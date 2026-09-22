Thắng Kazakhstan bằng đội hình phụ, bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng 7 tại ASIAD 20

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu nỗ lực

Ở trận tranh hạng 7 với Kazakhstan, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định trao cơ hội cho các tuyển thủ ít có cơ hội ra sân trước đó như chuyền hai Vi Thị Yến Nhi, phụ công Lê Thanh Thúy, đối chuyền Nguyễn Thị Trà My, libero Lê Thị Yến, chủ công Bùi Thị Ánh Thảo. Chủ công Phạm Quỳnh Hương cùng phụ công Trần Thị Bích Thủy là 2 gương mặt tiếp tục ra sân còn Trần Thị Thanh Thúy, chuyền hai Võ Thị Kim Thoa, libero Nguyễn Khánh Đang dự bị.

Chuyền hai Vi Thị Yến Nhi được trao cơ hội thể hiện ở trận đấu cuối tranh hạng 7 với Kazakhstan ở ASIAD 20 ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhập cuộc không tốt, để đối thủ liên tục dẫn điểm nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam càng chơi càng hay, cân bằng được 16/16 sau đó vươn lên giành chiến thắng 25/11, vượt dẫn 1-0 trước Kazakhstan. Phụ công kỳ cựu Lê Thanh Thúy là một trong những vị trí để lại ấn tượng khi có nhiều pha bám chắn hiệu quả ghi điểm cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng 7 chung cuộc ở ASIAD 20 sau chiến thắng trước Kazakhstan ẢNH: ĐỘC LẬP

Sự tự tin tăng cao giúp các tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu ấn tượng ở ván 2. Lê Thanh Thúy cùng các đồng đội thi đấu áp đảo trước đội tuyển Kazakhstan, liên tục dẫn điểm trước khi giành chiến thắng 25/19, gia tăng cách biệt tỷ số lên 2-0.

Tiếp tục giữ bộ khung từ đầu trận, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giữ ưu thế trong ván 3 trước Kazakhstan. 2 chủ công trẻ Phạm Quỳnh Hương, Bùi Thị Ánh Thảo ghi điểm chủ lực giúp đội tuyển Việt Nam duy trì ưu thế dẫn điểm rồi giành chiến thắng với điểm số 25/15, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-0.

Vượt qua Kazakhstan bằng đội hình phụ, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng 7 chung cuộc tại ASIAD 20. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt kết thúc hành trình thi đấu tại Nhật Bản. Tuy không hoàn thành mục tiêu vào bán kết nhưng các tuyển thủ Việt Nam đã nỗ lực hết mình.