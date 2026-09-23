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    Thể thaoCác môn khác

    Xạ thủ Trung Quốc bị loại cay đắng ở ASIAD 20 vì quy định khắc nghiệt của bắn súng thế giới

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang
    Bảng kết quả vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi nữ ASIAD 20 diễn ra ngày 23.9 xuất hiện một tình huống gây chú ý: xạ thủ Yao Qianxun của Trung Quốc đạt tổng điểm cao hơn đối thủ xếp ngay sau, nhưng lại không có tên trong danh sách 8 người vào chung kết.

    Luật giới hạn của ISSF

    Theo kết quả vòng loại, Yao Qianxun về đích ở vị trí thứ 7 với tổng điểm 576 (17 phát trúng hồng tâm - 17x), cao hơn xạ thủ người Kazakhstan Popelova xếp ngay sau với 575 điểm (19x). Thế nhưng, trên bảng điện tử tại trường bắn, chỉ có tên Popelova xuất hiện ký hiệu Q (Qualified - đủ điều kiện vào chung kết), còn Yao Qianxun bị bỏ lại phía sau dù điểm số nhỉnh hơn.

    Xạ thủ Trung Quốc bị loại cay đắng ở ASIAD 20 vì quy định khắc nghiệt của bắn súng thế giới- Ảnh 1.

    Yao Qianxun bị loại vì kém 2 đồng đội

    ẢNH: BÙI LƯỢNG

    Nguyên nhân đến từ quy định của Liên đoàn Bắn súng thể thao quốc tế (ISSF), được áp dụng ở các nội dung súng ngắn, súng trường hơi cá nhân tại nhiều giải đấu lớn, trong đó có ASIAD. Cụ thể, ISSF quy định mỗi đoàn thể thao chỉ được tối đa 2 VĐV góp mặt ở loạt bắn chung kết, bất kể có bao nhiêu VĐV của đoàn đó lọt vào tốp 8 theo điểm số vòng loại.

    Ở nội dung này, Trung Quốc đã sớm có đủ 2 suất vào chung kết nhờ Jiang Ranxin (hạng 2, 582 điểm) và Shen Yiyao (hạng 4, 579 điểm). Vì vậy, dù xếp hạng 7 chung cuộc, Yao Qianxun, VĐV thứ 3 của đoàn Trung Quốc góp mặt ở vòng loại, vẫn không được tính vào nhóm dự chung kết. Suất còn lại được nhường cho VĐV có điểm số cao nhất tiếp theo đến từ một đoàn chưa có đại diện nào vào chung kết, chính là Popelova của Kazakhstan.

    Nhưng cũng nhờ màn trình diễn ấn tượng của Yao Qianxun và 2 người đồng đội, Trung Quốc giành HCV nội dung đồng đội nữ.

    Xạ thủ Trung Quốc bị loại cay đắng ở ASIAD 20 vì quy định khắc nghiệt của bắn súng thế giới- Ảnh 2.

    Trịnh Thu Vinh từng đánh bại Thùy Trang ở SEA Games 33, nhưng điều này không tiếp diễn ở ASIAD 20

    ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

    Trịnh Thu Vinh lỡ hẹn

    Ở nội dung này, bắn súng Việt Nam có 3 xạ thủ tham dự vòng loại. Nguyễn Thùy Trang thi đấu ổn định, cán đích ở vị trí thứ 5 với 577 điểm, chính thức giành vé vào chung kết cá nhân. Trong khi đó, Trịnh Thu Vinh chỉ xếp hạng 11 với 574 điểm, còn Bùi Thúy Thu Thủy về đích ở vị trí 25 với 568 điểm.

    3 xạ thủ đã cùng nhau giúp đội tuyển bắn súng Việt Nam giành HCĐ nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ tại ASIAD 20. Với suất vào chung kết cá nhân, Nguyễn Thùy Trang sẽ có cơ hội tranh chấp huy chương cá nhân đầu tiên cho bắn súng Việt Nam tại kỳ đại hội lần này.

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    Trịnh Thu Vinh ASIAD 20 Bắn súng yao qianxun

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