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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Đội tuyển Việt Nam tập rất sung, làm quen sân Harupat sẵn sàng đấu Philippines: Hoàng Đức báo tin vui

    Đăng Khoa
    Đăng Khoa
    Thoải mái và tự tin, đó là tất cả những gì diễn ra trong buổi tập tại Indonesia trước trận ra quân đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam.

    Chiều tối 25.9, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập thứ 2 tại Indonesia để chuẩn bị cho ra quân lúc 19 giờ 30 ngày mai 26.9 gặp đội tuyển Philippines trong khuôn khổ FIFA ASEAN Cup 2026. Đội Việt Nam tập một buổi duy nhất làm quen sân Si Jalak Harupat (Bandung), địa điểm diễn ra trận đấu.

    Các tuyển thủ đều tỏ ra háo hức trong buổi tập nhằm giúp cho HLV Kim Sang-sik có cơ sở đánh giá trạng thái, phong độ từng người để tung ra đội hình xuất phát cho trận gặp đội bóng Philippines.

    Từ những nhà vô địch AFF Cup vừa qua như Patrick Lê Giang, Đình Bắc, Xuân Son, Xuân Mạnh, Hai Long, Tài Lộc, Hoàng Hên cho đến những gương mặt mới như William Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa, Adou Minh và kể cả Võ Hoàng Minh Khoa mới hội quân, tất cả đều tỏ ra sung sức và hòa nhập với nhau nhanh dù thời gian ráp nối là không nhiều.

    Đội tuyển Việt Nam tập rất sung, làm quen sân Harupat sẵn sàng đấu Philippines: Hoàng Đức báo tin vui- Ảnh 1.

    Hoàng Đức và Hoàng Hên

    Đội tuyển Việt Nam tập rất sung, làm quen sân Harupat sẵn sàng đấu Philippines: Hoàng Đức báo tin vui- Ảnh 2.

    Toàn đội khởi động trước buổi tập

    ẢNH: NGỌC LINH

    Ngay đội trưởng Hoàng Đức tuy mới hồi phục chấn thương khiến anh nghỉ mấy trận đầu V-League vừa qua cũng đã tham gia tập rất tích cực, tranh chấp tốt như chứng minh hoàn toàn đã đủ thể lực cần thiết sẵn sàng xung trận.

    Với không khí tập luyện tốt, toàn đội đang rất hưng phấn chờ đợi trận ra quân thuận lợi vào chiều mai. Một vài hình ảnh của buổi tập.

    Đội tuyển Việt Nam tập rất sung, làm quen sân Harupat sẵn sàng đấu Philippines: Hoàng Đức báo tin vui- Ảnh 3.

    HLV Kim Sang-sik và Ban huấn luyện nhắc nhờ các học trò

    ẢNH: NGỌC LINH

    Đội tuyển Việt Nam tập rất sung, làm quen sân Harupat sẵn sàng đấu Philippines: Hoàng Đức báo tin vui- Ảnh 4.

    Đội tập rất khí thế

    ẢNH: NGỌC LINH

    Đội tuyển Việt Nam tập rất sung, làm quen sân Harupat sẵn sàng đấu Philippines: Hoàng Đức báo tin vui- Ảnh 5.

    Thủ thành Lê Giang Patrik

    ẢNH: NGỌC LINH

    Đội tuyển Việt Nam tập rất sung, làm quen sân Harupat sẵn sàng đấu Philippines: Hoàng Đức báo tin vui- Ảnh 6.

    Hoàng Đức (phải) tươi cười trên sân tập cùng Gia Hưng

    ẢNH: NGỌC LINH

    Đội tuyển Việt Nam tập rất sung, làm quen sân Harupat sẵn sàng đấu Philippines: Hoàng Đức báo tin vui- Ảnh 7.

    Hoàng Hên rất tự tin. Vừa rồi anh đang học làm động tác ăn mừng giống tiền đạo Cunha của M.U

    ẢNh: NGỌC LINH

    Đội tuyển Việt Nam tập rất sung, làm quen sân Harupat sẵn sàng đấu Philippines: Hoàng Đức báo tin vui- Ảnh 8.

    Võ Hoàng Minh Khoa, Ngô Đăng Khoa tươi cười tập cùng các trụ cột của đội tuyển

    ẢNH: NGỌC LINH

    Đội tuyển Việt Nam tập rất sung, làm quen sân Harupat sẵn sàng đấu Philippines: Hoàng Đức báo tin vui- Ảnh 9.

    Xuân Son tập luyện rất chăm chỉ với quyết tâm sẽ ra sân ghi bàn

    Đội tuyển Việt Nam tập rất sung, làm quen sân Harupat sẵn sàng đấu Philippines: Hoàng Đức báo tin vui- Ảnh 10.

    Đình Bắc lúc nào cũng tươi cười, thoải mái

    ẢNH: NGỌC LINH

    Đội tuyển Việt Nam tập rất sung, làm quen sân Harupat sẵn sàng đấu Philippines: Hoàng Đức báo tin vui- Ảnh 11.

    Các cầu thủ chơi kỹ thuật với trợ lý HLV Công Mạnh

    ẢNH: NGỌC LINH

    Đội tuyển Việt Nam tập rất sung, làm quen sân Harupat sẵn sàng đấu Philippines: Hoàng Đức báo tin vui- Ảnh 12.

    Đội tuyển Việt Nam tập rất sung. Adou Minh (5) hòa nhập nhanh

    ẢNH: NGỌC LINH

    Đội tuyển Việt Nam tập rất sung, làm quen sân Harupat sẵn sàng đấu Philippines: Hoàng Đức báo tin vui- Ảnh 13.

    Đội tuyển Việt Nam tập rất sung, làm quen sân Harupat sẵn sàng đấu Philippines: Hoàng Đức báo tin vui- Ảnh 14.

    HLV Kim Sang-sik trao đổi cùng trợ lý

    Đội tuyển Việt Nam tập rất sung, làm quen sân Harupat sẵn sàng đấu Philippines: Hoàng Đức báo tin vui- Ảnh 15.

    Đội tuyển Việt Nam tập rất sung, làm quen sân Harupat sẵn sàng đấu Philippines: Hoàng Đức báo tin vui- Ảnh 16.

    Gia Hưng pha trò cùng Xuân Son

    Đội tuyển Việt Nam tập rất sung, làm quen sân Harupat sẵn sàng đấu Philippines: Hoàng Đức báo tin vui- Ảnh 17.

    Các cầu thủ tập luyện

    ẢNH: NGỌC LINH

     

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