Lê Quang Liêm xuất sắc đoạt vé tham dự Cúp thể thao điện tử thế giới

Hoàng Quỳnh
18/05/2026 06:56 GMT+7

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm xuất sắc đoạt vé tham dự Cúp thể thao điện tử thế giới (Esports World Cup) 2026 sau khi vượt qua vòng đấu loại tại Atlanta (Mỹ)

Lê Quang Liêm khẳng định tài năng

Hôm nay (giờ Việt Nam), Lê Quang Liêm hoàn thành thi đấu tại giải DreamHack Atlanta là giải đấu tuyển chọn 4 kỳ thủ có thứ hạng tốt nhất giành quyền tham dự esports World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên Lê Quang Liêm tham dự Esports World Cup, sân chơi trí tuệ đỉnh cao trên máy tính.

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm giành quyền tham dự Esports World Cup 2026

Giải DreamHack Atlanta thu hút 36 kỳ thủ tham gia. Lê Quang Liêm thể hiện được tài năng khi đánh bại cả 2 đối thủ ở bảng A với cùng điểm số 2-0 để đi tiếp. Ở trận đấu đầu tiên của vòng trong, Lê Quang Liêm vượt qua kỳ thủ người Pháp Jules Moussard với điểm số 1,5-0,5, lọt vào nhóm 8 kỳ thủ hàng đầu.

Tại bán kết nhánh thắng, Lê Quang Liêm để thua trước Alexey Sarana (Serbia) nên xuống tứ kết nhánh thua. Tại đây anh đánh bại Jules Moussard (Pháp), qua đó đạt mục tiêu nằm trong tốp 4 kỳ thủ hàng đầu ở giải DreamHack Atlanta và đoạt vé tham dự Esports World Cup 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 7 tại Ả Rập Xê Út.

Thoải mái tâm lý sau khi giành vé đến World Cup, Lê Quang Liêm tiếp tục đánh bại Andrey Espenko (Nga) ở bán kết nhánh thua. Kết quả này đưa kỳ thủ số 1 Việt Nam vào chung kết nhánh thua, tái đấu kỳ thủ Alexey Sarana. Trước đối thủ "kỵ rơ", Lê Quang Liêm lần nữa thua cuộc, từ đó nhận hạng ba chung cuộc cùng phần thưởng 5.000 USD (khoảng 130 triệu đồng).

Lê Quang Liêm (phải) trước cơ hội tái đấu với "vua cờ" Magnus Carlsen tại ASEAN Esports Chess Cup

Lê Quang Liêm chia sẻ: "Cảm giác thi đấu esports cờ vua thực sự rất khác biệt — nhanh, căng thẳng và giàu năng lượng". Kỳ thủ số 1 Việt Nam cho biết cờ vua đang ngày càng khẳng định vị thế trong kỷ nguyên số khi được xem như một bộ môn esport hiện đại. "Vẫn là những ván cờ cân não quen thuộc, các kỳ thủ vẫn thi đấu tập trung tại cùng một địa điểm, nhưng thay vì ngồi đối diện nhau qua bàn cờ gỗ, tất cả các ván đấu sẽ được chơi trực tiếp trên máy tính. Tôi từng trải nghiệm thể thức này vài năm trước trong hệ thống giải Champions Chess Tour và thực sự cảm thấy đây là một mô hình thi đấu rất mới mẻ, hiện đại và đầy năng động".

Sau giải DreamHack Atlanta, Lê Quang Liêm giải ASEAN Esports Chess Cup diễn ra vào tháng 6 tại Thái Lan. Giải đấu có sự tham dự của 11 kỳ thủ đại diện cho khu vực Đông Nam Á cùng 5 khách mời quốc tế, trong đó có "vua cờ" Magnus Carlsen (Na Uy).



