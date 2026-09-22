Trung sĩ Ngọc Trâm vừa xinh vừa giỏi: 'Bắn' tiếng Anh như gió sau khi bảo vệ thành công HCV ASIAD

Niềm tự hào của Ngọc Trâm

Ngọc Trâm cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị cho giải đấu này ở Osaka, ở đó từ ngày 15.8, tập luyện chăm chỉ trong vòng 1 tháng. Chúng tôi hiểu rằng ASIAD là giải đấu quan trọng với từng cá nhân và cả tập thể. Chúng tôi cần nỗ lực để giành huy chương ở giải quan trọng này".

Nói về ý nghĩa của tấm HCV vừa giành được, nữ võ sĩ không giấu được cảm xúc: "Nếu không phải là người Việt Nam, có lẽ tôi không thể giành HCV. Đây là tấm huy chương có ý nghĩa quan trọng đối với tôi. Tôi yêu Tổ quốc tôi rất nhiều".

HCV thuộc về Việt Nam Ảnh: Bùi Lượng

Các cô gái châu Á trên bục nhận huy chương

Mắt Ngọc Trâm đỏ hoe trong phần phỏng vấn ẢNH: QUANG TUYẾN

Chia sẻ về cơ duyên đến với nội dung kata, Ngọc Trâm kể lại một câu chuyện khá thú vị: "Cũng khá là buồn cười. Trong một buổi tuyển chọn có khoảng 3-4 VĐV, HLV thấy rằng tôi không có chiều cao quá tốt và bảo rằng tôi hãy theo kata (biểu diễn) đi. Và thế là tôi chọn con đường này. Nếu tôi cao hơn, tôi có thể đã chọn kumite (đối kháng)".

Về tâm lý trước khi bước vào bài thi quyết định, Ngọc Trâm thừa nhận: "Gia đình sẽ rất tự hào về tôi. Tôi hy vọng là vậy. Trước bài thi, tôi rất lo lắng. Đây là lần thứ 2 tôi vào chung kết ở ASIAD nhưng tôi tự nhủ rằng mình phải tập trung. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng, rất chăm chỉ". Khi trả lời câu hỏi cuối này, cô nàng rưng rưng nước mắt.

HCV đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam ở ASIAD 20

Tấm HCV chiều 22.9 tại Nhà thi đấu Toyohashi Gymnasium càng thêm ý nghĩa khi giúp kata đồng đội nữ Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASIAD. Ba năm trước, tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ngọc Trâm cùng Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên đã lên ngôi ở nội dung này. Đến ASIAD 20, Ngọc Trâm tiếp tục là trụ cột trong đội hình mới, sát cánh cùng Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên. Đây cũng là kỳ đại hội đáng nhớ với Bùi Ngọc Nhi, khi trước khi góp công vào tấm HCV đồng đội, cô đã giành HCĐ kata cá nhân nữ vào ngày 20.9.

Quan trọng hơn, chiến thắng của 3 cô gái karate đã giải cơn khát vàng, mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, tạo cú hích tinh thần quan trọng cho các VĐV Việt Nam trên hành trình hướng tới mục tiêu giành từ 4 HCV trở lên tại đại hội.

Ngay sau khi lên ngôi, cả 3 võ sĩ đã nhận được tiền thưởng nóng. Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó cục trưởng Cục XO3 Bộ Công an kiêm Phó chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân, đã trao thưởng 50 triệu đồng của hiệp hội cho trung sĩ Nguyễn Ngọc Trâm. Tập đoàn T&T cũng trao thưởng 100 triệu đồng cho riêng Nguyễn Ngọc Trâm.

Màn trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh cực xúc động của Ngọc Trâm

Hành trình ấn tượng

Bước vào chung kết, đội tuyển Việt Nam gồm Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đối đầu bộ ba võ sĩ Iran: Sadeghi Dastak Fatemeh, Hosseini Zeynabalsadat và Amini Soumeh Kabodin Depideh. Đây là đối thủ đáng gờm khi duy trì phong độ ổn định xuyên suốt giải, trước đó lần lượt thắng tuyệt đối Thái Lan ở tứ kết và Philippines ở bán kết, đều với tỷ số 5-0.

Trong trận tranh HCV, các võ sĩ Iran lựa chọn bài quyền Papuren, nhập cuộc quyết tâm và hoàn thành bài biểu diễn với độ đồng đều cao. Đáp lại, Nguyễn Ngọc Trâm cùng 2 đồng đội chọn bài Tomari Bassai, thể hiện những động tác mạnh mẽ, dứt khoát nhưng vẫn giữ được sự uyển chuyển, đồng bộ. Phần bunkai - biểu diễn ứng dụng các kỹ thuật của bài kata trong tình huống đối kháng - được thực hiện đầy sức mạnh, liên tục nhận những tràng pháo tay từ khán đài. Màn trình diễn thuyết phục giúp đội tuyển Việt Nam nhận điểm số cao từ cả 5 trọng tài: 8,8 - 8,2 - 8,8 - 8,3 - 8,6, qua đó thắng tuyệt đối 5-0 trước Iran để bước lên bục cao nhất.

Thể thao Việt Nam có HCV đầu tiên ở ASIAD 20. Sau khi HLV Nguyễn Hoàng Ngân nghỉ làm đội tuyển, bộ môn karate Cục TDTT Việt Nam đã điều HLV trưởng đội kata nữ Việt Nam Đỗ Thu Hà (áo đen) lên thay và HLV xinh đẹp này đã thành công cùng học trò ẢNH: QUANG TUYẾN

Đáng chú ý, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã trải qua một hành trình hoàn hảo khi không để mất bất kỳ phiếu thắng nào trong cả 3 trận đấu. Tại tứ kết, với vị thế đương kim vô địch ASIAD, bộ ba Việt Nam chọn bài Papuren, nhận các điểm số 8,5 - 7,8 - 8,4 - 7,7 - 7,9 để thắng Nepal 5-0. Bước vào bán kết gặp Đài Loan, Ngọc Trâm cùng đồng đội chuyển sang bài Tomari Bassai và tiếp tục gây ấn tượng, được 5 trọng tài lần lượt chấm 8,0 - 8,1 - 8,1 - 8,5 - 8,5 điểm, qua đó thắng 5-0 để giành vé vào chung kết gặp Iran. Và lịch sử đã thuộc về các cô gái Đông Nam Á!