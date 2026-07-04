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Thể thao Các môn khác

Cúp Thể thao điện tử Việt Nam sân chơi lớn hấp dẫn

Hương Mai
Hương Mai
Cúp Thể thao điện tử quốc gia Việt Nam (VENC) tiếp tục khẳng định vai trò là bệ phóng dành cho những tài năng trẻ của nền esports Việt Nam.

Thông qua hệ thống thi đấu bài bản, VENC không chỉ tìm ra những nhà vô địch mà còn tạo cơ hội để các vận động viên trẻ tích lũy kinh nghiệm, cọ xát trong môi trường chuyên nghiệp và từng bước hướng tới các đấu trường lớn hơn. 

Nằm trong khuôn khổ sự kiện The Grand Esports 2026, được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Cục TDTT Việt Nam, phối hợp cùng Hội Thể thao điện tử Giải trí Việt Nam (VIRESA) và Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC, Cúp Thể thao điện tử quốc gia Việt Nam (VENC) mùa giải năm nay gồm hai bộ môn bộ môn Đột Kích và Epic Seven, thu hút đông đảo VĐV trên cả nước tham gia tranh tài. 


Cúp Thể thao điện tử Việt Nam sân chơi lớn hấp dẫn- Ảnh 1.

Giải diễn ra tại Hà Nội

Ảnh: BTC

Ở bộ môn Epic Seven, 128 VĐV bước vào vòng loại với thể thức BO1 đầy khắc nghiệt. Ngay từ những trận đấu đầu tiên, giải đã chứng kiến nhiều bất ngờ khi các gương mặt như Jinx2k7, vivlos, maoLmaoLmao và YuiYuiR vượt qua nhiều đối thủ mạnh để góp mặt trong tốp 16. 

Hai ngày Playoff tiếp tục mang đến những màn so tài hấp dẫn khi Kazari vượt qua VietAnh4 sau ba ván đấu căng thẳng, YuiYuiR tạo địa chấn trước LegendSeeker, catDespair toàn thắng mà không để thua bất kỳ ván nào, còn Yuki奏 càng thi đấu càng bùng nổ. 


Cúp Thể thao điện tử Việt Nam sân chơi lớn hấp dẫn- Ảnh 2.

Các trận đấu diễn ra kịch tính

Bốn VĐV Kazari, WisadelxT, catDespair và Yuki奏 đã chính thức giành quyền vào chung kết. Trong khi đó, bộ môn Đột Kích cũng mang đến hành trình đầy kịch tính. Vòng 16 đội liên tiếp xuất hiện những trận đấu phải phân định bằng Extra Round và Golden Round, nổi bật là cuộc đối đầu giữa OEGESPORTS và PG Esports. Giải đấu cũng có những cái tên sáng giá, nhận được nhiều sự kỳ vọng từ khán giả như đội tuyển Fury Juno Gaming, F1rstClass. 

Cuối cùng 6 cái tên xuất sắc nhất được xác định tiến vào VCK, đó là Fury Juno Gaming, OEG ESPORTS, F1rstClass, TEAMxSEAFOOD, VoidRedAce1, PG OEG.


Cúp Thể thao điện tử Việt Nam sân chơi lớn hấp dẫn- Ảnh 3.

Vòng loại chung kết Cúp Thể thao điện tử quốc gia sẽ diễn ra tại The Grand Esports 2026 vào ngày 9 và ngày 11.7 tại Cung Điền kinh Hà Nội.

Ở bộ môn Epic Seven, ngày 1.7 và 2.7 vừa qua, 128 tuyển thủ bước vào vòng loại với thể thức BO1 đầy khắc nghiệt. Ngay từ những trận đấu đầu tiên, giải đã chứng kiến nhiều bất ngờ khi các gương mặt như Jinx2k7, vivlos, maoLmaoLmao và YuiYuiR vượt qua nhiều đối thủ mạnh để góp mặt trong tốp 16.

Hai ngày play-off tiếp tục mang đến những màn so tài hấp dẫn khi Kazari vượt qua VietAnh4 sau ba ván đấu căng thẳng, YuiYuiR tạo địa chấn trước LegendSeeker, catDespair toàn thắng mà không để thua bất kỳ ván nào, còn Yuki奏 càng thi đấu càng bùng nổ. Bốn tuyển thủ Kazari, WisadelxT, catDespair và Yuki奏 đã chính thức giành quyền vào chung kết.

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