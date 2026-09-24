Billiards: Thiên tài Caudron tung sê-ri lớn, Trần Quyết Chiến xuất trận giải vô địch thế giới

World Championship là giải đấu danh giá nhất thuộc hệ thống Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB), được tổ chức mỗi năm 1 lần. Giải đấu năm nay diễn ra tại Blois - Pháp, tranh tài từ chiều 23.9.

Caudron khởi đầu ấn tượng với sê-ri 15

Gương mặt thi đấu ấn tượng nhất trong loạt trận đầu tiên là Frederic Caudron. Tay cơ kỳ cựu người Bỉ có màn trình diễn vô cùng thuyết phục ở trận ra đấu ra quân của mình vào rạng sáng 24.9, khi đánh bại Maxime Panaia (Pháp) với điểm số cách biệt 40-17, chỉ sau vỏn vẹn 10 lượt cơ.

Bên cạnh hiệu suất trung bình rất cao (4,000), Caudron còn để lại dấu ấn với sê-ri 15 điểm mãn nhãn. Cả hai chỉ số kể trên (hiệu suất ghi điểm trung bình và sê-ri điểm) của tay cơ có biệt danh "thiên tài" đều là xuất sắc nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại.

Caudron là đương kim vô địch thế giới ẢNH: P.L





Trần Quyết Chiến gặp cao thủ Hàn Quốc

Cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến đến hôm nay mới ra quân. Anh nằm cùng bảng P với Heo Jung-han và Song Yun-do (Hàn Quốc). Theo đó, Quyết Chiến sẽ đánh trận mở màn gặp Heo Jung-han, vào lúc 17 giờ hôm nay (24.9, theo giờ Việt Nam). Trận đấu còn lại của Quyết Chiến gặp Song Yun-do diễn ra lúc 1 giờ ngày 25.9 (theo giờ Việt Nam).

Bên cạnh Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh và Trần Thanh Lực cũng sẽ ra quân vào hôm nay, vào lúc 15 giờ. Phương Vinh gặp Mikael Devogelaere (Pháp) tại bảng C, trong khi Thanh Lực chạm trán Raymundo Munoz (Mexico) tại bảng L.

Thành tích tốt nhất của Trần Quyết Chiến tại giải vô địch thế giới là vị trí á quân năm 2023 ẢNH: P.L

Tại lượt đấu cuối diễn ra lúc 23 giờ hôm nay, Phương Vinh đụng độ Behzat Cetin (Thụy Sĩ), còn Thanh Lực đối đầu Arnim Kahofer (Áo).

Chiêm Hồng Thái đấu trận quyết định cho tấm vé đi tiếp gặp Peter Ceulemens (Bỉ) tại bảng J, lúc 23 giờ hôm nay. Châu Hồng Thái gặp Jeremy Bury (Pháp) tại bảng O. Trước đó, cả hai cơ thủ Việt Nam này đều nhận thất bại ở trận ra quân. Chính vì vậy, Chiêm Hồng Thái và Châu Hồng Thái cần phải giành chiến thắng tại lượt đấu cuối để lấy vé đi tiếp.

World Championship 2026 quy tụ 48 cơ thủ, chia đều vào 16 bảng (mỗi bảng 3 VĐV). Các cơ thủ thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai cái tên đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé đi tiếp vòng 32 cơ thủ (đấu knock-out).

Billiards carom 3 băng Việt Nam có 5 đại diện góp mặt tại World Championship 2026 là: Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Châu Hồng Thái. Trong đó, Bao Phương Vinh là cơ thủ Việt Nam duy nhất từng giành chức vô địch ở đấu trường danh giá này vào năm 2023. Châu Hồng Thái dự giải với tư cách là đương kim vô địch quốc gia Việt Nam.