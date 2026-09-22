Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chỉ đạo thưởng nóng 200 triệu đồng cho kata nữ Việt Nam giành HCV ASIAD

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL chúc mừng tấm HCV đầu tiên của thể thao Việt Nam tại ASIAD 20

Ngay sau khi đội tuyển karate (nội dung kata đồng đội nữ) giành được tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng các VĐV, HLV và toàn đoàn thể thao Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL cũng đã chỉ đạo đoàn thể thao Việt Nam kịp thời thưởng nóng cho đội tuyển. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh đã thưởng nóng số tiền 200 triệu đồng cho tấm HCV ASIAD đầu tiên.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam trao thưởng cho 3 VĐV kata đồng đội nữ ẢNH: BÙI LƯỢNG





Bên cạnh sự quan tâm sâu sát của Bộ VH-TT-DL, Bộ Công an và Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân cũng thể hiện sự quan tâm tới các VĐV. Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Cục X03 (Bộ Công an), Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao CAND đã trao thưởng 50 triệu đồng của Hiệp hội Thể thao CAND. Tập đoàn T&T cũng trao thưởng 100 triệu đồng cho VĐV Nguyễn Ngọc Trâm.

Tấm HCV đáng tự hào

Trả lời phỏng vấn sau chiếc HCV quý giá, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh bày tỏ vui mừng trước tấm HCV đầu tiên của Đoàn do đội tuyển kata nữ mang về. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi rất vui mừng khi đội tuyển kata nữ đã giành được HCV. Đây là thành tích rất đáng tự hào khi các em đã bảo vệ thành công chức vô địch giành được cách đây 3 năm.

Chúng tôi hy vọng tấm HCV đầu tiên này sẽ là nguồn động viên, khích lệ để tất cả thành viên, các đội tuyển của Đoàn Thể thao Việt Nam thêm tự tin, tiếp tục thi đấu thành công và giành những thành tích tốt trong thời gian tới. Đặc biệt sự quan tâm của Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL tiếp thêm động lực để toàn đoàn hoàn thành nhiệm vụ".

Karate đã xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Ở nội dung kata đồng đội nữ, bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã thi đấu ấn tượng khi thắng Iran với tỷ số tuyệt đối 5-0 ở trận chung kết.

Kata đồng đội nữ xuất sắc bảo vệ HCV châu Á ẢNH: BÙI LƯỢNG

Với động tác dứt khoát, đẹp mắt, gọn gàng cùng sự đồng đều gần như tuyệt đối, bài biểu diễn của đội tuyển kata nữ Việt Nam đã chinh phục thành công cả 5 giám khảo. Điểm số của kata nữ Việt Nam lần lượt là 8.8, 8.2, 8.8, 8.3, 8.6. Trong khi đó, kata nữ Iran lần lượt được chấm 8.4, 7.9, 8.4, 7.6, 8.3. Không một giám khảo nào đánh giá phần thi Iran hơn Việt Nam.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, chia sẻ với Báo Thanh Niên: "Thể thao Việt Nam rất phấn khởi với tấm HCV kata đồng đội nữ. Thực sự, các VĐV đã rất nỗ lực ở ASIAD 2026.

So với kỳ ASIAD 3 năm trước mà chúng ta cũng có HCV karate, đội kata nữ đã phải cố gắng gấp đôi, bởi các đối thủ tăng cả về chất lượng và số lượng. Tuy nhiên, với nỗ lực của 3 VĐV, cùng ban huấn luyện, đi kèm công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, kata đồng đội nữ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".