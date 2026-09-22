Chuyên gia Nhật Bản gợi ý mô hình trữ nước chống ngập lụt tại Huế

Ngày 21.9, ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đại học Waseda và Đại học Tsukuba (Nhật Bản) về nghiên cứu, triển khai dự án phòng, chống thiên tai, thích ứng với ngập lụt và biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố.

Các chuyên gia Nhật Bản đề xuất dự án nghiên cứu mô hình trữ nước ven đô chống ngập lụt cho Huế ẢNH: MINH BỐN

Tại buổi làm việc, các chuyên gia đến từ các trường đại học của Nhật Bản đã giới thiệu về mô hình quản lý và kiểm soát lũ, phát triển lưu vực dựa trên khả năng trữ nước tại khu vực ven đô, dự kiến triển khai tại Huế trong bối cảnh mực nước biển dâng.

Mục tiêu của dự án là góp phần thúc đẩy quá trình phát triển đô thị theo hướng tập trung, nhỏ gọn, đồng thời bảo vệ và nâng cao khả năng trữ nước tự nhiên của thành phố.

Theo đề xuất của các chuyên gia Nhật Bản, dự án dự kiến xây dựng bản đồ năng lực trữ nước cho lưu vực sông Hương khu vực ven đô, bao gồm các đường cong thể hiện mối quan hệ giữa dung tích trữ và mực nước, cũng như đánh giá khả năng trữ nước hiệu quả trong điều kiện nước dâng ngược.

Thành phố Huế ngập lụt tháng 10.2025 ẢNH: TRƯƠNG VỮNG

Trên cơ sở đó, hoàn thiện công cụ đánh giá tác động của các dự án phát triển đô thị, xác định mức độ suy giảm dung tích trữ nước và tính toán khối lượng cần bù đắp.

Một nội dung quan trọng khác là thiết lập các tiêu chí thiết kế và mô hình vận hành, bảo trì đối với hệ thống hạ tầng phân tán thích ứng với lũ lụt, dựa trên dữ liệu vận hành thực tế của khoảng 40 - 60 công trình đã được triển khai.

Dự án cũng hướng đến triển khai, kiểm chứng các giải pháp hạ tầng xanh, qua đó cân bằng giữa mật độ xây dựng và khả năng trữ nước tại một khu vực thuộc khu đô thị mới…

Rút ngắn thời gian nghiên cứu, sớm đưa dự án vào thực tiễn

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh cho biết trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thành phố luôn xác định công tác phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Thành phố Huế đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm ngập lụt, hạn chế tác động đối với khu vực đô thị và di sản ẢNH: VT

Thành phố Huế đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm ngập lụt, tăng cường quản lý lũ trên phạm vi toàn thành phố, đồng thời hạn chế tác động của ngập lụt đối với khu vực đô thị và di sản. Ông Hoàng Hải Minh đánh giá dự án nghiên cứu là một hướng tiếp cận thiết thực, phù hợp với nhu cầu của Huế trong quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị thích ứng với thiên tai.

Ông Hoàng Hải Minh đề nghị các bên nghiên cứu rút ngắn thời gian triển khai dự án, sớm đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Đồng thời, giao các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với đoàn công tác trong quá trình triển khai; và cam kết thành phố sẽ cử các chuyên gia, cán bộ có liên quan tham gia, phối hợp thực hiện.

Các bên sẽ nghiên cứu kế thừa, khai thác hiệu quả dữ liệu từ những dự án đã triển khai trên địa bàn để phục vụ nghiên cứu, tránh trùng lặp và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh tặng quà lưu niệm cho các chuyên gia Nhật Bản ẢNH: MINH BỐN

"Thành phố định hướng kết nối kết quả nghiên cứu với các trung tâm điều hành, hệ thống dữ liệu và nền tảng đô thị thông minh hiện có, qua đó từng bước hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác dự báo, quản lý và ra quyết định trong phòng, chống thiên tai, góp phần xây dựng Huế phát triển bền vững, an toàn và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu", ông Hoàng Hải Minh cho biết.

Cũng theo ông Minh, thành phố Huế có nhiều kinh nghiệm trong triển khai các dự án phòng, chống thiên tai và sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện để dự án được triển khai hiệu quả.