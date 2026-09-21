Phó giám đốc Công an TP.HCM Nguyễn Đình Dương làm Giám đốc Công an thành phố Huế

Sáng 21.9, Bộ Công an đã tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an thành phố Huế.

Tham dự buổi lễ có thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế; ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế cùng lãnh đạo Ban Thường vụ, Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị Công an thành phố Huế.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng trao quyết định cho đại tá Nguyễn Đình Dương, tân Giám đốc Công an thành phố Huế

ẢNH: NGỌC HIẾU

Đại tá Nguyễn Đình Dương, sinh năm 1976, quê Củ Chi, TP.HCM. Ông là cán bộ lãnh đạo công an trưởng thành từ cơ sở, từng giữ các chức vụ: Phó trưởng công an quận 2; Trưởng công an quận 4; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM, Trưởng công an thành phố Thủ Đức (TP.HCM), Phó giám đốc Công an TP.HCM từ tháng 8.2023.

Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế tặng hoa đại tá Nguyễn Đình Dương ẢNH: TR.H

Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TP.HCM tặng hoa đại tá Nguyễn Đình Dương ẢNH: TR.H

Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố Huế tặng hoa đại tá Nguyễn Đình Dương ẢNH: TR.H

Các đại biểu chụp hình lưu niệm ẢNH: TR.H

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đại tá Nguyễn Đình Dương chia sẻ bản thân đã có 30 năm công tác tại Công an TP.HCM – nơi rèn giũa tuổi trẻ với những ngày phấn đấu không ngừng nghỉ. Ông bày tỏ lời tri ân sâu sắc đến Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TP.HCM cùng lãnh đạo các phường xã, các đơn vị đã luôn dìu dắt, tạo điều kiện, đồng hành và giúp đỡ ông hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Đình Dương phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: TR.H

Nhận trọng trách mới tại Công an thành phố Huế, đại tá Nguyễn Đình Dương cam kết sẽ đem toàn bộ tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định dù ở đâu hay trên bất kỳ chặng đường nào, lực lượng công an vẫn luôn cống hiến hết mình để phụng sự nhân dân.

Trước đó, ngày 4.9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký quyết định số 1719/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo liên tục đối với công tác công an trên địa bàn, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành quyết định giao đại tá Dương Văn Thoan, Phó giám đốc Công an thành phố Huế, tạm thời phụ trách Công an thành phố Huế cho đến khi có giám đốc mới.