Trần Minh Trí đánh bại á quân Olympic, giành HCĐ ASIAD: Kỳ tích sau cú vấp ngã ở SEA Games 33

Đứng dậy ngoạn mục sau thất bại ở đấu trường Đông Nam Á

Còn nhớ SEA Games 33 tại Chonburi (Thái Lan), Trần Minh Trí khi đó được kỳ vọng rất lớn sẽ giành HCV về cho cử tạ ở hạng cân nhẹ, bởi trước đó anh đã từng giành HCV SEA Games hạng 67 kg ở Campuchia. Thế nhưng sàn đấu trên đất Thái lại không may mắn với anh. Kỳ vọng lớn thì thất vọng cũng lớn khi anh không thắng được chính mình, làm vuột cơ hội bảo vệ thành tích.

Trần Minh Trí (áo đỏ) giành HCĐ ASIAD 20

Trần Minh Trí thi đấu xuất sắc giành HCĐ ẢNH: KHẢ HÒA

Cú sốc đó khiến Trần Minh Trí nhìn lại chính mình, lao vào tập luyện chăm chỉ. Gần 1 năm trôi qua, anh bước vào một hành trình mới với nhiều áp lực và kỳ vọng. Thay vì để kết quả trước đó trở thành gánh nặng, Minh Trí đã tập trung cho quá trình chuẩn bị, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân.

Những nỗ lực ấy đã được thể hiện rõ khi anh trở lại sàn đấu tại ASIAD 20. Trong 8 VĐV tranh tài, ai cũng thấy sự vượt trội của 2 lực sĩ đến từ Trung Quốc và Triều Tiên. Vì vậy cuộc tranh chấp HCĐ chủ yếu giữa các đô cử của Thái Lan, Indonesia và Việt Nam. Trong đó VĐV kỳ cựu 37 tuổi Eko Yuli Irwan, từng 2 lần HCB Olympic (năm 2016, 2020) và 2 lần HCĐ Olympic là một thách thức lớn cho đô cử Việt Nam. Còn đô cử Thái Lan sớm rơi đài.

Đánh bại đối thủ mạnh

Thế nhưng Minh Trí không ngán ngại. Lần này anh tự tin hơn. Ngay lần thi đầu tiên ở cử giật, Trí đã chọn cho mình mức tạ khởi điểm 136 kg và đã nhanh chóng hoàn thành. Điều này khác với SEA Games 33, khi anh bị gục ngã quá sớm. Chính lần cử giật thành công này tiếp thêm tinh thần để Trí thắng lần 2 với 139 kg. Tuy thua lần 3 khi nâng lên 141 kg, nhưng chừng ấy cũng đủ hơn đô cử Indonesia 4 kg khi tranh chấp vị trí thứ 3. Ở đây cần lưu ý, dù kinh nghiệm rất dày dặn nhưng độ tuổi 37 khiến VĐV đến từ xứ vạn đảo trong 3 lần cử cũng chỉ qua 135 kg.

Trần Minh Trí đã chiến thắng chính mình ẢNH: KHẢ HÒA

Đến cử giật, cuộc đua giữa đô cử Việt Nam và Indonesia vô cùng hồi hộp. Irawan rớt tạ lần đầu với 167 kg nhưng qua được lần thứ 2. Trong khi Minh Trí cũng qua lần đầu 167 kg. Đô cử Việt Nam quyết định chọn cho mình mức vừa phải ở lần đẩy thứ 2 khi nâng tạ lên 170 kg. Anh đã thành công, vừa đủ tạo cách biệt và thuận lợi tâm lý cho mình. Ở lần đẩy 3, Minh Trí không thành công ở mức 173 kg nên tổng cử của anh là 309 kg.

Trước tình hình này, đô cử Indonesia quyết định ở lần đẩy cuối theo kiểu "được ăn cả ngã về không" khi nâng lên 175 kg. Nếu vượt qua thì tổng cử của Irawan sẽ vượt Minh Trí 1 kg và sẽ là 310 kg. Cả khán phòng nhà thi đấu cử tạ tại Nayoga hết sức căng thẳng với cuộc đấu tay đôi cho chiếc HCĐ này. Cuối cùng những người Việt Nam có mặt ở nhà thi đấu như vỡ òa sau khi đô cử Indonesia thất bại.

Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho đô cử Việt Nam. Trần Minh Trí đã cho thấy khả năng kiểm soát tâm lý, việc giành được huy chương tại ASIAD là một thành tích đáng trân trọng. Anh đã duy trì sự tập trung, thi đấu đầy nỗ lực và hoàn thành mục tiêu với tấm HCĐ.



