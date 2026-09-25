HLV Đinh Hồng Vinh cảm ơn U.23 Việt Nam, từ chối nói về bàn thắng không được trọng tài công nhận

Quốc Việt đã trưởng thành nhờ được thi đấu rất sớm trong màu áo U.23 Việt Nam Độc Lập

U.23 Việt Nam nhận tràng pháo tay từ đông đảo CĐV

Tung ra đội hình rất trẻ với độ tuổi trung bình chỉ hơn 21, U.23 Việt Nam đã chơi một trận sòng phẳng và ấn tượng trước U.23 Hàn Quốc lớn tuổi hơn và có nhiều ngôi sao đang chơi bóng tại châu Âu.

Dù thất bại 0-4 với những bàn thua cuối trận khi HLV Đinh Hồng Vinh tung hết cầu thủ trẻ vào sân, U.23 Việt Nam đã nhận được nhiều tràng pháo tay từ đông đảo CĐV Việt Nam trên sân Paloma Mizuho Rugby, đa phần là kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc ở Nhật Bản.

HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Bước vào trận đấu hôm nay, mọi cầu thủ đều sẵn sàng. Tôi quyết định sử dụng nhiều cầu thủ độ tuổi rất trẻ, vì vừa rồi có một số cầu thủ thi đấu liên tục ở V-League, hạng nhất và vòng bảng vừa qua. Rất nhiều cầu thủ đã thi đấu 4-5 trận.

Thứ 2 là niềm tin. Tôi muốn tạo điều kiện cho tất cả các cầu thủ có tiềm năng của mình có thể tiến xa hơn. Tôi tin tưởng và quyết định đưa họ vào sân và thể hiện trận đấu ngày hôm nay. Tôi đánh giá cao sự nỗ lực và chơi bóng của toàn đội cũng như các cầu thủ trẻ.

Rất đông CĐV là kiều bào đã đến sân cổ vũ cho U.23 Việt Nam ảnh: Độc Lập

Tôi thực sự vui về trận đấu ngày hôm nay. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến toàn bộ các học trò của tôi. Tuy U.23 Việt Nam thua nhưng chúng ta đã tạo nền tảng rất tốt cho tương lai các cầu thủ trẻ".

Trước câu hỏi về bàn gỡ 1-1 không được trọng tài công nhận, HLV Đinh Hồng Vinh nhẹ nhàng: "Trên sân có trọng tài. Tôi và tất cả cầu thủ đều tôn trọng quyết định của trọng tài. Các bạn thấy sau tình huống đó toàn đội đều chơi rất nỗ lực và thi đấu tốt.

Một trận đấu quan trọng như tứ kết ngày hôm nay thực sự giúp tất cả cầu thủ trẻ của tôi khi bước vào sân. Hôm nay các bạn đã trả lời từ sự tự tin, bản lĩnh, cách U.23 Việt Nam vận hành từ tấn công đến phòng ngự.

Tôi tin tưởng rằng lứa U.21 này sẽ tiến xa, sẽ sẵn sàng hành trang cho SEA Games 34 (sẽ diễn ra ở Malaysia) và vòng loại U.23 châu Á 2028. Như Quang Kiệt, hôm nay tôi nói chuyện và động viên em rất nhiều. Hôm nay, tôi rất vui về cách Quang Kiệt thi đấu trên sân".