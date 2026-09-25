Đối thủ rất mạnh

Trận tứ kết ASIAD 20 giữa U.23 VN và U.23 Hàn Quốc được ví như màn tái đấu trận tranh HCĐ VCK U.23 châu Á, nơi các cầu thủ trẻ của chúng ta đã chiến thắng. Tất nhiên, U.23 Hàn Quốc đã mạnh lên rõ rệt do HLV Lee Min-sung triệu tập đến 9 ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu. Không như U.23 VN, họ tận dụng tối đa 3 suất cầu thủ quá tuổi gồm đội trưởng Lee Gi-hyuk (26 tuổi), Eom Ji-sung và Yang Hyun-jun (cùng 24 tuổi). Sở hữu dàn sao có động lực chiến thắng mạnh mẽ, U.23 Hàn Quốc rất quyết tâm hướng đến tấm HCV ASIAD thứ 4 liên tiếp.

Lối chơi của U.23 Hàn Quốc dựa trên sơ đồ 4-2-3-1, có sự kết nối tốt giữa 2 tiền vệ trung tâm và hộ công, trong đó đội trưởng Lee Gi-hyuk và Lee Seung-won rất ăn ý do cùng chơi cho Gangwon FC. Tiền đạo cắm Kim Minh-yeok (KRC Genk, giải VĐQG Bỉ) cũng rất đáng chú ý với 2 bàn thắng. Cấu trúc này cho phép U.23 Hàn Quốc có nhiều lựa chọn triển khai bóng, ở trung lộ lẫn 2 hành lang biên với 2 cầu thủ đang chơi ở châu Âu là Eom Ji-sung (Swansea City, Anh) đã ghi 3 bàn, cùng Yang Minh-yeok (KVC Westerlo, Bỉ).

U.23 VN (phải) muốn tạo thêm một cơn địa chấn trước U.23 Hàn Quốc ẢNH: ĐỘC LẬP

HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá: "U.23 Hàn Quốc rất mạnh nên U.23 VN cần gắn kết giữa các tuyến. Cơ hội để U.23 VN khai thác sẽ tùy vào từng tình huống cụ thể. Khi đối phương đưa nhiều người lên tấn công hoặc dịch chuyển đội hình về một phía, khoảng trống phía sau và ở phía đối diện có thể xuất hiện. Nhưng cơ hội đó sẽ không có sẵn, chúng tôi phải nhận diện đúng thời điểm, xử lý chính xác và có sự hỗ trợ tốt mới tận dụng được. Điều quan trọng là chúng ta phải đủ khả năng tạo ra và khai thác những tình huống có lợi nhất. U.23 VN tôn trọng Hàn Quốc nhưng sẽ tập trung phát huy khả năng của chính mình".

Khát vọng của U.23 Việt Nam

Ngoại trừ Lê Phát và Quang Kiệt đều 19 tuổi thì ASIAD 20 sẽ là giải đấu cấp độ trẻ cuối cùng của các cầu thủ U.23 VN. Do vậy, toàn đội đều rất khát khao tạo ra một cơn địa chấn nữa trước U.23 Hàn Quốc. Điểm mạnh của U.23 VN là đã cùng nhau chinh chiến một thời gian dài từ cấp độ Đông Nam Á đến châu lục. Tất nhiên, HLV Kim Sang-sik cũng đã có những lời khuyên hữu ích nhờ trải nghiệm từ chiến thắng U.23 Hàn Quốc trong trận tranh HCĐ VCK U.23 châu Á 2026. Tin vui là vết đau của Quốc Cường, Phi Hoàng đã bình phục và họ thoải mái hoàn thành khối lượng tập chiều 24.9.

HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Cơ hội của U.23 VN nằm ở sự gắn kết, tính tổ chức và khả năng thực hiện tốt những gì đã chuẩn bị. Chúng tôi cần phòng ngự chặt chẽ, nhưng không có nghĩa là chỉ chờ đợi và chống đỡ. Khi có bóng, các cầu thủ phải bình tĩnh, chủ động hỗ trợ nhau và đủ tự tin để phát triển tấn công. Những tình huống chuyển trạng thái và bóng cố định cũng là cơ hội mà đội cần chuẩn bị kỹ. Trong buổi tập chiều 24.9, BHL chú trọng tổ chức phòng ngự, giữ cự ly đội hình và phản ứng nhanh khi thay đổi quyền kiểm soát bóng. Chúng tôi muốn mỗi cầu thủ hiểu rõ nhiệm vụ của mình, đồng thời biết mình phải phối hợp với ai trong từng tình huống.

Tôi dặn các cầu thủ rằng: Tôn trọng đối thủ nhưng không tự đặt mình ở thế thấp hơn; quyết tâm nhưng phải tỉnh táo. Không ai cần gánh cả trận đấu một mình. Người áp sát phải có người bọc lót, người nhận bóng phải có đồng đội hỗ trợ. Nếu có sai sót, điều cần làm là cùng nhau xử lý tình huống tiếp theo, không trách móc hay mất tập trung. Tôi cũng yêu cầu tất cả phải sẵn sàng, từ người đá chính đến người vào sân thay thế. Một trận đấu loại trực tiếp đòi hỏi sự tập trung đến cùng và đóng góp của cả tập thể. Chúng tôi bước vào trận với mục tiêu giành quyền đi tiếp, và muốn thể hiện quyết tâm đó bằng cách chơi bóng kỷ luật và những hành động cụ thể trên sân".