đội tuyển karate Việt Nam tiến vào chung kết, cạnh tranh HCV là rất sáng. Vì thế cả đoàn thể thao Việt Nam đều hướng về nhà thi đấu Toyohashi Gymnassium chờ tin vui các nữ võ sĩ Việt Nam.

Ở môn xe đạp, Nguyễn Thị Thật được kỳ vọng làm nên chuyện tại nội dung xuất phát đồng hàng nữ. Hỗ trợ cho Nguyễn Thị Thật trên đường đua là 2 đồng đội cùng CLB Tập đoàn Lộc Trời An Giang Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi. Theo đánh giá của ban huấn luyện, đường đua có 2 nút thắt là đoạt đổ dốc khoảng 4,2 km khá nguy hiểm. Cách đích 4 km có con dốc cao sẽ là thách thức lớn với Nguyễn Thị Thật. Nếu về đích chung tốp đông, cơ hội đoạt huy chương của tay đua từng 3 lần vô địch châu Á là rất lớn.

Nguyễn Thị Thật được kỳ vọng làm nên chuyện ở nội dung xuất phát đồng hàng môn xe đạp đường trường ẢNH: KHẢ HÒA

Ở các môn khác, Nguyễn Thị Tâm của quyền anh ra quân cũng gây chú ý. Cô cũng là gương mặt được kỳ vọng sẽ vào sâu ở ASIAD. Một điểm nhấn khác của ngày 22.9 là có đến 6 võ sĩ tán thủ wushu vào tranh tài ở vòng tứ kết, có cơ hội cạnh tranh huy chương.

Lịch thi đầu của đoàn thể thao Việt Nam hôm nay (22.9):