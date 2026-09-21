Nguyễn Thị Diệu Ly: Từ cô bé hay ốm đến 'chiến binh thép' giành HCĐ karate ASIAD

Trận tranh HCĐ nghẹt thở

Trong trận tranh HCĐ với võ sĩ chủ nhà Nhật Bản Kama Tsubasa, Nguyễn Thị Diệu Ly nhập cuộc đầy tự tin. Nữ võ sĩ Việt Nam sớm tạo lợi thế bằng đòn Ippon, vươn lên dẫn trước 3-0.

Nhưng lợi thế ấy nhanh chóng bị san lấp. Kama Tsubasa kiên trì tấn công và lần lượt đưa trận đấu về thế cân bằng 3-3, trước khi vượt lên dẫn 4-3. Khi thời gian thi đấu không còn nhiều, Diệu Ly buộc phải đẩy cao tốc độ và tìm kiếm cơ hội cuối cùng.

Nỗ lực của võ sĩ Việt Nam được đền đáp khi cô ghi thêm điểm, đưa tỷ số về 4-4. Do Diệu Ly là người ghi điểm trước, cô được xử thắng theo luật ưu tiên điểm ghi trước, qua đó giành HCĐ ASIAD 20.

Nguyễn Thị Diệu Ly (đỏ) thi đấu xuất sắc và đầy quyết tâm ở trận tranh HCĐ. Cô ăn mừng sau khi giành chiến thắng ẢNH: REUTERS

Tấm huy chương đến sau một trận đấu mà Diệu Ly phải liên tục chống chọi với sức ép từ võ sĩ chủ nhà. Nhưng bản lĩnh từng được tôi luyện qua rất nhiều giải đấu quốc tế đã giúp cô đứng vững ở thời khắc quyết định.

Đây là tấm HCĐ thứ 3 của đoàn thể thao Việt Nam ở ASIAD 20. Đồng đội của Ly ở đội tuyển karate là Bùi Ngọc Nhi cũng đã giành HCĐ nội dung kata (biểu diễn) vào ngày 20.9. Tấm HCĐ đầu tiên của Việt Nam tại ASIAD 20 do công của bộ đôi Minh Tân - Gia Nghi môn teqball.

Từ cô bé hay ốm đến nhà vô địch

Hành trình đến bục huy chương ASIAD của Diệu Ly bắt đầu từ năm 2017, khi cô mới 12 tuổi. Khi ấy, Ly theo chị gái đến Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội tập thử karate. Cô bé có thể lực không tốt, khá gầy và thường xuyên ốm. Chính người chị ruột Nguyễn Thị Ngoan - một võ sĩ karate giàu thành tích của thể thao quân đội - đã truyền cảm hứng để Ly gắn bó với môn võ này.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2022. Trước giải vô địch trẻ thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ, Diệu Ly từng gặp chấn thương trật khớp háng và phải ép 7 kg để thi đấu đúng hạng cân. Đây cũng là giải quốc tế đầu tiên cô tham dự sau nhiều năm tập luyện ở đội tuyển trẻ.

Áp lực rất lớn, nhưng Diệu Ly đã vượt qua tất cả để giành HCV thế giới. Khoảnh khắc nữ võ sĩ cùng HLV Phạm Hồng Hà ôm nhau sau trận chung kết trở thành một trong những ký ức đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của cô.

Nguyễn Thị Diệu Ly mang về tấm HCĐ thứ 3 cho đoàn thể thao Việt Nam ở ASIAD 20 ẢNH: REUTERS

Từ một cô bé có thể lực yếu, Diệu Ly từng bước trở thành gương mặt nổi bật của karate Việt Nam. Cô giành nhiều HCV ở các giải Đông Nam Á, châu Á, thế giới, SEA Games và các giải quốc gia.

Đặc biệt, năm 2025 là một dấu mốc đáng nhớ khi Diệu Ly vinh dự 3 lần được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì vì những thành tích xuất sắc trong màu áo thể thao quân đội và đội tuyển quốc gia.

Phía sau những thành tích ấy là một tuổi trẻ gần như gắn trọn với thảm đấu. Những buổi tập kéo dài, các chuyến tập huấn và thi đấu liên tục khiến thời gian dành cho gia đình, bạn bè của Diệu Ly bị thu hẹp.

“Tuổi trẻ của tôi gắn liền với thảm đấu và những chuyến tập huấn, thi đấu dài ngày, xa xôi. Đôi khi là nỗi cô đơn, áp lực và cả những giới hạn mình buộc phải vượt qua”, cô từng tâm sự.