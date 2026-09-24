Hấp dẫn giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51, cựu vô địch SEA Games người Philippines tranh tài

Nhiều nét mới trong công tác tổ chức

Đây là giải chạy giàu truyền thống bậc nhất của thủ đô với lần tổ chức đầu tiên vào năm 1974 và trở thành cái tên quen thuộc đối với nhiều thế hệ người dân Hà Nội. Đây cũng là một trong các hoạt động thể thao trọng điểm của TP.Hà Nội chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày giải phóng thủ đô; 27 năm Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc - UNESCO công nhận là thành phố vì hòa bình.

Giải do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Báo Hànộimới, nay là Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở VH-TT-DL Hà Nội tổ chức. Giải chạy đã trở thành một hoạt động thể thao quần chúng giàu truyền thống, có sức lan tỏa rộng trên địa bàn thủ đô.

Phó giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Minh Đức phát biểu tại buổi họp báo ẢNH: NGÂN HÀ

Phó giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Minh Đức cho biết, sức sống của giải không chỉ được thể hiện ở ngày chung kết mà bắt đầu từ phong trào tại cơ sở, trường học, xã, phường, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Năm nay, 126 xã, phường trên địa bàn thành phố đã đồng loạt tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, đồng thời phát động giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 51 - Vì hòa bình. Hơn 100.000 người tham gia chạy hưởng ứng là minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa của giải đấu sau hơn nửa thế kỷ được tổ chức.

Tính đến nay hầu hết các trường THCS, THPT, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; xã, phường, cơ sở sản xuất và lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn 126 xã, phường đã tổ chức thi chạy phổ thông cấp cơ sở. Số lượng người tham gia chạy kiểm tra vượt chỉ tiêu các xã, phường đề ra. Chất lượng thi đấu cũng được nâng lên rõ rệt. Các đơn vị đã tuyển chọn lực lượng VĐV, thành lập đội tuyển tập huấn và đăng ký tham gia dự thi chung kết giải chạy cấp thành phố.

Cuộc thi chung kết sẽ khai mạc vào 7 giờ ngày 27.9, tại khu vực đền Bà Kiệu và xung quanh hồ Hoàn Kiếm, với sự tham dự của hơn 3.000 VĐV, cán bộ thuộc các khối xã, phường, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề của Hà Nội và các tỉnh, thành phố; trong đó có 250 người nước ngoài là cán bộ, nhân viên của 20 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trường quốc tế đang học tập và làm việc trên địa bàn Hà Nội.

Nét mới của mùa giải năm nay là bên cạnh các nội dung thi đấu phong trào và nâng cao dành cho các VĐV chuyên nghiệp, sẽ có thêm nội dung thi đấu dành cho các nhà tài trợ với cự ly 1.750 m (nam) và 1.750 m (nữ). Đây là một nỗ lực của ban tổ chức nhằm tăng tính hấp dẫn cho giải.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Theo Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao, Sở VH-TT-DL Nguyễn Phúc Anh, tại cuộc thi chung kết năm nay, các VĐV sẽ tranh tài 12 nội dung phong trào và nâng cao, tranh 12 bộ huy chương. Nội dung phong trào diễn ra các cự ly 1.750 m, 3.500 m, 5.250 m dành cho nam, nữ. Nội dung nâng cao diễn ra cự ly 5.250 m nữ và 8.750 m nam.

Các VĐV tham gia nội dung khối nam nâng cao mở rộng ẢNH: BTC

Ban tổ chức sẽ trao giải cá nhân cho các VĐV nam, nữ xếp hạng từ 1 đến 5; trao giải đồng đội cho các đội xếp hạng từ 1 đến 3 của từng khối. Tổng giá trị giải thưởng là hơn 300 triệu đồng.

Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho VĐV tham dự giải, Ban tổ chức đã có văn bản phối hợp giữa các sở, ban, ngành như: Công an thành phố, Sở Y tế… lên kế hoạch chi tiết, bảo đảm an toàn tốt nhất cho VĐV khi tham gia thi đấu.

Ông Nguyễn Phúc Anh cho biết thêm, năm 2026, có tổng số gần 200 VĐV chuyên nghiệp đến từ 18 đơn vị tỉnh, thành, ngành, trường đại học, cao đẳng trên cả nước đăng ký tham dự giải. Đáng chú ý, nhiều gương mặt là VĐV hàng đầu của làng điền kinh Việt Nam đã khá quen thuộc tham gia thi đấu, như: Trần Văn Đảng, Khuất Phương Anh (Hà Nội), Nguyễn Thu Hà (Nam Định), Trịnh Quốc Lượng, Hán Thị Bích Thư, Dương Minh Hùng (Quân Đội), Hoàng Viết Vỹ Ly (Bắc Ninh), Trần Minh Vân (Thái Nguyên), Bùi Thu Hà (Thanh Hóa)... Đây là những gương mặt từng khoác áo đội tuyển quốc gia và giành thành tích cao tại các giải trong nước, quốc tế.

Phó chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương cho biết, giải năm nay sẽ có khoảng 200 VĐV đến từ 20 đơn vị là người nước ngoài, là cán bộ, nhân viên các đại sứ quán, tổ chức quốc tế đang học tập và làm việc trên địa bàn Hà Nội tham gia thi đấu.

Đáng chú ý, tại kỳ giải năm nay có ông Nikko Huelgas - cựu VĐV điền kinh người Philippines tham gia thi đấu. Ông Nikko Huelgas từng vô địch 2 kỳ SEA Games 2015 và 2017.

Tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho chung kết giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 đã hoàn tất. Hiện, các sở, ngành, địa phương đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tổ chức hiệu quả để cuộc thi chung kết giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 diễn ra quy mô, trang trọng, bảo đảm tính chính xác, công bằng và thông điệp "Vì hòa bình".