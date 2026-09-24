    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thể thaoCác môn khác

    Các cô gái vàng karate Việt Nam trở về quê hương: Chiến tích lẫy lừng, niềm vui chất ngất

    Văn Trình
    Văn Trình
    Sau những ngày tranh tài tại ASIAD 20 ở Nhật Bản, đội tuyển karate Việt Nam trở về nước với 1 HCV và 2 HCĐ, trong đó tấm HCV kata đồng đội nữ cũng là chiến tích mở màn cho bảng vàng của đoàn thể thao Việt Nam.

    Chiều 24.9, các thành viên đội tuyển karate Việt Nam có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) sau hành trình tranh tài tại ASIAD 20. Dù vừa trải qua chặng đường di chuyển dài, những nụ cười rạng rỡ vẫn hiện rõ trên gương mặt các võ sĩ khi trở về nước.

    Các tuyển thủ nhận những bó hoa chúc mừng từ đại diện ngành thể thao, người thân và đồng đội. Sự đón tiếp nồng hậu tại sân bay là phần thưởng tinh thần ý nghĩa dành cho những nỗ lực của karate Việt Nam trên thảm đấu châu lục.

    Các cô gái vàng karate Việt Nam trở về quê hương: Chiến tích lẫy lừng, niềm vui chất ngất- Ảnh 1.
    Các cô gái vàng karate Việt Nam trở về quê hương: Chiến tích lẫy lừng, niềm vui chất ngất- Ảnh 2.
    Các cô gái vàng karate Việt Nam trở về quê hương: Chiến tích lẫy lừng, niềm vui chất ngất- Ảnh 3.
    Các cô gái vàng karate Việt Nam trở về quê hương: Chiến tích lẫy lừng, niềm vui chất ngất- Ảnh 4.

    Đội tuyển karate đã về đến Việt Nam vào chiều 24.9

    Những nhà vô địch trở về

    Tâm điểm trong ngày trở về là Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên - 3 võ sĩ đã xuất sắc giành HCV nội dung kata đồng đội nữ. Chiến thắng này không chỉ giúp karate Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASIAD ở nội dung kata đồng đội nữ mà còn mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

    Nụ cười của Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên tại sân bay cho thấy niềm vui sau những ngày thi đấu đầy áp lực. Để bước lên vị trí cao nhất, các cô gái Việt Nam đã thể hiện sự đồng đều về kỹ thuật, khả năng phối hợp cùng bản lĩnh trong từng phần thi.

    Đáng chú ý, Bùi Ngọc Nhi có một kỳ ASIAD đặc biệt khi giành huy chương ở cả hai nội dung tham dự. Trước khi cùng Ngọc Trâm và Thu Uyên giành HCV kata đồng đội nữ, Ngọc Nhi đã giành HCĐ ở nội dung kata cá nhân nữ.

    Trong khi đó, Nguyễn Thị Diệu Ly cũng góp thêm một tấm HCĐ cho karate Việt Nam ở nội dung kumite nữ hạng 68 kg.

    Các cô gái vàng karate Việt Nam trở về quê hương: Chiến tích lẫy lừng, niềm vui chất ngất- Ảnh 5.
    Các cô gái vàng karate Việt Nam trở về quê hương: Chiến tích lẫy lừng, niềm vui chất ngất- Ảnh 6.
    Các cô gái vàng karate Việt Nam trở về quê hương: Chiến tích lẫy lừng, niềm vui chất ngất- Ảnh 7.
    Các cô gái vàng karate Việt Nam trở về quê hương: Chiến tích lẫy lừng, niềm vui chất ngất- Ảnh 8.

    Đội karate cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ các cấp lãnh đạo

    Các cô gái vàng karate Việt Nam trở về quê hương: Chiến tích lẫy lừng, niềm vui chất ngất- Ảnh 9.

    Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến (giữa) tặng hoa chúc mừng HLV Đỗ Thị Thu Hà cùng ba võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên

    Thành quả của karate Việt Nam

    Tại ASIAD 20, karate Việt Nam khép lại chương trình thi đấu với 1 HCV và 2 HCĐ. Đây là thành quả từ quá trình chuẩn bị dài ngày, sự nỗ lực của các VĐV cùng công tác huấn luyện và chuẩn bị lực lượng cho đấu trường châu lục.

    Đáng chú ý, HLV Đỗ Thị Thu Hà cùng Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên là những thành viên thuộc biên chế thể thao Hà Nội. Sau thành tích tại ASIAD 20, các thành viên của thể thao Hà Nội đã nhận được sự chúc mừng từ lãnh đạo Sở VH-TT-DL cùng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội. Còn trung sĩ Nguyễn Ngọc Trâm của đoàn thể thao Công an Nhân dân, cũng được chào đón nồng nhiệt từ đơn vị chủ quản.

    Tin liên quan

    Trần Minh Trí đánh bại á quân Olympic, giành HCĐ ASIAD: Kỳ tích sau cú vấp ngã ở SEA Games 33

    Trần Minh Trí đánh bại á quân Olympic, giành HCĐ ASIAD: Kỳ tích sau cú vấp ngã ở SEA Games 33

    Trên sàn đấu ASIAD 20, đô cử Trần Minh Trí đã mang về tấm HCĐ ở hạng cân 65 kg. Thành tích xuất sắc này cho thấy sự trưởng thành và bản lĩnh của một đô cử biết đứng dậy sau cú sốc ở SEA Games 33.

    Những tay chèo 'nhỏ bé' và tấm HCĐ của ý chí Việt Nam

    Hấp dẫn giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51, cựu vô địch SEA Games người Philippines tranh tài

    Khám phá thêm chủ đề

    Karate Asiad hcv Nhật Bản Sở VH-TT-DL

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận