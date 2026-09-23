Cử tạ Việt Nam xuất quân ASIAD, 4 VĐV hạng cân nhẹ sẽ gây bất ngờ?

Cử tạ Việt Nam bước vào ASIAD 20 với một đội hình khá đặc biệt: chỉ đăng ký 4 VĐV ở 4 hạng cân thay vì dàn trải lực lượng. Đáng chú ý, cả bốn đều tập trung ở nhóm hạng cân nhẹ gồm Nguyễn Hoài Hương (53kg nữ), K'Dương (60kg nam), Trần Minh Trí (65kg nam) và Quàng Thị Tâm (57kg nữ).

Con số 4 VĐV có thể khiến kỳ vọng về cử tạ Việt Nam tại Nagoya không quá lớn. Nhưng nếu nhìn kỹ vào cách lựa chọn lực lượng, đây không hẳn là sự thu hẹp tham vọng. Ngược lại, đó có thể là một chiến lược tập trung vào những hạng cân mà Việt Nam có lực lượng đủ sức tạo ra bất ngờ.

Bốn lực sĩ, bốn câu chuyện kỳ vọng

Trong số bốn cái tên, Trần Minh Trí là người có thành tích quốc tế đáng chú ý nhất. Năm 2025, Minh Trí từng giành HCV tổng cử hạng 67kg nam tại giải vô địch châu Á với thành tích 318kg. Sang năm 2026, anh phải điều chỉnh xuống hạng 65kg, một sự thay đổi vừa mang tính chuyên môn vừa đặt ra những yêu cầu không nhỏ về quá trình chuẩn bị thể lực.

Trần Minh Trí sẽ nỗ lực hơn để cạnh tranh thành tích tại ASIAD ẢNH: KHẢ HÒA

Bài học từ SEA Games năm 2025 cho thấy anh cần chuẩn bị tâm lý tốt hơn. Nếu Minh Trí duy trì được phong độ và thích nghi tốt với hạng cân mới, anh có thể là một trong những quân bài đáng chú ý nhất của Việt Nam.

K'Dương lại mang đến câu chuyện khác. Lực sĩ trẻ này vừa giành HCĐ hạng 60kg nam tại giải vô địch trẻ thế giới 2026 với tổng cử 282kg. Tại SEA Games năm 2025, K'Dương cũng giành HCĐ nên việc anh được đưa vào nhóm trọng điểm tập huấn cho ASIAD cho thấy ban huấn luyện đặt niềm tin đáng kể vào khả năng tiến bộ của đô cử trẻ.

Ở hai hạng cân nữ, Quàng Thị Tâm là cái tên nhận được sự chú ý lớn. Cô đã nhận 2 HCĐ giải vô địch châu Á 2026 tại Ấn Độ ở nội dung cử đẩy và tổng cử. Cô được giới chuyên môn và đội tuyển xác định là một trong những niềm hy vọng huy chương của cử tạ Việt Nam tại kỳ Đại hội này.

Ngoài ra Nguyễn Hoài Hương cũng giành 2 HCB và 1 HCĐ giải châu Á sẽ xuất quân đầu tiên tranh tài với 9 VĐV khác vào 15 giờ chiều nay. Trong đó có đô cử Trung Quốc Zhao Jinlan từng giành HCV và Gyaneshwari Yadav của Ấn Độ đoạt HCĐ giải châu Á, là đối thủ lớn nhất mà cô sẽ cạnh tranh huy chương.

Đô cử Nguyễn Hoài Hương tự tin xuất trận ẢNH: KHẢ HÒA

Chỉ dự hạng nhẹ, bất lợi hay lựa chọn có tính toán?

Việt Nam từng có những dấu ấn đáng kể ở cử tạ ASIAD ở hạng cân nhẹ. Hoàng Anh Tuấn giành HCB hạng 56 kg năm 2006, Thạch Kim Tuấn giành HCB hạng 56 kg năm 2014 và 2018, trong khi Trịnh Văn Vinh cũng giành HCB hạng 62 kg năm 2018. Những thành tích ấy cho thấy cử tạ Việt Nam từng tiến rất gần đến đỉnh cao châu lục ở các hạng cân nhẹ.

Việc chỉ tập trung vào bốn hạng cân nhẹ cho thấy toàn bộ nguồn lực chuyên môn sẽ được dồn vào những VĐV được đánh giá có khả năng cạnh tranh. Đội tuyển đã đưa nhóm lực sĩ trọng điểm sang Trung Quốc tập huấn gần hai tháng, dưới sự hỗ trợ của chuyên gia Li Shunzhu. Khối lượng vận động, thành tích tập luyện và tình trạng thể lực được kiểm soát theo từng VĐV.

Nói cách khác, Việt Nam không mang tới Nagoya một đội hình đông, mà mang tới một đội hình được lựa chọn tương đối tập trung. Nếu chỉ nhìn vào thành tích của các lực sĩ Việt Nam, kỳ vọng huy chương là có cơ sở. Nhưng nếu đặt họ vào mặt bằng ASIAD, câu chuyện lập tức trở nên khó khăn hơn.

Cử tạ là môn mà chỉ một vài kilôgam cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn thứ hạng. Hơn nữa, nhóm hạng cân nhẹ vốn là khu vực có sự cạnh tranh rất cao ở châu Á. Bởi vậy, mục tiêu thực tế của bốn lực sĩ Việt Nam không chỉ là tranh chấp huy chương, mà quan trọng là phải thi đấu vượt thành tích tốt nhất của chính mình trước đó.

Đặc biệt, với Minh Trí và K'Dương, cuộc cạnh tranh còn mang ý nghĩa của một thế hệ chuyển tiếp. Minh Trí đang phải thích nghi với hạng cân mới, trong khi K'Dương là một lực sĩ trẻ đang bước lên sân chơi lớn. Kết quả tại Nagoya sẽ cho thấy Việt Nam đang có những nhân tố nào đủ sức tiếp tục gánh cử tạ trong chu kỳ hướng tới Olympic Los Angeles 2028.

Chỉ cần một trong bốn cái tên bước lên bục nhận huy chương tại Nagoya, đó sẽ là phần thưởng cho một chiến lược đánh trọng điểm thay vì chạy theo số lượng, đồng thời là tín hiệu đáng chú ý cho quá trình xây dựng thế hệ cử tạ Việt Nam mới.