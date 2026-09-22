Ba cô gái kata giành HCV đầu tiên cho Việt Nam tại ASIAD 20 được thưởng bao nhiêu?

Giành HCV và nhận thưởng lớn

Ngày 22.9 trở thành cột mốc đáng nhớ của thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 khi Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm thi đấu ấn tượng, giành HCV kata đồng đội nữ môn karate. Trên hành trình lên ngôi, 3 cô gái lần lượt vượt qua Nepal 5-0 ở tứ kết, Đài Loan 5-0 ở bán kết và Iran 5-0 trong trận chung kết, khép lại ngày thi đấu hoàn hảo với 3 chiến thắng tuyệt đối.

Chiến thắng của 3 cô gái không chỉ mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội trên đất Nhật Bản, mà còn tiếp tục khẳng định vị thế của kata nữ Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Đây là nội dung đòi hỏi rất cao về kỹ thuật, sức mạnh, thần thái và đặc biệt là sự đồng bộ giữa 3 VĐV. Mỗi động tác phải được thực hiện chính xác, ăn khớp gần như tuyệt đối để tạo nên một bài biểu diễn hoàn chỉnh.

3 cô gái của Việt Nam có màn thể hiện xuất sắc ẢNH: QUANG TUYẾN

Khoảnh khắc xúc động của Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngọc Trâm được thưởng nóng

Theo Nghị định số 152/2018/NĐ-CP, mỗi VĐV Việt Nam giành HCV ASIAD được thưởng 280 triệu đồng. Như vậy, 3 cô gái Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm nhận tổng cộng 840 triệu đồng tiền thưởng theo chế độ.

Bên cạnh đó, đội tuyển Karate Việt Nam có mức thưởng nóng 100 triệu đồng cho mỗi HCV. Như vậy, tính riêng hai khoản thưởng nói trên, chiến thắng của bộ ba kata nữ mang về tổng cộng 940 triệu đồng.

Tập đoàn T&T thưởng 100 triệu đồng, đoàn thưởng nóng 200 triệu đồng, đoàn Công an Nhân dân thưởng 50 triệu đồng cho thiếu úy Ngọc Trâm.

Khoản tiền thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho thành tích đặc biệt của các nữ võ sĩ. Tuy nhiên, giá trị lớn hơn nằm ở việc họ đã mang về HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, tiếp nối truyền thống thành công của kata đồng đội nữ ở sân chơi châu lục.

Tấm HCV tại ASIAD 20 cũng cho thấy sự chuẩn bị dài hơi của karate Việt Nam đã phát huy hiệu quả. Sau thành công tại Hàng Châu, các cô gái Việt Nam tiếp tục đứng trên đỉnh châu Á với một đội hình có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Ba cô gái và hành trình đặc biệt của kata nữ Việt Nam

Trong bộ ba vừa giành HCV, Nguyễn Ngọc Trâm là người sở hữu thành tích ASIAD nổi bật nhất. Tại ASIAD 19, Ngọc Trâm cùng Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên đã đánh bại Malaysia với điểm số 42,7 - 39 trong trận chung kết, giành HCV kata đồng đội nữ. Đó là tấm HCV thứ ba của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 và cũng là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Ngọc Trâm.

Sau thành công ở Hàng Châu, Ngọc Trâm tiếp tục duy trì phong độ cao. Tại SEA Games 33, cô cùng Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Thị Phương bảo vệ thành công HCV kata đồng đội nữ, đánh bại đội chủ nhà Thái Lan. Năm 2025, Ngọc Trâm cùng các đồng đội còn giành HCV kata đồng đội nữ tại giải vô địch karate châu Á. Những thành tích liên tiếp giúp cô trở thành một trong những gương mặt quan trọng nhất của kata nữ Việt Nam.

Sau những đóng góp nổi bật cho thể thao nước nhà, Ngọc Trâm đã được tuyển dụng vào biên chế ngành công an. Từ một cô bé mê võ, nữ võ sĩ sinh năm 2002 từng bước vươn lên trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia và liên tục chinh phục những đấu trường lớn.

Từ trái qua phải: Lưu Thị Thu Uyên, HLV Hoàng Ngân, Nguyễn Ngọc Trâm và Nguyễn Thị Phương - bộ tứ thầy trò giành HCV ASIAD 19. Trong đó, Nguyễn Ngọc Trâm vẫn còn thi đấu ASIAD 20 ẢNH: ĐỘC LẬP

Ba cô gái vàng của Việt Nam tại ASIAD 19. Ngọc Trâm (bìa trái) tiếp tục thể hiện tài năng của mình

Với Bùi Ngọc Nhi, ASIAD 20 là kỳ Đại hội thể thao châu Á đầu tiên trong sự nghiệp. Ngay ở lần đầu góp mặt, cô đã để lại dấu ấn đậm nét.

Ở nội dung cá nhân kata, Ngọc Nhi để thua 0-5 trước võ sĩ chủ nhà Nhật Bản Maho Ono ở vòng đầu, nhưng không bỏ cuộc. Tại vòng repechage, cô thắng Choi Haeun của Hàn Quốc 5-0, sau đó đánh bại Leong Wai Yee Shannon của Singapore 4-1 ở trận tranh HCĐ. Tấm HCĐ cá nhân là bước chạy đà quan trọng để Ngọc Nhi tiếp tục sát cánh cùng Ngọc Trâm và Thu Uyên ở nội dung đồng đội, giành HCV.

Tính đến lúc này, Bùi Ngọc Nhi đã giành 2 huy chương ở ASIAD 20 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Hoàng Thị Thu Uyên cũng đã có nhiều năm thi đấu cùng những gương mặt hàng đầu của kata nữ Việt Nam. Cô từng giành HCV SEA Games 33 cùng Ngọc Trâm và Nguyễn Thị Phương, đồng thời góp mặt trong đội hình Việt Nam vô địch kata đồng đội nữ tại giải vô địch châu Á 2025.