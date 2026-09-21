Vì sao nhà vô địch SEA Games Khuất Hải Nam chưa thể làm nên chuyện tại ASIAD?

Khác biệt khi bước ra ASIAD

Tại SEA Games 33 ở Thái Lan cuối năm 2025, Khuất Hải Nam đã có màn trình diễn thuyết phục. Võ sĩ sinh năm 2001 đánh bại Chanchang của chủ nhà Thái Lan với tỷ số 6-1 trong trận chung kết hạng 67kg, qua đó giành HCV ngay lần đầu góp mặt ở một kỳ SEA Games. Đây cũng là HCV kumite nam đầu tiên của karate Việt Nam tại SEA Games 33.

Thành tích ấy tạo nên sự kỳ vọng lớn khi Hải Nam bước vào ASIAD 20 tại Nhật Bản. Nhưng nếu SEA Games là sân chơi mà karate Việt Nam đang có vị thế rất mạnh, ASIAD lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Hải Nam (trái) chơi lấn lướt trước võ sĩ Ả Rập Xê Út ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở đấu trường châu Á, những đối thủ mà Hải Nam phải đối mặt có trình độ và kinh nghiệm cao hơn đáng kể. Ngay vòng 16 ASIAD 20 vào trưa 21.9, Hải Nam chạm trán võ sĩ chủ nhà Nhật Bản Yugo Kozaki và thua sát nút 2-3.

Thất bại này khiến nhà vô địch SEA Games phải đi theo nhánh đấu tranh HCĐ. Hải Nam sau đó đánh bại Mohammed Ayed Alassiri của Ả Rập Xê Út với tỷ số 7-3 ở trận repechage để giành quyền vào trận tranh hạng ba.

Thế nhưng mọi kỳ vọng đều sớm tan biến khi Hải Nam tỏ ra lép vế trước võ sĩ Đài Loan Shih Cheng-chung. Anh đã thua đậm 3-9 khi liên tục để đối thủ dẫn trước. Trong 9 điểm thua của võ sĩ Việt Nam, có đến 7 điểm yuko và 1 waza ari, trong khi 3 điểm thắng đều là điểm yuko.

Hải Nam (phải) lại để lộ nhiều sơ hở để đối thủ Đài Loan khai thác ẢNH: ĐỘC LẬP

Sự cách biệt này không hẳn chênh lệch về trình độ mà chính là có dấu hiệu sự chuẩn bị về tâm lý trước đối thủ chưa tốt. Và đó chính là khác biệt của một nhà vô địch SEA Games khi bước ra sân chơi châu Á

Bài toán đầu tư cho kumite nam

Thực tế hành trình của Hải Nam tại ASIAD không phải là một màn trình diễn tệ, nhưng cũng chưa thể hiện được kỳ vọng như những gì anh từng làm tại SEA Games.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách biệt rất nhỏ trong trận đấu với Kozaki. Hải Nam chỉ thua 2-3, cho thấy anh không bị đối thủ bỏ xa về mặt tỷ số. Tuy nhiên, tại những giải đấu lớn, chỉ một vài tình huống xử lý thiếu chính xác như trước võ sĩ Đài Loan cũng có thể quyết định cả trận đấu.

Quan trọng là Hải Nam còn phải tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ châu lục, đặc biệt trong khả năng xử lý những trận đấu có tính giằng co cao. Bởi từ nhà vô địch Đông Nam Á đến một võ sĩ đủ sức cạnh tranh huy chương ASIAD là một chặng đường rất dài.

Hải Nam nhập cuộc tốt nhưng lại để nhiều sơ hở ẢNH: ĐỘC LẬP

SEA Games 33 đã giúp Khuất Hải Nam được biết đến rộng rãi hơn. Còn ASIAD 20 đang cho anh thấy những giới hạn hiện tại và cũng mở ra một mục tiêu mới: phải tiến bộ thêm nếu muốn thực sự đứng trong nhóm những võ sĩ hàng đầu châu Á.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh nhìn nhận karate nam hiện đang trong giai đoạn khó vì những nhân tố mới còn cần được rèn luyện nhiều. Họ thuộc dạng tiềm năng có thể tạo dấu ấn vài trận nhưng chưa đủ sức để tranh chấp huy chương tại ASIAD. Ngành TDTT sẽ xem xét và cố gắng đầu tư để trong tương lai gần, nhất định kumite nam phải có những cái tên đóng góp xứng đáng, chứ không thể nào mãi dựa vào các VĐV nữ.