Bảng xếp hạng huy chương ASIAD ngày 22.9: Việt Nam lên tốp 16 vì đã giành 1 HCV, Trung Quốc vẫn số 1

Việt Nam tăng 4 bậc sau khi giành HCV karate

Ngày 22.9 trở thành ngày thi đấu đáng nhớ của thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 khi Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm thi đấu ấn tượng, giành HCV nội dung kata đồng đội nữ môn karate.

Trên hành trình lên ngôi, 3 nữ võ sĩ Việt Nam lần lượt vượt qua Nepal với tỷ số 5-0 ở tứ kết, Đài Loan 5-0 ở bán kết và Iran 5-0 trong trận chung kết. Cả 3 trận đấu đều khép lại với chiến thắng tuyệt đối dành cho đội kata nữ Việt Nam.

Tấm HCV này cũng giúp đoàn thể thao Việt Nam nâng thành tích lên 1 HCV và 3 HCĐ, qua đó tăng 4 bậc, vươn lên vị trí thứ 16 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20. Malaysia có cùng thành tích với đoàn thể thao Việt Nam, cũng xếp hạng 16.

Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm HCV đầu tiên ở ASIAD 20 ẢNH: REUTERS

Trước đó, sau 2 ngày tranh tài, thể thao Việt Nam đã giành 3 HCĐ. Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi mở màn với HCĐ nội dung đôi nam nữ teqball. Sau đó, karate tiếp tục mang về 2 HCĐ với thành tích của Bùi Ngọc Nhi ở kata cá nhân nữ và Nguyễn Thị Diệu Ly tại kumite nữ hạng 68 kg.

Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Ở ngày thi đấu 22.9, các VĐV Trung Quốc tiếp tục thi đấu bùng nổ khi giành thêm 9 HCV. Đoàn thể thao Trung Quốc hiện dẫn đầu bảng tổng sắp với 32 HCV, 13 HCB và 8 HCĐ. Khoảng cách giữa Trung Quốc với đoàn đứng thứ 2 lên tới 21 HCV.

Đoàn chủ nhà Nhật Bản đang đứng thứ 2 với 11 HCV, 16 HCB và 19 HCĐ. Hàn Quốc xếp thứ 3 với 6 HCV, 4 HCB và 17 HCĐ. Kazakhstan đứng thứ 5 với 6 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ. Thái Lan đứng thứ 5 với 4 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, tiếp tục là đoàn thể thao Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất.

Bảng xếp hạng huy chương sau ngày 22.9

Tính đến thời điểm này, đã có 9/11 đoàn thể thao Đông Nam Á giành huy chương tại ASIAD 20. Trong đó, Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Singapore và Malaysia đã có HCV. Hai đoàn thể thao Đông Nam Á chưa giành được huy chương tại ASIAD 20 vẫn là Lào và Timor Leste.