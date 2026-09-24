Giành HCB ASIAD 20, võ sĩ Đinh Văn Tâm không phục trọng tài: ‘Tôi rất buồn’

Đinh Văn Tâm (xanh) trong một pha vật ghi điểm trước Ou Jiaming ở chung kết 56 kg ảnh: Độc Lập

Nỗ lực kiên cường của Đinh Văn Tâm

Ngày 24.9 chứng kiến wushu Việt Nam đoạt được tấm HCB đầu tiên và duy nhất ở ASIAD 2026, trong tiếc nuối khi VĐV Đinh Văn Tâm chơi rất tốt trong trận chung kết tán thủ hạng cân 56 kg, nhưng thua sít sao VĐV Ou Jiaming từng là bại tướng của mình ở Cúp thế giới.

Đinh Văn Tâm chia sẻ: "Hôm nay tôi đã cố gắng hết sức nhưng đã thua. Cảm giác của tôi lúc này rất buồn vì bản thân đã cố gắng hết sức. Dù gối của tôi đã bị đau. Trong trận chung kết trọng tài chấm chưa được tốt.

Hiệp 1 tôi đánh rất áp đảo. Chiến thuật của tôi đã có BHL đề ra sẵn rồi và tôi tuân theo.

Gối tôi rất đau nhưng tôi vẫn quyết tâm vì màu cờ sắc áo của Việt Nam. Tôi vẫn cố gắng để đấu. Nhưng với kết quả này thì tôi đã không thể mang về HCV cho Việt Nam".

Một đòn đánh mạnh mẽ của Đinh Văn Tâm ảnh: Độc Lập

Ou Jiaming là VĐV rất mạnh của Trung Quốc, vừa vô địch tỉnh Hà Nam và vô địch Đại hội thể thao toàn quốc của Trung Quốc. Tuy nhiên, VĐV này từng là bại tướng của Đinh Văn Tâm ở tứ kết Cúp thế giới.

Đinh Văn Tâm tiếc nuối: "Nếu muốn thắng các VĐV Trung Quốc thì phải thực hiện các động tác vật. Tôi phải vật nhiều hơn bởi vì như vậy mình mới có điểm lên nhiều. Hôm nay tôi vật cũng chưa được tốt.

Tôi chỉ vật được mấy đòn thôi bởi vì 2 gối nó không được như mình lúc bình thường. Gối của tôi hôm nay không được 100%. Nhưng về tinh thần thì hôm nay tôi đã làm hết khả năng 200%.

Sự thất vọng của Đinh Văn Tâm khi trọng tài tuyên bố chiến thắng cho VĐV Trung Quốc ảnh: Độc Lập

Đinh Văn Tâm bên cạnh Ou Jiaming và các VĐV đoạt HCĐ ảnh: Độc Lập

Tôi từng gặp Ou Jiaming ở Cúp thế giới và giành chiến thắng và trận này tôi lại để thua. Tôi thực sự rất tiếc bởi vì hôm nay có cảm giác Jiaming thi đấu hiệp 1 chưa tốt. Nhưng sang hiệp 2, Ou Jiaming điều tiết trận đấu rất tốt hơn tôi.

Nếu mà tính về hiệp 1 thì tôi thắng, còn hiệp 2 có khả năng hòa nhưng với tôi bị xử thua. Tôi thực sự rất tiếc. Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến BHL và anh em trong đội tuyển wushu đã giúp đỡ tôi cùng các bác sĩ y tế.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến khán giả, đến gia đình và những người anh em đã cổ vũ tôi trong quá trình thi đấu hôm nay. Hôm nay tôi thực sự xin lỗi vì chưa mang về HCV cho thể thao Việt Nam".