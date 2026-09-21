Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng bất ngờ rút lui khỏi nội dung 1.500 m tự do tại ASIAD 20

Lý do Nguyễn Huy Hoàng không thi đấu 1.500 m tự do

Theo lịch thi đấu môn bơi của ASIAD 20 diễn ra ngày mai (22.9), kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng có tên trong lượt bơi chung kết B, nội dung 1.500 m tự do nam diễn ra lúc 8 giờ 59 phút.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoang rút lui khỏi nội dung 1.500 m tự do ở ASIAD 20 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tuy nhiên theo thông tin từ đoàn thể thao Việt Nam, Nguyễn Huy Hoàng xin rút lui, không tham dự nội dung này. Được biết lý do "Rái cá sông Gianh" quyết định không thi đấu nội dung từng giúp anh đoạt HCB tại ASIAD 18 năm 2018 tại Indonesia là nhằm tập trung cho nội dung có khả năng cạnh tranh cao nhất là 800 m tự do.

Ở ngày tranh tài hôm nay, Nguyễn Huy Hoàng góp mặt trong đội hình tiếp sức 4x200 m tự do của Việt Nam, xếp hạng 4 chung cuộc ở chung kết, sau Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và xếp trên các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á là Malaysia, Thái Lan. Huy Hoàng có màn thể hiện khá tốt, cùng các đồng đội Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc nỗ lực cạnh tranh với các đối thủ mạnh của châu lục.

Nguyễn Huy Hoàng sẽ tập trung vào nội dung 800 m tự do nhằm cạnh tranh ở ASIAD 20 ẢNH: KHẢ HÒA

Ở nội dung 1.500 m tự do nam diễn ra ngày mai không thi đấu vòng loại mà BTC cho thi đấu chung kết theo các nhóm A, B, C dựa theo thành tích tốt nhất của các VĐV trong năm. Thành tích 15 phút 15 giây 01 của Huy Hoàng chỉ giúp anh góp mặt ở chung kết nhóm B còn nhóm A là các kình ngư rất mạnh của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Vắng Nguyễn Huy Hoàng nhưng đội tuyển bơi Việt Nam vẫn còn Mai Trần Tuấn Anh thi đấu ở chung kết nhóm B nội dung 1.500 m tự do. Ngoài ra các kình ngư Việt Nam còn tranh tài ở các nội dung 100 m tự do nữ (Nguyễn Thúy Hiền), 400m cá nhân hỗn hợp nam (Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn).