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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Chủ tịch VFF động viên đội tuyển nữ và U.23 Việt Nam trước tứ kết đầy cam go

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang
    Trước thềm các trận tứ kết môn bóng đá nữ và nam tại ASIAD 2026, chiều 24.9, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Ban Chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành trực tiếp trao đổi, động viên ban huấn luyện cùng toàn thể cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển U.23 Việt Nam.

    Đội tuyển nữ Việt Nam cố gắng bảo toàn lực lượng trước cuộc đối đầu Trung Quốc

    Trong buổi trao đổi với HLV trưởng Hoàng Văn Phúc của đội tuyển nữ Việt Nam, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã nghe báo cáo về tình hình sức khỏe, thể lực cũng như tâm lý của các cầu thủ sau chuỗi trận căng thẳng ở vòng bảng. Ông đánh giá cao tinh thần nỗ lực của toàn đội, đồng thời lưu ý ban huấn luyện tiếp tục quan tâm, chăm sóc và giải tỏa áp lực cho các tuyển thủ trước khi bước vào cuộc đối đầu quan trọng.

    Liên quan kế hoạch chuẩn bị cho trận tứ kết đấu đội tuyển nữ Trung Quốc, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, càng đi sâu vào các vòng trong, đối thủ sẽ càng nặng ký và đòi hỏi bản lĩnh cao hơn. Vì vậy, toàn đội cần giữ vững sự tập trung cao độ, tuân thủ chặt chẽ chiến thuật và chỉ đạo từ ban huấn luyện. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, ông cũng đặc biệt lưu ý ban huấn luyện và các cầu thủ chú ý bảo toàn lực lượng, giữ vững tinh thần thi đấu thoải mái, tự tin, phát huy tối đa năng lực bản thân.

    Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn gửi lời chúc đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu quyết tâm, cống hiến một trận đấu hay và đạt kết quả tốt nhất ở trận tứ kết.

    Chủ tịch VFF động viên đội tuyển nữ và U.23 Việt Nam trước tứ kết đầy cam go - Ảnh 1.

    Chủ tịch VFF luôn động viên kịp thời các cầu thủ

    Ảnh: VFF


    U.23 Việt Nam vào cuộc thoải mái, tự tin khi đương đầu U.23 Hàn Quốc

    Cũng trong chiều 24.9, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã gửi lời động viên, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đội tuyển U.23 Việt Nam trước trận tứ kết gặp U.23 Hàn Quốc. Ông ghi nhận sự tiến bộ cùng tinh thần thi đấu kiên cường của các cầu thủ trẻ trong những trận đấu ở vòng bảng.

    Trong bối cảnh U.23 Việt Nam sắp đối đầu đối thủ hàng đầu châu lục như U.23 Hàn Quốc, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn lưu ý toàn đội cần bước vào trận đấu với tinh thần thoải mái, tự tin, chủ động và kỷ luật, biến áp lực thành động lực để thể hiện tốt nhất về chuyên môn.

    Sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ban Chấp hành, Thường trực Ban Chấp hành và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, cùng sự đồng hành, cổ vũ trực tiếp từ khán đài của người hâm mộ cũng như qua các kênh truyền thông, được kỳ vọng sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp 2 đội tuyển thêm tự tin, sẵn sàng bước vào trận đấu quyết định với quyết tâm thi đấu tốt nhất vì màu cờ sắc áo.

    Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Trung Quốc lúc 13 giờ ngày 25.9, trong khi đội tuyển U.23 Việt Nam đối đầu U.23 Hàn Quốc lúc 17 giờ 30 cùng ngày.

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