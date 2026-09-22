Lich thi đấu của Việt Nam ngày 22.9 - ASIAD 20: Tranh 11 môn, hy vọng có HCV đầu tiên

Ở môn karate, đồng đội nữ Việt Nam nội dung đồng đội với Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên sẽ bước vào tranh tài lúc 8 giờ 20. Các cô gái chúng ta đấu tứ kết gặp Nepal, nếu vào bán kết sẽ gặp Đài Loan hoặc Ma Cao. Khả năng lớn kata nữ Việt Nam sẽ vào chung kết.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cho biết đây là một nội dung được mong đợi có huy chương trong ngày 22.9.

Bùi Ngọc Nhi (thứ hai từ phải sang) giành HCĐ kata cá nhân nữ Ảnh: BHL cung cấp

Karate vẫn còn hy vọng vào nội dung đồng đội nữ ẢNH: ĐỘC LẬP

VĐV Bùi Ngọc Nhi mới giành HCĐ kata cá nhân tại ASIAD vào ngày 20.9, đang quyết tâm cùng đồng đội tạo bất ngờ.

Ở các môn khác, Nguyễn Thị Tâm của quyền anh ra quân cũng gây chú ý. Cô cũng là gương mặt được kỳ vọng sẽ vào sâu ở ASIAD. Trong khi đó bộ ba xe đạp đồng hàng cá nhân nữ cũng được chờ đợi tạo dấu ấn. Gồm các tay đua Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi.

Một điểm nhấn khác của ngày 22.9 là có đến 6 võ sĩ tán thủ vào tứ kết. Chỉ cần 3 đến 4 người vượt qua thì Việt Nam cầm chắc một số huy chương các loại tại ASIAD.

Vào 12 giờ, đội U.23 sẽ gặp U.23 Uzbekistan.

Lịch các môn:

Quyền anh: Nguyễn Thị Tâm (51 kg) gặp võ sĩ Nepal, Võ Thị Kim Ánh (54 kg) gặp võ sĩ Srilanka từ 10 giờ.

Xe đạp: Nguyễn Thị Thật, Nguyện Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, xuất phát đồng hàng nữ từ 8 giờ.

Bơi lội: Nguyễn Thúy Hiền (100m tự do); Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn (400m hỗn hợp); Mai Trần Tuấn Anh (1500m tự do). Vòng loại từ 8 giờ, chung kết 15 giờ.

Bắn súng: Nguyễn Tâm Quang - Phí Thanh Thảo, súng trường đồng đội nam nữ hỗn hợp (từ 7 giờ 45 vòng loại).

Phí Thanh Thảo sẽ thi đấu đôi nam nữ súng trường hỗn hợp ẢNH: BÙI LƯỢNG

Đấu kiếm: Trần Thị Thùy Trinh, Nguyễn Phương Kim thi đấu kiếm chém 3 cạnh nữ từ 9 giờ 45.

Bóng ném nữ: Việt Nam - Kazakhstan (11 giờ 30).

Bóng chuyền nữ: Việt Nam - Kazakhstan (8 giờ).

Bóng chuyền bãi biển: Đinh Thị Mỹ Nga - Mai Hồng Hạnh gặp cặp Ma Cao ở bảng B, Nguyễn Lê Thị Tường Vy và Châu Ngọc Lan gặp cặp Mông Cổ ở bảng A.

Bóng ném nữ quyết thắng Kazakhstan ẢNH: ĐỘC LẬP

Wushu: Đỗ Đức Tài (nam quyền, nam đao nam), Đặng Trần Phương Nhi (nam quyền, nam côn nữ) từ 7 giờ đến 13 giờ 30.

Ở nội dung tán thủ có 6 võ sĩ đấu tứ kết từ 16 giờ. Cụ thể Ngô Thị Phương Nga (52 kg) gặp võ sĩ Iran, Đinh Văn Tâm (56 kg) gặp võ sĩ Pakistan, Nguyễn Thị Thu Thủy (60 kg nữ) gặp võ sĩ Turkmenistan, Hứa Văn Đoàn (hạng 60 kg) gặp võ sĩ Hàn Quốc, Nguyễn Khắc Kiên (65 kg) gặp võ sĩ Philippines, Trương Văn Chưởng (70 kg) gặp võ sĩ Kazakhastan.