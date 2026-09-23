Đồng đội nữ kata Việt Nam tái lập kỳ tích HCV ASIAD

Bộ 3 hoàn hảo

Nguyễn Ngọc Trâm (24 tuổi), Bùi Ngọc Nhi (19 tuổi) và Hoàng Thị Thu Uyên (20 tuổi) là 3 cái tên, 3 sự trải nghiệm, nhưng cùng chung một nhịp thở trên thảm đấu. Tại ASIAD 20 ở Aichi-Nagoya, họ đang viết tiếp câu chuyện của kata nữ VN bằng sự chính xác, bình tĩnh và một niềm tin không dễ lay chuyển.

Bộ 3 Ngọc Trâm, Ngọc Nhi và Thu Uyên giành HCV kata đồng đội, chiếc HCV đầu tiên của đoàn thể thao VN tại ASIAD 20 Ảnh: Đ.K

Kata là loại hình thể thao đặc biệt. Không có những cú đấm trực diện, không có cuộc rượt đuổi điểm số trong từng giây. Trên thảm đấu, các võ sĩ phải chiến đấu với chính mình: từng thế tấn, từng đường tay, từng nhịp chuyển động đều phải đạt tới độ chính xác gần như tuyệt đối.

Khi 3 cô gái cùng nhau biểu diễn, thử thách ấy còn nhân lên gấp bội. Chỉ cần một động tác lệch nhịp, một khoảng dừng không đồng nhất, một ánh mắt thiếu tập trung, cả bài quyền có thể mất đi sự thuyết phục. Nhưng cả 3 chị em đã không làm thất vọng sự chờ đợi này. Từ trận thắng Nepal ở tứ kết đến Đài Loan ở bán kết đều cùng tỷ số 5-0 và cuối cùng là quật ngã Iran cũng với tỷ số tương tự, tất cả diễn ra vô cùng thuyết phục.

Xúc động vì thắng trận Ảnh: Reuters

Bước ra thảm đấu ở ASIAD 20 bằng phong cách trẻ trung, giàu năng lượng và gây ấn tượng không chỉ kỹ thuật mà còn là độ biểu cảm tuyệt vời, bộ 3 hoàn hảo này cho mọi người chứng kiến sức mạnh tập thể khi đã tìm thấy tiếng nói chung. Đặc biệt ở trận chung kết ngoài biểu diễn động tác còn có phần biểu diễn đối kháng, cả 3 đã thể hiện cực nhạy với nhiều động tác như làm hoa mắt người xem.

HLV Đỗ Thị Thu Hà cho biết để có bài quyền đẹp thì 3 cơ thể cần chuyển động thống nhất. Ngọc Trâm mang đến sự từng trải. Ngọc Nhi có sức trẻ và khát vọng. Thu Uyên góp vào đó sự ổn định và khả năng hòa nhập. 3 cá tính khác nhau nhưng họ hòa quyện nhịp nhàng trên thảm đấu.

Niềm tin từ một thế hệ mới

Trong đội hình năm nay, Ngọc Trâm mang theo một thứ mà 2 đồng đội trẻ hơn không thể có: ký ức về một lần đứng trên đỉnh ASIAD. 3 năm trước tại Hàng Châu (Trung Quốc), Ngọc Trâm cùng Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên đã giành HCV kata đồng đội nữ. Năm nay, cô trở lại nhưng bên cạnh là 2 gương mặt mới. Đó vừa là lợi thế vừa là áp lực, khi cô cùng 2 đồng đội xây dựng một "phiên bản mới" của đội kata nữ VN nhưng vẫn phải giữ được tinh thần của nhà vô địch.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh trao thưởng nóng

Ngọc Trâm đã làm được bằng kinh nghiệm của mình. Chính sự nỗ lực và đầy khát khao đó của người chị cả đã thúc giục sức trẻ và sự trưởng thành qua từng trận đấu cho 2 đàn em. Trong đó, Bùi Ngọc Nhi, mới 19 tuổi, tài năng trẻ xuất sắc của Hà Nội, vừa có một hành trình đáng nhớ ở nội dung cá nhân kata tại ASIAD 20. Sau khi thua Ono Maho của Nhật Bản ở vòng đầu, cô không buông xuôi mà đã lần lượt vượt qua các đối thủ khác để giành HCĐ cá nhân. Ngọc Nhi cho thấy quyết tâm không từ bỏ và ý chí mạnh mẽ để hợp cùng Ngọc Trâm mang đến hơi thở đúng nhịp cho đội kata nữ VN.

Tinh thần đó cũng đã khích lệ Thu Uyên cùng tạo nên sự hoàn hảo. Cô gái từng giành HCB giải vô địch trẻ châu Á 2025 không đứng đó để "đi cùng" 2 người còn lại. Cô là một mắt xích không thể thiếu trong cấu trúc của bài kata. Nhất là khi trong một đội hình 3 người, không ai có thể nổi bật theo cách riêng của mình. Khán giả trên sân hầu như chỉ nhìn thấy sự chuyển động rất nhịp nhàng của 3 cô gái với một tinh thần rực lửa.

Hình ảnh 3 cô gái đứng cạnh nhau, cùng nhìn về một hướng, cùng tung ra một đòn đánh, đã mang về cảm xúc quá lớn và chinh phục mọi người, xứng đáng với chiếc HCV được mong đợi. Họ đã tạo nên niềm tin cho karate VN.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chỉ đạo thưởng nóng Với tấm HCV "mở hàng" cho đoàn thể thao VN tại ASIAD 20, bộ 3 võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên được thưởng tổng cộng hơn 1 tỉ đồng. Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh ngợi khen thành tích giành HCV đầu tiên cho đoàn thể thao VN tại ASIAD 20 của đội tuyển karate, đồng thời chỉ đạo thưởng nóng cho các VĐV để khích lệ tinh thần. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng, lãnh đạo đoàn thể thao VN đã thưởng nóng 200 triệu đồng cho 3 cô gái vàng. Bên cạnh đó, Ngọc Trâm, Ngọc Nhi, Thu Uyên còn được thưởng 840 triệu đồng (mỗi VĐV 280 triệu đồng) theo quy định nhà nước. Võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm được Hiệp hội Thể thao công an nhân dân thưởng 50 triệu đồng, Tập đoàn T&T thưởng 100 triệu đồng. Trước đó, với tấm HCĐ cá nhân, võ sĩ Bùi Ngọc Nhi được thưởng 110 triệu đồng theo quy định nhà nước. Hoàng Lê