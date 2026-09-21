Wushu là môn tranh tài sớm nhất, từ 7 giờ với phần thi chung kết nội dung Trường quyền nữ của võ sĩ Nguyễn Thị Hiền. Trình làng ở SEA Games 32 năm 2023, đến nay Nguyễn Thị Hiền đã là trụ cột của đội tuyển wushu Việt Nam ở nội dung quyền. Sắc vóc, thần thái, kỹ thuật điêu luyện tạo nên sự khác biệt cho Nguyễn Thị Hiền. Nữ võ sĩ tài sắc này hứa hẹn mang lại thành công cho wushu Việt Nam.

Nguyễn Thị Hiền hứa hẹn tỏa sáng ở chung kết nội dung Trường quyền nữ môn wushu ẢNH: Đ.HUY

Cũng ở môn wushu, Nguyễn Trọng Lâm được kỳ vọng tạo dấu ấn ở chung kết Thái cực quyền và Thái cực kiếm nam. Bên cạnh đó các võ sĩ khác sẽ tranh tài ở nội dung đối kháng gồm Nguyễn Thị Thu Thủy (60 kg), Đinh Văn Tâm (56 kg), Hứa Văn Đoàn (60 kg), Nguyễn Khắc Kiên (65 kg).

Môn bắn súng diễn ra từ 7 giờ 45 với nội dung 10 m súng trường hơi nam. Đội tuyển bắn súng Việt Nam có 3 xạ thủ góp mặt tranh tài là Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang, Phùng Việt Dũng. Không gặp áp lực nên bộ 3 tuyển thủ này hứa hẹn có màn thi đấu thăng hoa.

Phạm Thanh Bảo sẽ tranh tài nội dung 100 m ếch ở đấu trường ASIAD ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở môn bơi, "Hoàng tử ếch" Việt Nam Phạm Thanh Bảo tranh tài nội dung 100 m ếch nam. Võ Thị Mỹ Tiên góp mặt ở nội dung 200 m cá nhân hỗn hợp nữ. Tuy nhiên nội dung hứa hẹn tạo bất ngờ là tiếp sức 4x200 m tự do nam với sự góp mặt của Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Viết Tường. Nếu vượt qua vòng loại vào buổi sáng, các kình ngư Việt Nam sẽ thi đấu chung kết vào chiều tối cùng ngày.

Ở các môn quyền anh, karate, thể dục dụng cụ (TDDC), bóng chuyền bãi biển, đoàn thể thao Việt Nam góp mặt tranh tài vòng loại. Tại môn bóng chuyền nữ, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tranh hạng 5 với đội tuyển Indonesia với mục tiêu đánh bại đối thủ này, đòi lại món nợ để thua ở chặng 2 giải Đông Nam Á (SEA V.Cup) 2026 hồi đầu tháng trước.

Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam ngày 21.9: