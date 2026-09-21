Bão áp sát Nhật Bản, ASIAD 20 đã có môn phải tạm hoãn

Theo Reuters, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ngày 21.9 cảnh báo, thời tiết tại miền đông Nhật Bản có thể xấu đi nhanh chóng khi bão Dujuan tiến gần khu vực Kanto và thủ đô Tokyo.

Mưa lớn đã trút xuống quần đảo Izu và một số khu vực ven Thái Bình Dương của Nhật Bản. Một số địa điểm ghi nhận lượng mưa hơn 300 mm kể từ ngày 20.9, trong khi chính quyền đã phát cảnh báo nguy cơ sạt lở ở mức cao nhất tại thị trấn Oshima thuộc quần đảo Izu, cách Tokyo khoảng 110 km về phía nam.

JMA dự báo, mưa lớn có thể tăng cường từ chiều 21.9 khi bão tiến gần vùng Kanto. Các dải mưa lớn có khả năng hình thành tại Kanto và miền Trung Nhật Bản, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở và các sự cố liên quan đến mưa lớn.

Khu vực xung quanh một quán ăn bị ngập lụt do mưa lớn khi bão Dujuan tiến đến, tại Oamishirasato, tỉnh Chiba, Nhật Bản ẢNH: REUTERS

Ảnh hưởng của thời tiết xấu đã tác động trực tiếp đến ASIAD 20. Ban tổ chức quyết định hoãn nội dung cưỡi ngựa tổng hợp dự kiến diễn ra ngày 21.9 sang ngày 22.9 do ảnh hưởng của bão Dujuan.

Đây là nội dung được tổ chức tại Bajikoen ở Tokyo. Theo kế hoạch điều chỉnh, các phần thi của môn cưỡi ngựa tổng hợp sẽ được sắp xếp lại để phù hợp với điều kiện thời tiết và bảo đảm an toàn cho VĐV cũng như ngựa thi đấu.

Việc hoãn thi đấu được đưa ra trong bối cảnh bão Dujuan tiếp tục di chuyển về phía đông bắc và gây mưa lớn tại nhiều khu vực của Nhật Bản. Mưa kéo dài có thể ảnh hưởng đến chất lượng mặt sân, trong khi gió mạnh cũng tạo thêm nguy cơ đối với các VĐV tham dự môn cưỡi ngựa. Đây là lần đầu tiên thời tiết buộc một nội dung tại ASIAD 20 phải điều chỉnh lịch thi đấu kể từ khi đại hội khai mạc ngày 19.9.

Các môn thi đấu ngoài trời có nguy cơ bị ảnh hưởng do bão ẢNH: REUTERS

Ban tổ chức ASIAD theo dõi sát diễn biến bão

Không chỉ ảnh hưởng đến thi đấu, Reuters cho biết, bão Dujuan còn có thể gây khó khăn cho hoạt động di chuyển tại Nhật Bản. Một số tuyến đường cao tốc đã phải đóng cửa, trong khi các cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ gián đoạn giao thông nếu mưa lớn và gió mạnh tiếp tục gia tăng.

Đối với ASIAD 20, nguy cơ thời tiết xấu được đặc biệt quan tâm bởi đại hội diễn ra tại nhiều địa điểm ở Aichi-Nagoya và các khu vực khác của Nhật Bản. Những môn thi đấu ngoài trời, cũng như hoạt động di chuyển của VĐV, quan chức và khán giả, có thể chịu tác động nếu bão tiếp tục mạnh lên hoặc phạm vi ảnh hưởng mở rộng.

Trước đó, mưa lớn cũng từng gây ảnh hưởng đến khu vực Nagoya trong thời gian chuẩn bị cho ASIAD 20. Ban tổ chức vì thế đã xây dựng các phương án ứng phó với thời tiết cực đoan, trong đó có phương án dành cho du thuyền Costa Serena, nơi được sử dụng làm chỗ ở cho hàng nghìn VĐV và quan chức.

Hiện chưa có thông tin cho thấy các môn thi đấu khác tại ASIAD 20 phải thay đổi lịch vì bão Dujuan. Tuy nhiên, chủ nhà Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết để có thể điều chỉnh chương trình thi đấu nếu điều kiện không bảo đảm an toàn.