Lê Quang Liêm xác nhận làm HLV đội tuyển nữ cờ vua Mỹ tham dự Olympiad

Lê Quang Liêm chọn thử thách mới khi làm HLV đội tuyển nữ cờ vua Mỹ

Đội tuyển nữ Cờ vua Mỹ vừa công bố danh sách tham dự Olympiad cờ vua 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 28.9 tại Uzbekistan. Đáng chú ý, Lê Quang Liêm được công bố là HLV trưởng đội tuyển nữ cờ vua Mỹ vốn có sự tham gia của các tuyển thủ Alice Lee, Irina Krush, Carissa Yip, Tatev Abrahamyan.

Lê Quang Liêm (trái) lần đầu làm HLV trưởng đội tuyển nữ cờ vua Mỹ tham dự Olympiad ẢNH: NVCC

Hôm nay (giờ Việt Nam), Lê Quang Liêm xác nhận đồng ý nhận lời mời từ Liên đoàn Cờ vua Mỹ (US Chess) để dẫn dắt đội tuyển nữ nước này tham dự Olympiad. "Liêm rất vinh dự khi được Liên đoàn Cờ vua Mỹ mời làm Huấn luyện viên cho đội tuyển nữ Mỹ tại Olympiad cờ vua 2026", Lê Quang Liêm chia sẻ.

Olympiad là giải đấu đồng đội danh giá nhất của làng cờ vua thế giới, quy tụ các đội tuyển quốc gia mạnh nhất từ khắp các châu lục. Đội tuyển nữ Mỹ hiện là một trong những đội tuyển hàng đầu thế giới với sự kết hợp giữa những kỳ thủ giàu kinh nghiệm và các tài năng trẻ xuất sắc.

Lê Quang Liêm hy vọng cùng đội tuyển nữ cờ vua Mỹ gặt hái thành công ở Olympiad 2026 ẢNH: US CHESS

"Sau nhiều năm làm HLV trưởng tại ĐH Webster, Liêm luôn có niềm đam mê đặc biệt với việc đào tạo và phát triển các kỳ thủ trẻ. Vì vậy, cơ hội được đồng hành cùng đội tuyển nữ Mỹ tại một đấu trường lớn như Olympiad là một trải nghiệm rất ý nghĩa và cũng là một thử thách chuyên môn mới đối với bản thân Liêm. Liêm xin cảm ơn US Chess và đội tuyển nữ Mỹ vì sự tin tưởng này. Hy vọng sẽ cùng toàn đội có một kỳ Olympiad thành công", Lê Quang Liêm bày tỏ.

Trước đó khá lâu Lê Quang Liêm cho biết không tham dự Olympiad cùng đội tuyển nam cờ vua Việt Nam vì không tập hợp được lực lượng mạnh nhất (thiếu Nguyễn Ngọc Trường Sơn lẫn Lê Tuấn Minh). Sau đó cờ vua Việt Nam tạo "sóng gió" khi tuyển chọn thành phần đội nữ chưa đúng quy trình nên Cục TDTT Việt Nam yêu cầu tuyển chọn lại.