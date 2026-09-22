Trưởng đoàn thể thao Việt Nam rất đỗi tự hào vì tấm HCV ASIAD 20 của đồng đội kata nữ

Ngày 22.9, bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên bước vào tranh tài ở nội dung kata đồng đội nữ môn karate với mục tiêu bảo vệ tấm HCV mà karate Việt Nam giành được tại ASIAD 19. Các cô gái Việt Nam khởi đầu thuận lợi khi đánh bại đối thủ Nepal với tỷ số 5-0 ở tứ kết. Tại bán kết, đội tuyển kata nữ tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng trước Đài Loan (Trung Quốc), giành chiến thắng tuyệt đối 5-0 để ghi tên mình vào trận chung kết.

Trong cuộc đối đầu tranh HCV với Iran, Ngọc Trâm cùng các đồng đội tiếp tục thể hiện sự đồng đều, chính xác và khả năng phối hợp ấn tượng. Cả 5 trọng tài đều chấm phần thi của đội tuyển Việt Nam ở mức cao, giúp các cô gái giành chiến thắng 5-0.

Các cô gái của Việt Nam giành HCV với 3 trận thắng thuyết phục ẢNH: REUTERS

Chiến thắng thuyết phục trước Iran giúp kata Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASIAD. Quan trọng hơn, đây là tấm HCV đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

HCV rất quan trọng với đoàn thể thao Việt Nam

Ngay sau khi giành HCV, đội tuyển kata nữ và Nguyễn Ngọc Trâm đã được trao thưởng. Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh, thay mặt đoàn thể thao Việt Nam, đã thưởng 200 triệu đồng cho đội tuyển.

Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó cục trưởng Cục X03 Bộ Công an, Phó chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân, trao thưởng 50 triệu đồng của Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân. Trong khi đó, Tập đoàn T&T trao thưởng 100 triệu đồng cho VĐV Nguyễn Ngọc Trâm.

Trả lời phỏng vấn sau chiến thắng, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh bày tỏ vui mừng trước tấm HCV đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam.

“Chúng tôi rất vui mừng khi đội tuyển kata nữ đã giành được HCV. Đây là thành tích rất đáng tự hào khi các em đã bảo vệ thành công chức vô địch giành được cách đây 3 năm. Chúng tôi hy vọng tấm HCV đầu tiên này sẽ là nguồn động viên, khích lệ để tất cả thành viên, các đội tuyển của đoàn thể thao Việt Nam thêm tự tin, tiếp tục thi đấu thành công và giành những thành tích tốt trong thời gian tới”, ông Nguyễn Hồng Minh chia sẻ.

Đánh giá về đóng góp của các VĐV thuộc lực lượng Công an nhân dân, trong đó có thành viên vừa giành HCV kata đồng đội nữ, ông Nguyễn Hồng Minh cho rằng đây là một nguồn lực quan trọng của thể thao Việt Nam.

Ông Nguyễn Hồng Minh nói: “Các VĐV trong lực lượng công an nhân dân có vị trí rất quan trọng trong thành phần đoàn thể thao Việt Nam. Đây là nguồn lực mạnh và chúng tôi hy vọng trong thời gian tới, thể thao công an nhân dân sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào thành tích chung của thể thao Việt Nam”.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho đội kata đồng đội nữ giành HCV ASIAD 20 ẢNH: BÙI LƯỢNG

Võ sĩ Ngọc Trâm mắt đỏ hoe sau khi giành HCV ASIAD, bắn tiếng Anh với phóng viên cực xịn

Các võ sĩ Việt Nam một lần nữa bước lên bục cao nhất ở đấu trường ASIAD ẢNH: REUTERS

Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh cũng bày tỏ niềm vui và tự hào khi trung sĩ Nguyễn Ngọc Trâm cùng đồng đội giành HCV kata đồng đội nữ.

Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh chia sẻ: “Tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi Trung sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, một VĐV công an nhân dân, đã giành tấm HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Đây cũng là lần thứ hai Nguyễn Ngọc Trâm giành HCV tại đấu trường ASIAD. Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của cá nhân VĐV mà còn là niềm vui đối với thể thao công an nhân dân”.

Theo đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, bên cạnh karate, thể thao công an nhân dân còn đặt kỳ vọng vào các VĐV tranh tài ở những môn như bắn súng, đua thuyền, điền kinh. Đây đều là những môn có tính ứng dụng cao đối với công tác huấn luyện, rèn luyện nghiệp vụ trong lực lượng công an nhân dân.

Bà cho biết thời gian qua, lãnh đạo Bộ Công an và Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân đã dành sự quan tâm, đầu tư trọng điểm cho công tác phát triển thể thao, đặc biệt ở các môn võ thuật, bắn súng, bơi và điền kinh. ASIAD 20 vì thế cũng là dịp để các VĐV công an nhân dân thể hiện năng lực và đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam.

Chia sẻ cảm xúc khi trực tiếp có mặt tại ASIAD 20, đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh nhấn mạnh: “Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi thể thao Việt Nam nói chung, thể thao công an nhân dân nói riêng được hòa mình vào ngày hội thể thao lớn nhất châu Á, qua đó tiếp tục khẳng định vị trí trên đấu trường châu lục”.

Đại diện cho các VĐV đoạt HCV, Ngọc Trâm cũng đã có màn trả lời phỏng vấn giới báo chí quốc tế bằng tiếng Anh rất hay. Nữ VĐV của thể thao công an nhân dân một lần nữa cho thấy sự tự tin không chỉ trên thảm đấu mà còn trong giao tiếp, bên cạnh nền tảng kiến thức được trang bị tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Bộ Công an cùng các HLV, trong đó có dấu ấn của HLV Hoàng Ngân.