    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thể thaoCác môn khác

    Live ASIAD 2026 hôm nay: Bơi lội và thể dục dụng cụ Việt Nam tranh tài

    +2
    Hoàng Quỳnh-Lĩnh Nam-Nhật Duyvà 2 người khác
    Sau ngày đầu ra quân giành được 2 HCĐ, hôm nay (21.9) tại Nhật Bản, đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày tranh tài thứ hai tại ASIAD 20 với kỳ vọng gặt hái thành tích tốt hơn.
    Tin mới nhất Tin cũ nhất
    Wushu là môn tranh tài sớm nhất, từ 7 giờ với phần thi chung kết nội dung Trường quyền nữ của võ sĩ Nguyễn Thị Hiền. Trình làng ở SEA Games 32 năm 2023, đến nay Nguyễn Thị Hiền đã là trụ cột của đội tuyển wushu Việt Nam ở nội dung quyền. Sắc vóc, thần thái, kỹ thuật điêu luyện tạo nên sự khác biệt cho Nguyễn Thị Hiền. Nữ võ sĩ tài sắc này hứa hẹn mang lại thành công cho wushu Việt Nam. 
    Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay: Những niềm hy vọng của thể thao Việt Nam xuất trận - Ảnh 1.

    Nguyễn Thị Hiền hứa hẹn tỏa sáng ở chung kết nội dung Trường quyền nữ môn wushu

    ẢNH: Đ.HUY

    Cũng ở môn wushu, Nguyễn Trọng Lâm được kỳ vọng tạo dấu ấn ở chung kết Thái cực quyền và Thái cực kiếm nam. Bên cạnh đó các võ sĩ khác sẽ tranh tài ở nội dung đối kháng gồm Nguyễn Thị Thu Thủy (60 kg), Đinh Văn Tâm (56 kg), Hứa Văn Đoàn (60 kg), Nguyễn Khắc Kiên (65 kg). 

    Môn bắn súng diễn ra từ 7 giờ 45 với nội dung 10 m súng trường hơi nam. Đội tuyển bắn súng Việt Nam có 3 xạ thủ góp mặt tranh tài là Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang, Phùng Việt Dũng. Không gặp áp lực nên bộ 3 tuyển thủ này hứa hẹn có màn thi đấu thăng hoa. 

    Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay: Những niềm hy vọng của thể thao Việt Nam xuất trận - Ảnh 2.

    Phạm Thanh Bảo sẽ tranh tài nội dung 100 m ếch ở đấu trường ASIAD

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Ở môn bơi, "Hoàng tử ếch" Việt Nam Phạm Thanh Bảo tranh tài nội dung 100 m ếch nam. Võ Thị Mỹ Tiên góp mặt ở nội dung 200 m cá nhân hỗn hợp nữ. Tuy nhiên nội dung hứa hẹn tạo bất ngờ là tiếp sức 4x200 m tự do nam với sự góp mặt của Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Viết Tường. Nếu vượt qua vòng loại vào buổi sáng, các kình ngư Việt Nam sẽ thi đấu chung kết vào chiều tối cùng ngày. 

    Ở các môn quyền anh, karate, thể dục dụng cụ (TDDC), bóng chuyền bãi biển, đoàn thể thao Việt Nam góp mặt tranh tài vòng loại. Tại môn bóng chuyền nữ, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tranh hạng 5 với đội tuyển Indonesia với mục tiêu đánh bại đối thủ này, đòi lại món nợ để thua ở chặng 2 giải Đông Nam Á (SEA V.Cup) 2026 hồi đầu tháng trước. 

    Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam ngày 21.9: 

    Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay: Những niềm hy vọng của thể thao Việt Nam xuất trận - Ảnh 3.

    Tin liên quan

    ASIAD 2026 ngày 20.9: Việt Nam giành 2 HCĐ kata cá nhân nữ của Ngọc Nhi và teqball của Minh Tân - Gia Nghi

    ASIAD 2026 ngày 20.9: Việt Nam giành 2 HCĐ kata cá nhân nữ của Ngọc Nhi và teqball của Minh Tân - Gia Nghi

    Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại ASIAD 2026, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 2 tấm HCĐ ở môn teqball với cặp Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi; tấm HCĐ còn lại do Bùi Ngọc Nhi xuất sắc giành được ở nội dung kata cá nhân nữ.

    Kênh nào phát trực tiếp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hôm nay: 'Vượt núi' Trung Quốc

    Lịch thi đấu ngày 20.9 - ASIAD 20: Việt Nam kỳ vọng sẽ có huy chương đầu tiên

    Khám phá thêm chủ đề

    Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay thể thao việt nam ASIAD 20 Niềm hy vọng thề thao Việt Nam tại ASIAD

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận