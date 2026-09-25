Đội tuyển Việt Nam tập rất sung, làm quen sân Harupat sẵn sàng đấu Philippines: Hoàng Đức báo tin vui

Chiều tối 25.9, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập thứ 2 tại Indonesia để chuẩn bị cho ra quân lúc 19 giờ 30 ngày mai 26.9 gặp đội tuyển Philippines trong khuôn khổ FIFA ASEAN Cup 2026. Đội Việt Nam tập một buổi duy nhất làm quen sân Si Jalak Harupat (Bandung), địa điểm diễn ra trận đấu.

Các tuyển thủ đều tỏ ra háo hức trong buổi tập nhằm giúp cho HLV Kim Sang-sik có cơ sở đánh giá trạng thái, phong độ từng người để tung ra đội hình xuất phát cho trận gặp đội bóng Philippines.

Từ những nhà vô địch AFF Cup vừa qua như Patrick Lê Giang, Đình Bắc, Xuân Son, Xuân Mạnh, Hai Long, Tài Lộc, Hoàng Hên cho đến những gương mặt mới như William Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa, Adou Minh và kể cả Võ Hoàng Minh Khoa mới hội quân, tất cả đều tỏ ra sung sức và hòa nhập với nhau nhanh dù thời gian ráp nối là không nhiều.

Hoàng Đức và Hoàng Hên

Toàn đội khởi động trước buổi tập ẢNH: NGỌC LINH

Ngay đội trưởng Hoàng Đức tuy mới hồi phục chấn thương khiến anh nghỉ mấy trận đầu V-League vừa qua cũng đã tham gia tập rất tích cực, tranh chấp tốt như chứng minh hoàn toàn đã đủ thể lực cần thiết sẵn sàng xung trận.

Với không khí tập luyện tốt, toàn đội đang rất hưng phấn chờ đợi trận ra quân thuận lợi vào chiều mai. Một vài hình ảnh của buổi tập.

HLV Kim Sang-sik và Ban huấn luyện nhắc nhờ các học trò ẢNH: NGỌC LINH

Đội tập rất khí thế ẢNH: NGỌC LINH

Thủ thành Lê Giang Patrik ẢNH: NGỌC LINH

Hoàng Đức (phải) tươi cười trên sân tập cùng Gia Hưng ẢNH: NGỌC LINH

Hoàng Hên rất tự tin. Vừa rồi anh đang học làm động tác ăn mừng giống tiền đạo Cunha của M.U ẢNh: NGỌC LINH

Võ Hoàng Minh Khoa, Ngô Đăng Khoa tươi cười tập cùng các trụ cột của đội tuyển ẢNH: NGỌC LINH

Xuân Son tập luyện rất chăm chỉ với quyết tâm sẽ ra sân ghi bàn

Đình Bắc lúc nào cũng tươi cười, thoải mái ẢNH: NGỌC LINH

Các cầu thủ chơi kỹ thuật với trợ lý HLV Công Mạnh ẢNH: NGỌC LINH

Đội tuyển Việt Nam tập rất sung. Adou Minh (5) hòa nhập nhanh ẢNH: NGỌC LINH

HLV Kim Sang-sik trao đổi cùng trợ lý

Gia Hưng pha trò cùng Xuân Son