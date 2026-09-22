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    Kata nữ Việt Nam: Hành trình vàng ASIAD chỉ còn cách một trận đấu, sẽ ‘đòi nợ’ thành công?

    Quang Tuyến
    Quang Tuyến
    Vượt qua Nepal ở tứ kết, Đài Loan ở bán kết, để gặp Iran trong trận chung kết, bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã tạo nên một hành trình đầy bản lĩnh tại ASIAD cho kata nữ Việt Nam.

    Xuất sắc thắng Đài Loan vừa tập huấn 3 tháng tại Nhật Bản

    Hai trận ra quân, các cô gái Việt Nam đã phối hợp ăn ý và có độ biểu cảm quá ấn tượng. Trên thảm đấu kata, không có chỗ cho sự chần chừ, không đối kháng trực tiếp, không có những pha ghi điểm liên tục như kumite. Nhưng mỗi động tác của bộ ba nữ tướng này đã đạt độ chính xác cao, từ tư thế, tốc độ, lực ra đòn cho tới khả năng phối hợp giữa các thành viên.

    Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã khởi đầu hành trình vàng tại ASIAD bằng bản lĩnh, sự tập trung và ổn định rất cao. Các cô gái Việt cho thấy sự tự tin, duy trì nhịp độ và độ đồng đều trong từng động tác. Cả ba võ sĩ gần như hòa làm một trong bài biểu diễn. Khi cần tăng tốc thì tăng tốc, khi cần tung lực ra đòn thì tư thế biểu hiện một cách nhịp nhàng, hoặc khi cần xoay trở để có nhịp chuyển, tất cả đều rất đồng đều làm bật sáng cả bài thi.

    Kata nữ Việt Nam: Hành trình vàng ASIAD chỉ còn cách một trận đấu, sẽ ‘đòi nợ’ thành công?- Ảnh 1.

    Dộng tác nhanh, gọn, đẹp mắt của đội kata nữ

    ẢNH: Đ.K

    Chính sự ăn ý cần thiết này đã giúp 3 cô gái duy trì được sự chắc chắn trong từng chuỗi kỹ thuật, thể hiện sức mạnh nhưng không đánh mất sự kiểm soát. Trọng tài đã không thể không cho điểm cao với cách biệt đến 5-0. Bởi phần biểu diễn quá hay, đầy cảm xúc làm vang rền tiếng vỗ tay của người xem. Đặc biệt chiến thắng trước Đài Loan để vào chung kết thực sự là vô cùng ấn tượng.

    Ông Vũ Sơn Hà, lãnh đội Karate nói: "Thực sự Đài Loan không phải đối thủ dễ chơi. Họ từng hạng ba châu Á, được tập huấn tại Nhật Bản suốt 3 tháng trời, tại đúng lò đào tạo nâng trình kata của các võ sư Nhật Bản. Trong khi chúng ta cũng có đi Nhật tập, nhưng chỉ là 2 đợt ngắn hồi đầu năm và tháng 8 vừa rồi tại Osaka, nên để hoàn chỉnh độ khó như đội bạn đã thể hiện là không dễ. Nhưng các cô gái chúng ta đã chơi bằng ý chí, tập trung mạnh mẽ và khát vọng rất lớn. Điều đó đã giúp chúng ta xứng đáng vào chung kết".

    Kata nữ Việt Nam: Hành trình vàng ASIAD chỉ còn cách một trận đấu, sẽ ‘đòi nợ’ thành công?- Ảnh 2.

    Ông Vũ Sơn Hà (phải) và tác giả

    ẢNH: CTV

    Tái đấu Iran

    Cũng theo ông Vũ Sơn Hà, do đặc thù karate tại ASIAD có 15 nội dung, nhưng mỗi quốc gia chỉ được đăng ký 8 nội dung tranh tài. Chủ nhà Nhật Bản đã chủ động không có mặt ở kata đồng đội nữ và hạng cân kumite nữ 55 kg có Hoàng Thị Mỹ Tâm. Đó là thuận lợi rất lớn để Việt Nam đi đến trận chung kết một cách bằng phẳng, ít gập ghềnh hơn. Tính toán của đội Karate Việt Nam do vậy cũng nhắm có huy chương vào 2 nội dung này. Nhưng tiếc là Mỹ Tâm bị chấn thương trước ngày đi ASIAD, nên giờ đây chỉ còn tập trung và đội tuyển kata nữ.

    Chỉ còn một trận đấu nữa, gặp chung kết với Iran vào chiều nay. Đây sẽ là thử thách cuối cùng trên con đường tới tấm HCV. Theo ông Vũ Sơn Hà, Iran chính là đối thủ từng thắng Việt Nam ở giải vô địch châu Á vừa rồi tại Bali (Indonesia) và giành HCĐ. Vì thế trận này sẽ rất căng và đòi hỏi các cô gái Việt Nam phải biết cách thể hiện tốt nhất để "đòi nợ" thành công đối thủ.

    Kata nữ Việt Nam: Hành trình vàng ASIAD chỉ còn cách một trận đấu, sẽ ‘đòi nợ’ thành công?- Ảnh 3.

    Ba cô gái Việt Nam thi đấu rất ấn tượng

    ẢNH: Đ.K

    Đây cũng là thời điểm mà áp lực đạt tới mức cao nhất. Hy vọng Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên sẽ bước vào bài thi với sự tập trung cao độ. Từng động tác được thực hiện dứt khoát, mạnh mẽ và đồng bộ. Không chỉ là những kỹ thuật được tập luyện hàng nghìn lần trong phòng tập, đó còn là sự kết tinh của bản lĩnh và tâm lý thi đấu ở sân chơi lớn.

    Điều làm nên giá trị của tấm HCV không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng, mà còn ở cách đội kata nữ Việt Nam đi đến chiến thắng. Ngôi vô địch nếu có không chỉ là phần thưởng cho một trận chung kết thành công. Đó là kết quả của cả hành trình vun đắp niềm tin, biết cách vượt khó để làm nên kỳ tích tại ASIAD 20.

    Kata nữ Việt Nam: Hành trình vàng ASIAD chỉ còn cách một trận đấu, sẽ ‘đòi nợ’ thành công?- Ảnh 4.

    Bài biểu diễn rất đồng điệu, có độ khó cao

    ẢNH: Đ.K

     

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