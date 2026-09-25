Đội tuyển Việt Nam tập rất sung, làm quen sân Harupat sẵn sàng đấu Philippines: Hoàng Đức báo tin vui

Chiều tối 25.9, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập thứ 2 tại Indonesia để chuẩn bị cho ra quân lúc 19 giờ 30 ngày mai 26.9 gặp đội tuyển Philippines trong khuôn khổ FIFA ASEAN Cup 2026. Đội Việt Nam tập một buổi duy nhất làm quen sân Si Jalak Harupat (Bandung), địa điểm diễn ra trận đấu.
Các tuyển thủ đều tỏ ra háo hức trong buổi tập nhằm giúp cho HLV Kim Sang-sik có cơ sở đánh giá trạng thái, phong độ từng người để tung ra đội hình xuất phát cho trận gặp đội bóng Philippines.
Từ những nhà vô địch AFF Cup vừa qua như Patrick Lê Giang, Đình Bắc, Xuân Son, Xuân Mạnh, Hai Long, Tài Lộc, Hoàng Hên cho đến những gương mặt mới như William Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa, Adou Minh và kể cả Võ Hoàng Minh Khoa mới hội quân, tất cả đều tỏ ra sung sức và hòa nhập với nhau nhanh dù thời gian ráp nối là không nhiều.
Ngay đội trưởng Hoàng Đức tuy mới hồi phục chấn thương khiến anh nghỉ mấy trận đầu V-League vừa qua cũng đã tham gia tập rất tích cực, tranh chấp tốt như chứng minh hoàn toàn đã đủ thể lực cần thiết sẵn sàng xung trận.
Với không khí tập luyện tốt, toàn đội đang rất hưng phấn chờ đợi trận ra quân thuận lợi vào chiều mai. Một vài hình ảnh của buổi tập.
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