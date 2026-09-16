Nóng: Bản quyền truyền hình ASIAD 20 tại Việt Nam được VTV công bố hôm nay, khán giả đón tin vui

Nếu không có gì thay đổi, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) có thể sẽ thông báo về việc đã đạt được thỏa thuận về bản quyền truyền thông ASIAD 20 tại Việt Nam. Như vậy, khán giả trong nước sẽ có thể theo dõi ngày hội thể thao lớn nhất châu Á trên các nền tảng chính thức của VTV.





ASIAD 20 sẽ chính thức có mặt trên các kênh sóng tại Việt Nam ẢNH: BAN TỔ CHỨC ASIAD 20

ASIAD 20 có quy mô lớn, với khoảng 11.000 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở 469 nội dung thuộc 43 môn thể thao. Đại hội diễn ra từ ngày 19.9 đến 4.10 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Đoàn thể thao Việt Nam tham dự 33 môn với 348 VĐV, đặt mục tiêu giành 4 HCV. Những môn được kỳ vọng gồm bắn súng, cầu mây, karate, wushu, điền kinh, đua thuyền...

Đáng chú ý, VTV đã sớm đồng hành cùng các đội tuyển Việt Nam tại môn bóng đá, bóng chuyền.

Ngày 14.9, VTV6 trực tiếp trận đội tuyển nữ Việt Nam thua Đài Loan (Trung Quốc) 1-2. Sang ngày 15.9, kênh này tiếp tục tường thuật trận U.23 Uzbekistan thắng U.23 Philippines 5-1 và trận U.23 Việt Nam hòa 1-1 U.23 Kuwait. Ngày 16.9, VTV6 phát sóng trực tiếp trận bóng chuyền nữ Việt Nam đấu Qatar.

Sau 16 năm, VTV trở lại với bản quyền ASIAD?

Lần gần nhất VTV sở hữu bản quyền phát sóng trọn vẹn một kỳ ASIAD là tại ASIAD 2010 ở Quảng Châu (Trung Quốc). Những kỳ đại hội sau đó chứng kiến giá bản quyền tăng cao, khiến việc mua bản quyền trọn gói trở thành bài toán khó đối với các đơn vị truyền hình trong nước. Tại ASIAD 2018, VTC và VOV sở hữu bản quyền phát sóng chính thức.

Đến ASIAD 19 năm 2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc), mức giá được chào bán lên tới khoảng 360 tỉ đồng, khiến các đơn vị truyền hình Việt Nam không thể hoàn tất thương vụ. Khán giả trong nước vì thế không được theo dõi trực tiếp trọn vẹn các nội dung thi đấu của đại hội trên những nền tảng chính thức.

CĐV Việt Nam đã được xem các trận đấu ở môn bóng đá nam và bóng đá nữ từ ngày 14.9 trên VTV6 ẢNH: ĐỘC LẬP

Bài toán thương mại của ASIAD cũng phức tạp hơn những giải đấu chỉ tập trung vào bóng đá. Bên cạnh những trận đấu có đội tuyển Việt Nam, đơn vị sở hữu bản quyền còn phải tính toán phương án khai thác các môn thể thao khác, trong đó có nhiều nội dung mà các VĐV Việt Nam được kỳ vọng tranh chấp huy chương.



Việc hoàn tất thỏa thuận giúp phía Việt Nam có thêm cơ sở để triển khai kế hoạch truyền hình, đồng thời bảo đảm người hâm mộ trong nước có thể theo dõi đầy đủ hơn hành trình của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

ASIAD 20 sẽ chính thức khai mạc ngày 19.9 tại Nhật Bản. Lễ khai mạc mang chủ đề “Harmonic Heart Beat” (Nhịp tim hòa điệu), phát triển từ khẩu hiệu “Imagine One Asia”.