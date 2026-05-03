Võ sĩ Việt Nam tung cú móc trái cực hiểm, thắng knock-out tay đấm Thái Lan

Nghi Thạo
03/05/2026 13:10 GMT+7

Tối 2.5, sự kiện quyền anh Ho Tram Power Clash đã diễn ra tại xã Hồ Tràm (TP.HCM). Sự chú ý đổ dồn vào các cuộc so tài của 3 võ sĩ Việt Nam, trong đó ấn tượng nhất chính là màn thư hùng giữa Thái Hoàng Huy và Rakmit Assada (Thái Lan) ở hạng cân 58,97 kg.

Thái Hoàng Huy khiến đối thủ 3 lần ngã xuống sàn

Ngay từ những phút đầu, Rakmit Assada nhanh chóng tung ra những cú đấm toàn lực cực nặng vào vùng sườn của Hoàng Huy. Sau thời gian bền bỉ chịu đòn và phòng thủ, Hoàng Huy phản công mạnh mẽ ở 20 giây cuối hiệp 1. Đầu hiệp 2, Rakmit Assada áp sát với ý định tiếp tục tung đòn nặng, nhưng lần này võ sĩ Việt Nam đã "đọc vị" đối thủ, phản công bằng một đòn móc tay trái hiểm hóc khiến Rakmit Assada ngã xuống sàn.

Mặc dù Rakmit Assada có thể đứng dậy, nhưng thế trận lúc này hoàn toàn thuộc về Hoàng Huy. Võ sĩ của Việt Nam tấn công dồn dập với rất nhiều đòn nặng. Tay đấm Thái Lan thêm 2 lần nữa ngã xuống sàn, không còn khả năng thi đấu. Trọng tài cho ngừng trận đấu khi hiệp 2 vẫn còn hơn 1 phút. Thái Hoàng Huy giành chiến thắng knock-out trước võ sĩ Thái Lan.

Thái Hoàng Huy nhiều lần khiến đối thủ Thái Lan ngã xuống sàn

ẢNH: BTC

Thái Hoàng Huy (trái) giành chiến thắng knock-out ấn tượng

ẢNH: BTC

Trong khi đó, võ sĩ của lò Cocky Buffalo Phạm Hữu Thương có chiến thắng bằng điểm số sau 6 hiệp đấu trước Jimo Yipo (Trung Quốc) ở hạng cân dưới 52 kg. Đây là trận đấu mà Hữu Thương cho thấy khả năng di chuyển, giữ cự ly tốt. Dù võ sĩ Trung Quốc chủ động tấn công nhưng Hữu Thương thi đấu rất bình tĩnh, kiểm soát thế trận bằng những sê-ri đòn chính xác để áp đảo đối thủ về số lượng đòn đánh trúng đích.

Đại diện còn lại của Việt Nam là Nguyễn Hưng Giao có kết quả hòa trước Sim Yong-ho (Hàn Quốc) ở hạng cân 61,23 kg sau 4 hiệp đấu. Hưng Giao tỏ ra nhanh nhẹn, có nhiều đòn thế đa dạng, trong Sim Yong-ho cũng cho thấy khả năng chịu đòn đáng nể. Thậm chí võ sĩ Hàn Quốc còn khiến mắt trái của Hưng Giang bị thương, ảnh hưởng khả năng thi đấu. Một kết quả hòa ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực cống hiến của cả hai võ sĩ.

Phạm Hữu Thương (trái) chiến thắng bằng điểm số sau 6 hiệp đấu trước tay đấm Trung Quốc

ẢNH: BTC

Đai vô địch WBO có chủ sau 10 hiệp đấu

Xứng đáng là tâm điểm của sự kiện, trận tranh đai WBO super lightweight youth title châu Á - Thái Bình Dương ở hạng cân 63,5 kg giữa Balihenbieke (Trung Quốc) và Romer Pinili (Philippines) đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn.

Romer Pinili dù có thể hình nhỏ và sải tay ngắn hơn đối thủ nhưng đã thi đấu chủ động, áp sát ngay từ đầu. Balihenbieke nắm được lợi thế khi có một đòn đấm nặng khiến đối thủ ngã ra sàn ngay ở hiệp 2. Dù vậy sau đó, Romer Pinili cho thấy khả năng hồi phục đáng nể và phản công hiệu quả khiến mặt Balihenbieke bị sưng.

Balihenbieke (trái) giành đai WBO super lightweight youth title châu Á - Thái Bình Dương

ẢNH: BTC

Xuyên suốt trận đấu, hai võ sĩ liên tục đổi đòn khiến diễn biến luôn căng thẳng. Với lợi thế về sải tay, Balihenbieke vẫn tỏ ra nhỉnh hơn đôi chút nhờ những tình huống khép góc, tung đòn hiệu quả hơn. Trải qua 10 hiệp đấu, Balihenbieke thắng điểm, qua đó giành đai vô địch và nối dài chuỗi toàn thắng của mình lên con số 8.

Trận đấu mở màn, Sim Hyochan (Hàn Quốc) thắng điểm Zheng Tao (Trung Quốc) tại hạng cân 69,85 kg. Với đòn đấm móc tay phải cực nặng, Xu Zhoufeng (Trung Quốc) hạ đo ván Song Sang-hyeon (Hàn Quốc) ở hạng cân 61,23 kg tại hiệp đấu thứ 5. Nhà cựu vô địch WBO Global Kang Jong-seon (Hàn Quốc) chứng tỏ đẳng cấp khi thắng điểm trước Li Jiaming (Trung Quốc).

Tay đấm Việt Nam so găng hấp dẫn đối thủ mạnh Trung Quốc, Thái Lan: Bữa tiệc võ thuật

