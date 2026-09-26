Không thể trách U.23 Việt Nam

U.23 H ÀN Q UỐC ĐÃ KHÁC

Trận tứ kết diễn ra trong bối cảnh U.23 VN không có lực lượng tốt nhất. Chúng ta thiếu vắng hàng loạt trụ cột từng góp công ở VCK U.23 châu Á 2026 vì chấn thương, như Hiểu Minh, Thái Sơn, Văn Khang, trong khi Đình Bắc, Nhật Minh, Trung Kiên bận phục vụ đội tuyển quốc gia. Chiều ngược lại, U.23 Hàn Quốc được bổ sung một số cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, giúp đội bóng xứ kim chi có sức mạnh vượt trội so với thời điểm 2 đội chạm trán nhau hồi đầu năm.

Đội tuyển U.23 VN (phải) gặp đối thủ quá mạnh, hơn hẳn về đẳng cấp ẢNH: ĐỘC LẬP

HLV Đinh Hồng Vinh hiểu rõ, nếu cứ thi đấu như từ đầu ASIAD 20, học trò của ông khó lòng vượt qua đối thủ lần này. Nhận thấy U.23 Hàn Quốc đặc biệt nguy hiểm trong các pha tạt cánh - đánh đầu, ông đã có một số điều chỉnh ở hàng thủ, trong đó đáng chú ý nhất là quyết định tung trung vệ cao 1,96 m Đinh Quang Kiệt vào sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, hiểu rõ điểm mạnh của đối thủ là một chuyện, ngăn chặn được hay không lại là chuyện khác. Sau khoảng thời gian đầu chịu sức ép dồn dập, U.23 VN đã nhận bàn thua ở phút 15, khi Lee Young-jun bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số trận đấu.

Dẫu vậy, tinh thần thi đấu quả cảm của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tại giải U.23 châu Á 2026 vẫn được giữ nguyên vẹn. Ngay sau bàn thua, U.23 VN không nao núng mà tiếp tục chơi chủ động, thậm chí có thời điểm khiến khung thành U.23 Hàn Quốc chao đảo thực sự. Chúng ta từng đưa bóng vào lưới đối phương, nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài xác định Văn Thuận việt vị.

Sang hiệp 2, U.23 VN tiếp cận trận đấu chủ động hơn hẳn, tích cực pressing gây áp lực, tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, dù U.23 Hàn Quốc vẫn kiểm soát bóng vượt trội. Đáng tiếc, đẳng cấp vượt trội của đối thủ đã lên tiếng đúng lúc. Từ một pha đá phạt góc cánh trái, bóng đi lập bập trong vòng cấm rồi tìm đến đúng vị trí Kim Ji-soo, giúp trung vệ này dễ dàng đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0. Cuối trận, đội bóng xứ kim chi ghi thêm 2 bàn, ấn định chiến thắng đậm 4-0.

B ÀI HỌC QUÝ GIÁ

Thất bại trước một U.23 Hàn Quốc mạnh hơn nhiều so với lực lượng đã đối đầu tại giải U.23 châu Á là điều không quá bất ngờ, và người hâm mộ hoàn toàn có thể xem đây là một bài học giá trị hơn là một cú sốc. Trong bối cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột, việc U.23 VN vẫn giữ được tinh thần chiến đấu, thậm chí có giai đoạn áp đảo thế trận, cũng là tín hiệu đáng mừng.

Cũng cần nhắc lại, HLV Đinh Hồng Vinh đã tạo cơ hội thi đấu cho gần như toàn bộ đội hình ở giải đấu lần này, chỉ trừ 2 thủ môn dự bị. Đây là cách làm hợp lý giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá lực lượng, đồng thời trao kinh nghiệm quý báu cho nhiều gương mặt trẻ.

Nhìn xa hơn về phía trước, những cái tên như Đinh Quang Kiệt, Lê Phát, Văn Thuận hay Quang Dũng được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột của U.23 VN tại SEA Games 34. Với việc tất cả đều đã thi đấu từ mức tròn vai trở lên tại ASIAD 20, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một lứa kế cận giàu tiềm năng, sẵn sàng viết tiếp những câu chuyện đẹp cho bóng đá trẻ VN.