Bảng xếp hạng huy chương ASIAD ngày 21.9: Việt Nam tốp 20, Trung Quốc giành 22 HCV bỏ xa chủ nhà

Việt Nam có HCĐ thứ 3 kịch tính, đứng tốp 20

Tại Nhà thi đấu Toyohashi Gymnasium (Nhật Bản), Nguyễn Thị Diệu Ly đối đầu võ sĩ chủ nhà Tsubasa Kama trong trận tranh HCĐ nội dung kumite nữ hạng 68 kg môn karate. Trước lợi thế sân nhà của đối thủ, võ sĩ Việt Nam vẫn nhập cuộc chủ động, di chuyển linh hoạt và tận dụng tốt những tình huống phản công.

Diệu Ly có thời điểm vượt lên nhờ một đòn Ippon. Tuy nhiên, Kama liên tục gây sức ép để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Khi thời gian thi đấu kết thúc, hai võ sĩ hòa nhau 4-4. Dù vậy, do Diệu Ly là người ghi điểm trước, võ sĩ Việt Nam được xử thắng theo luật senshu, qua đó giành HCĐ kumite nữ hạng 68 kg.

Diệu Ly giành thêm 1 HCĐ cho đoàn thể thao Việt Nam ẢNH: REUTERS

Tấm HCĐ của Diệu Ly nâng tổng số huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 lên 3 HCĐ. Trước đó, ngày 20.9, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi giành HCĐ ở nội dung đôi nam nữ môn teqball, trong khi Bùi Ngọc Nhi giành HCĐ kata cá nhân nữ môn karate.

Với 3 HCĐ, Việt Nam tạm xếp thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương, cùng thành tích với Kyrgyzstan.

Trung Quốc vượt mốc 20 HCV, bỏ xa các đối thủ

Ở nhóm dẫn đầu, Trung Quốc tiếp tục duy trì khoảng cách rất lớn với phần còn lại. Trung Quốc hiện đã có 22 HCV, cùng với 10 HCB và 5 HCĐ, qua đó vững vàng ở vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp. Khoảng cách giữa Trung Quốc và đoàn đứng thứ 2 lên đến 14 HCV.

Chủ nhà Nhật Bản đang xếp thứ 2 với 8 HCV, 12 HCB và 12 HCĐ. Hàn Quốc đứng thứ 3 với 5 HCV, 3 HCB và 14 HCĐ. Kazakhstan xếp thứ 4 với 4 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ.

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD sau ngày 21.9

Thái Lan đang đứng thứ 5 với 3 HCV và 1 HCB, đồng thời dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Cả 3 HCV của Thái Lan đều đến từ môn teqball trong ngày 20.9.

Tính đến hết ngày 21.9, 9/11 đoàn thể thao Đông Nam Á đã giành được huy chương tại ASIAD 20. Lào và Timor Leste vẫn là hai đoàn chưa có huy chương.