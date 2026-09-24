Các cô gái vàng karate Việt Nam trở về quê hương: Chiến tích lẫy lừng, niềm vui chất ngất

Chiều 24.9, các thành viên đội tuyển karate Việt Nam có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) sau hành trình tranh tài tại ASIAD 20. Dù vừa trải qua chặng đường di chuyển dài, những nụ cười rạng rỡ vẫn hiện rõ trên gương mặt các võ sĩ khi trở về nước.

Các tuyển thủ nhận những bó hoa chúc mừng từ đại diện ngành thể thao, người thân và đồng đội. Sự đón tiếp nồng hậu tại sân bay là phần thưởng tinh thần ý nghĩa dành cho những nỗ lực của karate Việt Nam trên thảm đấu châu lục.

Đội tuyển karate đã về đến Việt Nam vào chiều 24.9

Những nhà vô địch trở về

Tâm điểm trong ngày trở về là Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên - 3 võ sĩ đã xuất sắc giành HCV nội dung kata đồng đội nữ. Chiến thắng này không chỉ giúp karate Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASIAD ở nội dung kata đồng đội nữ mà còn mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Nụ cười của Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên tại sân bay cho thấy niềm vui sau những ngày thi đấu đầy áp lực. Để bước lên vị trí cao nhất, các cô gái Việt Nam đã thể hiện sự đồng đều về kỹ thuật, khả năng phối hợp cùng bản lĩnh trong từng phần thi.

Đáng chú ý, Bùi Ngọc Nhi có một kỳ ASIAD đặc biệt khi giành huy chương ở cả hai nội dung tham dự. Trước khi cùng Ngọc Trâm và Thu Uyên giành HCV kata đồng đội nữ, Ngọc Nhi đã giành HCĐ ở nội dung kata cá nhân nữ.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Diệu Ly cũng góp thêm một tấm HCĐ cho karate Việt Nam ở nội dung kumite nữ hạng 68 kg.

Đội karate cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ các cấp lãnh đạo

Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến (giữa) tặng hoa chúc mừng HLV Đỗ Thị Thu Hà cùng ba võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên

Thành quả của karate Việt Nam

Tại ASIAD 20, karate Việt Nam khép lại chương trình thi đấu với 1 HCV và 2 HCĐ. Đây là thành quả từ quá trình chuẩn bị dài ngày, sự nỗ lực của các VĐV cùng công tác huấn luyện và chuẩn bị lực lượng cho đấu trường châu lục.

Đáng chú ý, HLV Đỗ Thị Thu Hà cùng Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên là những thành viên thuộc biên chế thể thao Hà Nội. Sau thành tích tại ASIAD 20, các thành viên của thể thao Hà Nội đã nhận được sự chúc mừng từ lãnh đạo Sở VH-TT-DL cùng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội. Còn trung sĩ Nguyễn Ngọc Trâm của đoàn thể thao Công an Nhân dân, cũng được chào đón nồng nhiệt từ đơn vị chủ quản.