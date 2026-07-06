Phó tổng giám đốc HTV Thái Thành Chung thực hiện lễ ký kết với Bcons ảnh: Duy Anh

Giải chạy địa hình ý nghĩa tại Côn Đảo

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Côn Đảo ngày nay là vùng đất thanh bình, yên tĩnh và có sức sống mạnh mẽ, được thế giới đánh giá là một "thiên đường du lịch" khám phá, trải nghiệm lịch sử, tâm linh và sinh thái biển.

Sự phát triển của Côn Đảo không chỉ làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo địa danh lịch sử mà còn đóng góp tích cực vào thành tựu chung của TP.HCM, góp phần khẳng định vị thế của địa phương trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

BTC ra mắt giải chạy địa hình "Ý Chí Côn Đảo - HTV Bcons 2026", được HTV phối hợp tổ chức với UBND Đặc khu Côn Đảo nhằm kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2026) và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2026), kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976- 2.7.2026).

Tổng giám đốc HTV Cao Anh Minh chia sẻ về ý nghĩa của giải chạy "Ý Chí Côn Đảo" Ảnh: Duy Anh

Giải chạy được tổ chức thể hiện tinh thần tri ân, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng, ý chí kiên cường của bao thế hệ anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước hy sinh tại Côn Đảo.

Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của HTV thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM trong việc tổ chức và sản xuất các chương trình thể thao hiện đại, quy mô lớn mang tính chuyên môn cao.

Diễn ra vào ngày 30.8.2026, giải chạy địa hình giàu ý nghĩa này sẽ bao gồm các cự ly 50 km, 25 km, 12 km, 6 km trên các cung đường tuyệt đẹp in đậm dấu ấn lịch sử tại Côn Đảo, hứa hẹn sẽ là hành trình đầy cảm xúc, kết nối giữa tinh thần thể thao tích cực, tôn vinh những giá trị truyền thống và tình yêu quê hương đất nước, trân quý sự phát triển xanh bền vững.

Ca sĩ Hoàng Bách trình diễn tại lễ công bố giải chạy "Ý Chí Côn Đảo" Ảnh: Duy Anh

Tham gia "Ý Chí Côn Đảo", mỗi VĐV sẽ trở thành một phần của hành trình đầy ý nghĩa đó khi chạy trên cung đường mà mỗi tấc đất đều mang đậm dấu ấn lịch sử thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

Các VĐV sẽ thực sự chạm vào vẻ đẹp nguyên sơ của Côn Đảo - nơi rừng già, biển cả và tâm linh hòa quyện trên những lối mòn xuyên rừng nguyên sinh, chinh phục đường "sống lưng khủng long" vươn ra biển, khám phá Vườn quốc gia Côn Đảo và các di tích lịch sử huyền thoại như Nhà tù Côn Đảo, Cầu tàu 914, Nghĩa trang Hàng Dương, đỉnh Lò Vôi, hay Núi Chúa - Ma Thiêng Lãnh, Bãi Bàng Đất Thắm...

Đặc biệt, lần đầu tiên, toàn bộ diễn biến một giải chạy địa hình sẽ được HTV tổ chức truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng HTV, kênh HTV Thể thao, HTVC, VOH, Facebook HTVThểThao, Youtube HTVSports, Tiktok HTVThethaoOfficial, ứng dụng HTVm.