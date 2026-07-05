Thắng đối thủ Áo ở 'ván đấu sinh tử', kỳ thủ Lê Quang Liêm vào chung kết giải Leon Masters 2026

Chiến thắng ngoạn mục của Lê Quang Liêm

Tối qua (4.7) tại Tây Ban Nha, Lê Quang Liêm - nhà đương kim vô địch giải cờ vua quốc tế Leon Masters có loạt đấu bán kết giàu cảm xúc trước kỳ thủ người Áo Kirill Alekseenko. Đây là đối thủ mạnh, từng giành quyền tham dự Candidates Tournament 2020–2021 là giải đấu tranh suất thách đấu vua cờ thế giới.

Lê Quang Liêm (phải) trong chiến thắng bán kết giải cờ vua quốc tế Leon Masters 2026 trước kỳ thủ Kirill Alekseenko

ẢNH: NVCC

Thể thức mỗi trận của Leon Masters 2026 gồm 4 ván cờ nhanh. Nếu hòa sẽ thi đấu cờ chớp và cuối cùng là phân định thắng thua bằng ván đấu sinh tử Armageddon. "Thể thức này đã tạo nên bản sắc riêng của Leon Masters trong suốt nhiều năm qua, khi mỗi trận đấu đều diễn ra với nhịp độ rất nhanh và tính cạnh tranh cao", Lê Quang Liêm chia sẻ.

Tân HLV trưởng đội tuyển nữ cờ vua Mỹ, Lê Quang Liêm nhận thất bại ngay ở ván đầu trước Kirill Alekseenko sau đó hòa ở ván hai. Ở tình thế khó khăn, Lê Quang Liêm chơi bùng nổ, đánh bại Kirill Alekseenko ở ván ba sau 57 nước đi, qua đó cân bằng tỷ số. Sau đó Lê Quang Liêm và Kirill Alekseenko bất phân thắng bại ở ván tư, đưa trận đấu vào tie-break cờ chớp.

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm tranh vô địch giải cờ vua quốc tế Leon Masters 2026 với kỳ thủ chủ nhà Jaime Santos Latasa ở chung kết diễn ra tối nay ẢNH: NVCC

Lê Quang Liêm tạo ưu thế lớn với chiến thắng ở ván đầu cờ chớp nhưng Kirill Alekseenko xuất sắc không kém khi thắng ván hai, cân bằng tỷ số, đưa trận đấu vào ván cờ sinh tử Armageddon. Ở ván đấu quyết định này, Lê Quang Liêm bốc thăm cầm quân đen có 5 phút thi đấu và chỉ cần hòa là thắng chung cuộc còn Kirill Alekseenko cầm quân trắng với lợi thế đi trước cùng thời gian 6 phút. Kinh nghiệm cùng bản lĩnh được phát huy giúp kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm vượt qua đối thủ, giành tấm vé vào chơi trận chung kết Leon Masters 2026.

Đối thủ của Lê Quang Liêm ở chung kết giải cờ vua quốc tế Leon Masters 2026 diễn ra tối nay là kỳ thủ chủ nhà Tây Ban Nha Jaime Santos Latasa cũng là nhà vô địch của giải đấu này vào năm 2023.