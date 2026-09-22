Hậu duệ rực rỡ của 'nữ hoàng' kata Việt Nam Nguyễn Hoàng Ngân: Tuyệt vời HLV 9X Đỗ Thị Thu Hà

Karate Việt Nam trên bục nhận HCV ASIAD 20

Biến động nhân sự

Tại ASIAD 19 tổ chức ở Hàng Châu (Trung Quốc) hồi tháng 10.2023, đội kata đồng đội nữ Việt Nam gồm Nguyễn Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên đã đánh bại Malaysia với tỷ số 42,7 - 39 điểm để giành tấm HCV thứ 3 cho đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội. Đây là thành quả đặc biệt với HLV Nguyễn Hoàng Ngân, người từng 2 lần lỡ hẹn với huy chương ở những kỳ đại hội trước đó. Bà xúc động chia sẻ khi ấy: "Tấm HCV đồng đội này vô cùng quý giá, thể hiện không chỉ trình độ kata của Việt Nam mà còn cả sức mạnh con người Việt Nam".

HLV Hoàng Ngân (thứ 2 từ trái sang) được mệnh danh là "nữ hoàng kata Việt Nam" ẢNH: ĐỘC LẬP

Tuy nhiên, ngay sau thành công vang dội đó, đội tuyển kata nữ Việt Nam đã trải qua một cuộc chuyển giao lớn. HLV trưởng Nguyễn Hoàng Ngân cùng 2 VĐV trụ cột Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên lần lượt chia tay đội tuyển. Bộ môn karate khi đó quyết định đôn HLV trưởng đội tuyển trẻ kata nữ quốc gia Đỗ Thị Thu Hà lên đảm nhận vị trí HLV trưởng, đồng thời đưa 3 VĐV trẻ triển vọng lên tuyển để bổ sung lực lượng, sát cánh cùng Nguyễn Ngọc Trâm, người duy nhất còn trụ lại từ đội hình giành HCV ASIAD 19.

Vinh quang nối tiếp

Ông Vũ Sơn Hà, Trưởng bộ môn karate Cục TDTT Việt Nam chia sẻ: "Để chuẩn bị cho hành trình mới, Cục TDTT Việt Nam đã phối hợp Sở VH-TT-DL Hà Nội đầu tư cho đội tuyển kata nữ đi tập huấn dài hạn tại Nhật Bản. Bốn cô trò HLV Đỗ Thị Thu Hà cùng Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã khổ luyện kiên trì trên đất khách, duy trì cường độ 3 buổi tập mỗi ngày, kể cả trong những ngày lễ". HLV Thu Hà còn rất trẻ, sinh năm 1991, hơn học trò Trâm 11 tuổi. Ngọc Nhi sinh năm 2007 còn Thu Uyên sinh năm 2006.

Thể thao Việt Nam có HCV ASIAD 20 đầu tiên ở nội dung kata đồng đội nữ, môn karate ẢNH: QUANG TUYẾN

HLV Đỗ Thị Thu Hà (phải) rất mát tay ẢNH: QUANG TUYẾN

Nỗ lực ấy nhanh chóng được đền đáp. Chiều 22.9, bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên tiếp tục xuất sắc đánh bại Iran với tỷ số 5-0 tại nhà thi đấu Toyohashi Gymnasium ở Nhật Bản, giành tấm HCV ASIAD 20, khẳng định vị thế thống trị của kata Việt Nam.

Trước đó, tháng 12.2025, đội kata đồng đội nữ Việt Nam đánh bại chủ nhà Thái Lan để giành HCV SEA Games 33, mở hàng vàng cho bộ môn karate tại đại hội. Khi các học trò nhỏ hoàn tất bài thi tuyệt vời của mình, HLV Thu Hà ngồi trong khu kỹ thuật đã bật khóc!

Ông Vũ Sơn Hà khẳng định: "Thành công liên tiếp ở SEA Games 33 và ASIAD 20 mới chỉ là bước đầu trong định hướng chuẩn bị dài hạn hướng tới SEA Games 2027 và kỳ ASIAD kế tiếp, bởi lực lượng VĐV hiện tại vẫn còn rất trẻ và còn nhiều dư địa tiến bộ nếu tiếp tục được đầu tư chuyên biệt".