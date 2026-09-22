Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt nói rất hay về HCV đầu tiên của Việt Nam tại ASIAD

'Thể thao Việt Nam rất phấn khởi...'

Karate đã xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Ở nội dung kata đồng đội nữ, bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã thi đấu ấn tượng khi thắng Iran với tỷ số tuyệt đối 5-0 ở trận chung kết.

Với động tác dứt khoát, đẹp mắt, gọn gàng cùng sự đồng đều gần như tuyệt đối, bài biểu diễn của đội tuyển kata nữ Việt Nam đã chinh phục thành công cả 5 giám khảo. Điểm số của kata nữ Việt Nam lần lượt là 8.8, 8.2, 8.8, 8.3, 8.6. Trong khi đó, kata nữ Iran lần lượt được chấm 8.4, 7.9, 8.4, 7.6, 8.3. Không một giám khảo nào đánh giá phần thi Iran hơn Việt Nam.

Giây phút cảm động Ảnh: Reuters

Các cô gái Việt Nam đăng quang Ảnh: Reuters

Đội tuyển karate Việt Nam xuất sắc đoạt HCV ASIAD 2026 ẢNH: BÙI LƯỢNG

Chiến thắng ấn tượng này giúp karate Việt Nam bảo vệ thành công ngôi hậu châu Á ở nội dung kata đồng đội nữ. Để đoạt tấm huy chương này, Ngọc Trâm cùng đồng đội đã thắng Nepal 5-0 ở tứ kết, rồi thắng đội tuyển Đài Loan rất mạnh (được tập huấn bài bản tại Nhật Bản) cũng với kết quả 5-0.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, chia sẻ với Báo Thanh Niên: "Thể thao Việt Nam rất phấn khởi với tấm HCV kata đồng đội nữ. Thực sự, các VĐV đã rất nỗ lực ở ASIAD 2026. So với kỳ ASIAD 3 năm trước mà chúng ta cũng có HCV karate, đội kata nữ đã phải cố gắng gấp đôi, bởi các đối thủ tăng cả về chất lượng và số lượng. Tuy nhiên, với nỗ lực của 3 VĐV, cùng ban huấn luyện, đi kèm công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, kata đồng đội nữ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

So với đỉnh cao 3 năm trước tại ASIAD 2023 ở Hàng Châu, Trung Quốc, đường đến vinh quang của karate Việt Nam ở giải này gian nan hơn, nhưng cũng vì thế, chiến thắng trở nên ngọt ngào hơn.

Đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn thành 25% chỉ tiêu giành 4 HCV tại ASIAD 2023. Chúng ta còn những môn và nội dung tiềm năng có HCV, như cầu mây nữ, bắn súng, đua thuyền.

Lãnh đạo ngành thể thao nhấn mạnh, thể thao Việt Nam đã đạt được mục tiêu tại chặng đầu ASIAD 2026, tấm HCV ở nội dung thế mạnh. Trong bối cảnh bắn súng Việt Nam vào sáng hôm nay (22.9) gặp sự cố trang phục thi đấu ở nội dung súng trường, tấm HCV karate là niềm vui giải tỏa, khích lệ toàn đoàn có thêm tinh thần cho chuỗi ngày đầy thách thức trước mắt.

"Chúng tôi chia sẻ với khó khăn của ban tổ chức. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ luôn thích ứng với hoàn cảnh, ứng biến linh hoạt và thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo", Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt khẳng định.